Сравнили пикапы: Mitsubishi L200 и большого китайца

Great Wall Wingle 7 в полтора раза дешевле «японца».

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Wingle 7 по цене 1,7 миллиона — между УАЗ Пикап, который заметно дешевле, и L200, который существенно дороже. Есть еще JAC T6, но продажи у него скромные.

Базовая цена «японца» с дизелем мощностью 154 л.с. и механической коробкой — 2,3 миллиона рублей. Тот, который мы нашли для этого теста, более мощный (181 л.с.), с автоматом и массой опций. И стоит почти три миллиона.

А у пикапа Great Wall только 143‑сильный дизель, только подключаемый жестко вручную передний мост и только механическая коробка.

Сколько увезут?

Wingle 7 поднимает 975 кг груза, включая массу пассажиров. L200 берет меньше — 775 кг (топовый Hilux и того меньше — 535 кг).

Поскольку в Россию поставляют только длиннобазные Винглы (в Китае есть и покороче), у него и кузов самый большой: внутренняя длина — 1,7 метра. У Мицубиси — почти на 30 см короче. Но даже в Wingle серьезную технику не загонишь — разве что 50‑кубовый скутер. Европалета размером 80×120 см влезет только одна, вдоль кузова, поскольку главная беда всех пикапов — огромные колесные арки. Если ширина кузова по бортам метр сорок, то между арками — лишь метр.

Mitsubishi L200

В полях Mitsubishi вызывает опасное чувство вседозволенности. Клиренс по нашим замерам — 235 мм. Подвеску не пробить даже при приземлении после прыжков. Там, где китайский пикап вывешивается, L200 даже не думает отрываться от земли. Ход подвески на отбой в полтора раза больше — 230 мм.

Турбодизель 4N15 у L200 с двумя степенями форсировки — 154 и 181 л.с. (версия H.P.). Он не только работает тише, но и надежнее китайского агрегата. Днище L200 закрыто «бронелистами» — что-то повредить надо умудриться. Отсутствие выступающих элементов — большой плюс на бездорожье.

Размеры кузова L200 скромнее, чем у «китайца», особенно по длине. Высота борта — 510 мм. Погрузочная высота — 880 мм. Буксировочные проушины Mitsubishi внушительнее и расположены удачнее.

Как едут?

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Зато L200 гораздо быстрее уедет с парковки, пока водитель Вингла будет накручивать рулем, пытаясь развернуться — колесная база у него 3,3 метра, а радиус разворота больше семи! И весь этот размах, как вы поняли, ушел на кузов, а кабина — тесная. На втором ряду не разгуляешься, и залезать неудобно. Водитель толкается локтями с пассажиром. В L200 уютнее, а кабина пошире.

Mitsubishi L200 не образец комфортабельности, но на фоне «китайца» приятен на ходу. Дизельная «четверка» звучит без лоска, но до салона доходят лишь отголоски вибраций. Дорожные изъяны почти без следа растворяются в подвеске. Порожний L200 иногда подскакивает на кочках и «лежачих полицейских», но это мелочи.

Great Wall Wingle 7

Wingle 7 невероятно жесткий на любом покрытии — даже на раскисшем поле. Непробиваемая подвеска? Как бы не так: на кочках её без труда можно «замкнуть» на буферы отбоя. Клиренс — всего 210 мм по нашим замерам. Вывесить длиннобазный GWM несложно. Ход задней подвески на отбой — всего 140 мм.

Турбодизель 4D20D на Wingle 7 неплох по экономичности, но после 100 тысяч км может потребовать ремонта: от мелкого до замены форсунок или водяного насоса. Сажевый фильтр Вингла висит низковато, и его нетрудно повредить на бездорожье.

По меркам среднеразмерных даблкэбов кузов Вингла вместителен. Высота борта 480 мм, а погрузочная высота — 830 мм. Передние буксировочные проушины y GWM мало того, что выглядят хлипкими, так и расположены неудачно. При буксировке на пересеченке передний бампер можно повредить тросом.

Wingle 7 на той же дороге начисто вытрясает душу, чуть ли не с отрывом колес проезжая «лежаки» и транслируя каждую неровность в салон. Двухлитровый дизель намного хуже тянет, неприятнее звучит, а низкочастотный тремор от него передается на сиденья, руль и педали при каждом нажатии на газ.

Wingle 7 радует лишь расходом солярки — около 8 литров на сотню. L200 в тех же условиях берет на полтора-два литра больше. Но китайский мотор 4D20D, знакомый владельцам Ховеров, не славится железным здоровьем. А вот дизель Mitsubishi 4N15 — кремень.

