Обновленный пикап Isuzu D‑Max: новый мотор и другие плюсы

Главная новость — после рестайлинга 163‑сильный дизель 2.5 уступил место трехлитровому.

На российском рынке появился рестайлинговый пикап Isuzu D‑Max. От предшествующей версии его отличают еще более вычурные линии фар, бампера и решетки радиатора. Начинка оптики отныне может быть самой современной — светодиодной. Наряду с обычной магнитолой предлагается двухдиновая мультимедиасистема с выводом на экран изображения с камеры заднего вида.

Прежний 163‑сильный дизель 2.5 уступил место 3-литровому. Для своего рабочего объема он не слишком могуч — всего 177 сил. Шестиступенчатая механическая коробка — теперь собственного производства (была фирмы Aisin), а в автомате шесть передач вместо прежних пяти. Трансмиссия — с жестко подключаемым передним мостом.

Пикап Isuzu D‑Max При прочих равных D‑Max дешевле, чем Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

В задней подвеске работают трехлистовые рессоры вместо пятилистовых. Грузоподъемность — от 950 до 995 кг, в зависимости от комплектации.

Пикап Isuzu D‑Max

Isuzu D‑Max с полуторной кабиной оценен в 2 145 000 рублей. Машина с полноценной двойной кабиной дороже на 100 тысяч. Топовый вариант стоит 2 595 000 рублей.

При прочих равных D‑Max чуть дешевле, нежели Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, — но достаточно ли этого, чтобы малопопулярный бренд заинтересовал покупателей?

Владельцы пикапов не понаслышке знают о необходимости держать при себе средства повышения проходимости: различные траки, комплект цепей противоскольжения или браслетов на колеса не будут лишними в автомобиле! Не стоит забывать и про различные тросы и аксессуары к ним .

Фото: Isuzu