JAC объявил цены на новую модель T6

Новый китайский пикап JAC T6 появится в продаже 1 сентября 2019 года.

Материалы по теме Обновленный пикап Mitsubishi L200: скоро в России

Этой осенью в России начнутся продажи нового китайского автомобиля — пикапа JAC T6, который будет предлагаться в двух комплектациях: Intermediate и Full Extra.

Покупатели смогут выбрать не только бензиновую, но и дизельную версию грузовика, которая получила 2-литровый мотор мощностью 136 л.с. Бензиновый турбодвигатель аналогичного объема получил мощность 177 л.с. Оба агрегата оснащаться 6-ступенчатой механикой и системой полного привода. Версий с автоматом не предусмотрено.

В обеих комплектациях JAC T6 оборудован фронтальными подушками безопасности, системами ABS и EBD, а также центральным замком, иммобилайзером и задними парктрониками. Кроме того, пикап оснащается электроприводами зеркал и стеклоподъемников, кондиционером, мультифункциональным регулируемым по высоте рулем и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Самой доступной по цене станет комплектация Intermediate, которая отличается тканевым салоном и аудиосистемой с четырьмя динамиками. Стоимость этой исключительно утилитарной версии пикапа составляет 1 299 000 рублей за бензиновый вариант и 1 399 000 рублей — за турбодизельный.

В максимальной комплектации Full Extra автомобиль имеет кожаный салон и оснащается мультимедийной системой MP5 с сенсорным экраном и Bluetooth, а также с шестью динамиками. Кроме того, пикап имеет камеру заднего вида, систему бесключевого доступа в салон и дневные ходовые огни. В максимальной комплектации также предусмотрены ассистент помощи при подъеме, система контроля тормозных усилий и датчики давления воздуха в шинах. В комплектации Full Extra бензиновая версия пикапа стоит 1 399 000 рублей, а турбодизельный вариант — 1 499 000 рублей.

Автопроизводитель заявляет о 5-летней гарантии на автомобиль, которая ограничена пробегом 150 тыс. км.

Другие подробности о пикапе JAC T6 вы найдете здесь.

Еще одной новинкой рынка пикапов в России стал обновленный Isuzu D-Max.

Фото: JAC