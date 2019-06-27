Isuzu D‑Max 2019 — все изменения — журнал За рулем

Обновленный пикап Isuzu D‑Max: новый мотор и другие плюсы

Главная новость — после рестайлинга 163‑сильный дизель 2.5 уступил место трехлитровому.

Isuzu D-Max
Isuzu D-Max

Isuzu > D-Max

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Isuzu объявила цены на обновленный пикап D-Max (спойлер — он подорожал)

На российском рынке появился рестайлинговый пикап Isuzu D‑Max. От предшествующей версии его отличают еще более вычурные линии фар, бампера и решетки радиатора. Начинка оптики отныне может быть самой современной — светодиодной. Наряду с обычной магнитолой предлагается двухдиновая мультимедиасистема с выводом на экран изображения с камеры заднего вида.

Прежний 163‑сильный дизель 2.5 уступил место 3-литровому. Для своего рабочего объема он не слишком могуч — всего 177 сил. Шестиступенчатая механическая коробка — теперь собственного производства (была фирмы Aisin), а в автомате шесть передач вместо прежних пяти. Трансмиссия — с жестко подключаемым передним мостом.

Пикап Isuzu D‑Max

Пикап Isuzu D‑MaxПри прочих равных D‑Max дешевле, чем Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.
При прочих равных D‑Max дешевле, чем Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

В задней подвеске работают трехлистовые рессоры вместо пятилистовых. Грузоподъемность — от 950 до 995 кг, в зависимости от комплектации.

Пикап Isuzu D‑Max

Пикап Isuzu D‑Max

Isuzu D‑Max с полуторной кабиной оценен в 2 145 000 рублей. Машина с полноценной двойной кабиной дороже на 100 тысяч. Топовый вариант стоит 2 595 000 рублей.

При прочих равных D‑Max чуть дешевле, нежели Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, — но достаточно ли этого, чтобы малопопулярный бренд заинтересовал покупателей?

Фото: Isuzu

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Отзывы о Isuzu D-Max (2)

Isuzu 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Достоинств много но...

Недостатки:

только не гуманный ценник....за грузовик — ЭТО ПРОСТО БЕСПРЕДЕЛ.

Комментарий:

Мало кто найдется ,что бы за такую цену купить этот автомобиль.Мне нужен такой авто,но ценник .....УБИВАЕТ.

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