Этот крутой внедорожник теперь выпускается в России под маркой Соллерс

«За рулем» протестировал китайский пикап JAC T6

Пикап JAC T6 теперь выпускается под маркой Соллерс, а сам JAC заместил его в своей российской линейке моделью Т8 Pro. Что же это за зверь?

«Самый доступный иностранный пикап на российском рынке: от 1 299 000 рублей», – так четыре года назад начиналась моя статья о китайском пикапе JAC T6. Тогда УАЗ Пикап в максимальной комплектации стоил 1,2 млн, а иномарки начинались от 2 млн рублей. Теперь времена иные. Ульяновский пикап оценивается в 1,6–2 млн в зависимости от уровня оснащения. А JAC – снова самый доступный иностранец в сегменте. Только теперь его зовут Т8 Pro и стоит он 3,2 млн рублей.

Передний бампер снизу защищен некрашеным пластиком. Т8 Pro – одна из немногих ныне выпускающихся в мире машин с ксеноновым светом. Яркость хорошая, дальность ближнего света – не очень. Галогеновые противотуманки лупят так, что с ними можно ездить вместо ближнего света. Есть датчик света, но он бесполезен, реагирует даже на тени.

Под прикрытием

По родословной Джака в нашей стране можно снимать мексиканский сериал. JAC T6 теперь выпускается во Владивостоке как Соллерс ST6. Когда-нибудь он встретит на тихой улочке Т8 Pro и скажет: JAC, я твой предок! Ну а пока обе модели выходят на наш рынок одновременно. Хотя почему две? Технически два пикапа почти близнецы: «восьмерка» представляет собой глубокий рестайлинг «шестерки». Машине полностью поменяли переднюю часть кабины и интерьер.

Габариты не изменились ни у всего автомобиля, ни у грузовой платформы. Хотя сдается мне, что китайцы схалтурили и просто не стали перемерять обновленную машину. Судите сами. Кузова и подвески одинаковые, однако на Т8 Pro стоят шины размерности 265/60 R18 против 245/65 R17 у предшественника. Клиренс вырос почти на 13 мм (полевой замер это подтвердил). Дополнительные миллиметры должны были отразиться и на высоте кузова.

Высота бортов (470 мм) позволяет взрослому человеку разгружать кузов, стоя на земле. Защитное черное покрытие идет с завода.

Китайский подход к паспортным данным удивляет не в первый раз. Да и у «восьмерки» это не единственная странность. Заявленная максималка – 150 км/ч, тогда как на деле пикап легко выдал 162 км/ч по спутниковому прибору. Разгон до сотни в официальных данных не приводится, что удивительно: им грешно не похвалиться. Серия замеров на пустой машине выявила среднее время 10 с. По меркам пикапов – самолет!

На взлет!

Такая прыть происходит от нового мотора. Двухлитровый дизель на 136 сил перекочевал с Джака Т6 без изменений. Тянет он достойно, но при такой отдаче, разумеется, без огонька. Но речь не о нём. У нас же бензиновая машина!

Смена дверных карт, приборки и сидений пошла пикапу на пользу. В Т6 рослый водитель мог сидеть только в одном положении: руль до предела вверх, сиденье до упора вниз. У Т8 Pro всё отлично, можно подбирать посадку в более широких пределах. Только дверь слегка поджимает левый локоть, а в темноте в заднем стекле отражается часть медиадисплея.

Бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 177 сил уступил место двигателю 2.4, с которого сняли уже 204 «лошади». Предшественник был доработанным агрегатом Mitsubishi 4G63. Нынешний двигатель свое происхождение даже не скрывает: на крышке хорошо знакомые надписи MIVEC и логотип из трех бриллиантов. В ОТТС стоит индекс Mitsubishi – 4К22D4T. Сборка, разумеется, китайская. В конструкцию добавили балансирные валы, заменили турбокомпрессор на местный, поставили свои электронные блоки.

Между сиденьями всё по-современному: ­клавишный ручник, выбор режимов трансмиссии шайбой.

Не сомневаюсь, что с автоматом мотор проявил бы себя отлично. Увы, такую коробку в России не предлагают, только механику. Интересный факт: передаточные числа шестиступки одинаковы для дизельного и бензинового моторов. Максимальный момент у них равный, 320 Н·м, но у первого лежит в диапазоне от 1600 до 2600 об/мин, а у второго – от 2000 до 4000 об/мин. Обороты пиковой мощности тоже существенно отличаются: 3600 и 5200 об/мин соответственно.

