Этот крутой внедорожник теперь выпускается в России под маркой Соллерс
Пикап JAC T6 теперь выпускается под маркой Соллерс, а сам JAC заместил его в своей российской линейке моделью Т8 Pro. Что же это за зверь?
«Самый доступный иностранный пикап на российском рынке: от 1 299 000 рублей», – так четыре года назад начиналась моя статья о китайском пикапе JAC T6. Тогда УАЗ Пикап в максимальной комплектации стоил 1,2 млн, а иномарки начинались от 2 млн рублей. Теперь времена иные. Ульяновский пикап оценивается в 1,6–2 млн в зависимости от уровня оснащения. А JAC – снова самый доступный иностранец в сегменте. Только теперь его зовут Т8 Pro и стоит он 3,2 млн рублей.
Под прикрытием
По родословной Джака в нашей стране можно снимать мексиканский сериал. JAC T6 теперь выпускается во Владивостоке как Соллерс ST6. Когда-нибудь он встретит на тихой улочке Т8 Pro и скажет: JAC, я твой предок! Ну а пока обе модели выходят на наш рынок одновременно. Хотя почему две? Технически два пикапа почти близнецы: «восьмерка» представляет собой глубокий рестайлинг «шестерки». Машине полностью поменяли переднюю часть кабины и интерьер.
Габариты не изменились ни у всего автомобиля, ни у грузовой платформы. Хотя сдается мне, что китайцы схалтурили и просто не стали перемерять обновленную машину. Судите сами. Кузова и подвески одинаковые, однако на Т8 Pro стоят шины размерности 265/60 R18 против 245/65 R17 у предшественника. Клиренс вырос почти на 13 мм (полевой замер это подтвердил). Дополнительные миллиметры должны были отразиться и на высоте кузова.
Китайский подход к паспортным данным удивляет не в первый раз. Да и у «восьмерки» это не единственная странность. Заявленная максималка – 150 км/ч, тогда как на деле пикап легко выдал 162 км/ч по спутниковому прибору. Разгон до сотни в официальных данных не приводится, что удивительно: им грешно не похвалиться. Серия замеров на пустой машине выявила среднее время 10 с. По меркам пикапов – самолет!
На взлет!
Такая прыть происходит от нового мотора. Двухлитровый дизель на 136 сил перекочевал с Джака Т6 без изменений. Тянет он достойно, но при такой отдаче, разумеется, без огонька. Но речь не о нём. У нас же бензиновая машина!
Бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 177 сил уступил место двигателю 2.4, с которого сняли уже 204 «лошади». Предшественник был доработанным агрегатом Mitsubishi 4G63. Нынешний двигатель свое происхождение даже не скрывает: на крышке хорошо знакомые надписи MIVEC и логотип из трех бриллиантов. В ОТТС стоит индекс Mitsubishi – 4К22D4T. Сборка, разумеется, китайская. В конструкцию добавили балансирные валы, заменили турбокомпрессор на местный, поставили свои электронные блоки.
Не сомневаюсь, что с автоматом мотор проявил бы себя отлично. Увы, такую коробку в России не предлагают, только механику. Интересный факт: передаточные числа шестиступки одинаковы для дизельного и бензинового моторов. Максимальный момент у них равный, 320 Н·м, но у первого лежит в диапазоне от 1600 до 2600 об/мин, а у второго – от 2000 до 4000 об/мин. Обороты пиковой мощности тоже существенно отличаются: 3600 и 5200 об/мин соответственно.
Ниже 1500 об/мин турбомотор только конвульсирует. Затем выходит на ровную тягу, а после 2700 об/мин подхватывает так, как пикапам вообще несвойственно. Автомат бы сгладил все эти горки, а так приходится активнее шуровать рычагом. И есть ощущение, что на Т6 он работал четче.
Трогаться со второй пустая машина не против, хотя сцеплением нужно работать аккуратно. Зато «ручка» обеспечивает приемлемый расход: в смешанном цикле на порожней машине вышло чуть больше 11 л/100 км. И раз мотор японский – извольте лить АИ‑95.
Грузите меня семеро
Паспортная грузоподъемность выросла с 790 до 900 кг. Это чистая формальность, потому что даже «тэ-шестой» вез 1000–1100 кг без особого напряга, разве что тормоза заметно теряли эффективность – что уж говорить о более мощном Т8 Pro.
Рама и подвеска (независимая спереди и мост на рессорах сзади) на него перекочевали с предшественника. Из доработок – поднятый повыше, под защиту рамы, выпускной тракт. На минимальный клиренс не влияет, однако уверенности на бездорожье добавляет. Чего не скажешь о всё так же отсутствующей блокировке заднего дифференциала. Полный привод реализован по схеме part-time, с понижающей передачей.
Подвеска именно такая, какую ждешь от сравнительно недорогого китайского пикапа. Не размазня, как УАЗик. Умеренно козлит кормой, когда не нагружен. Держит траекторию в виражах, когда под колеса попадают поперечные стыки эстакады. Энергоемкости – на двоих. Возможно, в очном сравнении Т6 и Т8 Pro проявится чуть большая жесткость хода за счет колес на размер больше. Приятно удивила шумоизоляция: в утилитарном грузовичке ушам комфортнее, чем в иных седанах и кроссоверах.
Не растеряв сильных черт дорестайлингового пикапа JAC T6, новый Т8 Pro сильно прибавил по части эргономики и оснащения, не увлекаясь при этом ненужными люксовыми опциями. Улетела в небеса цена – так и у конкурентов тоже. На фоне которых JAC по-прежнему самый доступный.
JAC T8 Pro 2.4 Т
- Длина/ширина/высота/база 5325/1880/1830/3090 мм
- Количество мест 5
- Внутренние длина/ширина грузовой платформы 1520/1520 мм
- Снаряженная/полная масса 1940/2840 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2378 см³; 150 кВт/204 л. с. при 5200 об/мин; 320 Н·м
- при 2000–4000 об/мин
- Максимальная скорость 150 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ‑95/74 л
- Трансмиссия полный привод; М6
JAC В ОКРУЖЕНИИ
JAC T8 Pro предлагается в единственной комплектации и пока что только с бензиновым мотором. Альтернативы механической коробке не будет. Цена – 3,2 млн рублей.
Дешевле из новых пикапов только УАЗ, стартующий с 1,56 млн рублей.
Great Wall Poer KingKong стоит 3,2–3,4 млн рублей. Выбор есть из двух комплектаций и двухлитровых турбомоторов – дизеля (150 л. с.) и бензинового (190 л. с.). В длину пикап вымахал до 5641 мм, его грузовая платформа на 300 мм длиннее, чем у Джака.
Dongfeng DF6 – родня известному у нас пикапу Nissan Navara. В диапазоне 3,29–3,75 млн предлагают два дизеля отдачей 136 и 163 сил, причем старший может идти с 8‑ступенчатым автоматом.
Changan Hunter Plus (3,43–3,48 млн) метит в премиум-сегмент. Имеет право: 226 сил бензинового мотора, 8‑скоростной автомат, полный привод с режимом Auto, хорошая отделка.
Ну а дороже всех на сегодня Great Wall Poer со 150‑сильным дизелем. Он бывает с «ручкой» или автоматом по цене от 3,45 до 3,75 млн рублей.
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