Ниже 1500 об/мин турбомотор только конвульсирует. Затем выходит на ровную тягу, а после 2700 об/мин подхватывает так, как пикапам вообще несвойственно. Автомат бы сгладил все эти горки, а так приходится активнее шуровать рычагом. И есть ощущение, что на Т6 он работал четче.

Сиденье – вполне комфортное. Обогрев есть. Геометрия посадки сзади удобная. Из оборудования есть подлокотник, дефлекторы и один USB-порт.

Трогаться со второй пустая машина не против, хотя сцеплением нужно работать аккуратно. Зато «ручка» обеспечивает приемлемый расход: в смешанном цикле на порожней машине вышло чуть больше 11 л/100 км. И раз мотор японский – извольте лить АИ‑95.

Грузите меня семеро

Паспортная грузоподъемность выросла с 790 до 900 кг. Это чистая формальность, потому что даже «тэ-шестой» вез 1000–1100 кг без особого напряга, разве что тормоза заметно теряли эффективность – что уж говорить о более мощном Т8 Pro.

Рама и подвеска (независимая спереди и мост на рессорах сзади) на него перекочевали с предшественника. Из доработок – поднятый повыше, под защиту рамы, выпускной тракт. На минимальный клиренс не влияет, однако уверенности на бездорожье добавляет. Чего не скажешь о всё так же отсутствующей блокировке заднего дифференциала. Полный привод реализован по схеме part-time, с понижающей передачей.

Задней буксировочной проушины нет и не было. В ОТТС прописано, что буксировка прицепа не предусмотрена. На всём днище мастика нашлась только на отдельных швах, в паре мест видны уже рыжие точки. Дополнительный антикор обязателен!

Подвеска именно такая, какую ждешь от сравнительно недорогого китайского пикапа. Не размазня, как УАЗик. Умеренно козлит кормой, когда не нагружен. Держит траекторию в виражах, когда под колеса попадают поперечные стыки эстакады. Энергоемкости – на двоих. Возможно, в очном сравнении Т6 и Т8 Pro проявится чуть большая жесткость хода за счет колес на размер больше. Приятно удивила шумоизоляция: в утилитарном грузовичке ушам комфортнее, чем в иных седанах и кроссоверах.

Не растеряв сильных черт дорестайлингового пикапа JAC T6, новый Т8 Pro сильно прибавил по части эргономики и оснащения, не увлекаясь при этом ненужными люксовыми опциями. Улетела в небеса цена – так и у конкурентов тоже. На фоне которых JAC по-прежнему самый доступный.

Дуга в кузове и пороги – стандартное оборудование. Парктроник дополнен системой кругового обзора.

Резвый, легко везет тонну, стал комфортнее после рестайлинга Нет задней блокировки и задней проушины, прицеп недопустим

JAC T8 Pro 2.4 Т

Длина/ширина/высота/база 5325/1880/1830/3090 мм

Количество мест 5

Внутренние длина/ширина грузовой платформы 1520/1520 мм

Снаряженная/полная масса 1940/2840 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2378 см³; 150 кВт/204 л. с. при 5200 об/мин; 320 Н·м

при 2000–4000 об/мин

Максимальная скорость 150 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95/74 л

Трансмиссия полный привод; М6

JAC В ОКРУЖЕНИИ JAC T8 Pro предлагается в единственной комплектации и пока что только с бензиновым мотором. Альтернативы механической коробке не будет. Цена – 3,2 млн рублей. Дешевле из новых пикапов только УАЗ, стартующий с 1,56 млн рублей. Great Wall Poer KingKong стоит 3,2–3,4 млн рублей. Выбор есть из двух комплектаций и двухлитровых турбомоторов – дизеля (150 л. с.) и бензинового (190 л. с.). В длину пикап вымахал до 5641 мм, его грузовая платформа на 300 мм длиннее, чем у Джака. Dongfeng DF6 – родня известному у нас пикапу Nissan Navara. В диапазоне 3,29–3,75 млн предлагают два дизеля отдачей 136 и 163 сил, причем старший может идти с 8‑ступенчатым автоматом. Changan Hunter Plus (3,43–3,48 млн) метит в премиум-сегмент. Имеет право: 226 сил бензинового мотора, 8‑скоростной автомат, полный привод с режимом Auto, хорошая отделка. Ну а дороже всех на сегодня Great Wall Poer со 150‑сильным дизелем. Он бывает с «ручкой» или автоматом по цене от 3,45 до 3,75 млн рублей.

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