НАША RUSSIA Россия могла бы стать страной пикапов — у нас большие расстояния, тысячи километров разбитых дорог, а иногда их просто нет. Однако это дорогие машины, их могут позволить себе немногие, а в качестве рабочих лошадок они почти не прижились. Меж тем в США это самый популярный тип автомобилей. Базовый Ford Ranger с двойной кабиной, 2,3‑литровым 270‑сильным мотором и десятиступенчатым автоматом в пересчете на рубли стоит в США 1,9 миллиона. Прямые аналоги Toyota Hilux или Mitsubishi L200 обойдутся у нас минимум в 2,5 миллиона — причем с менее мощными двигателями и механической коробкой. За те же 2,5 миллиона руб­лей (в пересчете с долларов) в Штатах можно купить полноразмерный Ford F‑150 с двойной кабиной, 3,3‑литровым бензиновым мотором V6 мощностью 290 сил и десятиступенчатым автоматом. Среднестатистическому американцу понадобится примерно десять зарплат на покупку нового F‑150. Нашему покупателю (даже если поверить в сказочные средние по стране 40 тысяч рублей ежемесячного дохода) придется пахать пять лет и отдать 62 зарплаты! Базовый Ford Ranger Ford F‑150

А что на бездорожье?

В поле Mitsubishi покоряет сумасшедшей прочностью подвески, в настройке которой участвовал Мацуока-сан — двукратный победитель Дакара. На стандартном L200 можно хоть сейчас в ралли-рейд. Прыжки, подскоки, ямы размером с колесо — ничего не боится. Опционная трансмиссия Super Select II (на версиях ценой от 2,6 млн руб­лей) позволяет не задумываться над тем, когда подключать передний мост: с несимметричным межосевым дифференциалом им можно пользоваться круглогодично, на любых скоростях и покрытиях.

Mitsubishi L200

Простенький салон «эльки» выглядит допотопно, но собран хорошо и к посадке за рулем претензий нет. Простые на вид передние сиденья очень ­удобны, тело не затекает даже после ­нескольких часов в пути.

Приборная панель не блещет сложной архитектурой — всё просто и понятно. Но, в отличие от «китайца», центральный дисплей цветной и информативный. Мультимедийная система богаче китайской «балалайки». Есть и двухзонный климат. Отопитель эффективнее, чем у Вингла — салон прогревается быстрее.

Система Super Select II позволяет использовать все ведущие даже на сухом асфальте. Задний дифференциал можно принудительно заблокировать.

Прибавьте к этому огромный клиренс и большие углы въезда/съезда. На бездорожье я даже забыл про понижающую передачу, ибо в большинстве случаев она не нужна. Если же врубить понижайку и заблокировать задний дифференциал, «эльку» остановят лишь возможности шин.

Wingle 7 после Mitsubishi — что 51‑й «газон» на фоне современного грузовика. Скачет на каждой поперечной неровности. Из-за длинной базы и меньшего клиренса быстро садится в колее. А под брюхом есть, чем зацепиться — сажевым фильтром, например.

У Вингла жестко подключаемый передний мост, понижающая передача, самоблок в заднем мосту. Но у последнего низкий коэффициент блокировки: когда машина повисает по диагонали, на загруженном колесе не хватает крутящего момента, чтобы выбраться из западни.

Great Wall Wingle 7

За вменяемый ценник можно простить дешевые материалы и обивку сидений. Но не кривое рабочее место, где педали смещены влево ­относительно сиденья. Передние сиденья с минимальным набором регулировок неплохи по профилю, но всё портит взаимное расположение органов управления.

Простая, как веник, комбинация приборов удобна. Дисплей трип-компьютера не умеет одновременно показывать несколько типов данных. Пока для нашего рынка доступна лишь простецкая магнитола с гигантским монохромным «табло». Возможно, позже появится мульти­медийка с тачскрином. Управление трансмиссией отдано шайбе. Штатное оснащение — задний самоблокирующийся дифференциал.

В город можно?

В городе сложно. Все пикапы нашего рынка сертифицированы по категории N1 — как грузовые автомобили. В столице грузовик полной массой больше 2,5 тонн ограничен «грузовым каркасом»: за въезд под соответствующие знаки владельцев пикапов пока не штрафуют, но это — пока. И уж точно по всей России на пикапах нельзя занимать левый ряд на дорогах с тремя и более полосами — штрафы с камер прилетают мгновенно.

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О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь. РЫНОК ЗА БОРТОМ Отечественный УАЗ Отечественный УАЗ — самый доступный среди пикапов. У него бензиновый мотор ЗМЗ объемом 2,7 литра мощностью 150 л.с. Цена — от 960 тысяч до 1,5 млн рублей. Китайский JAC T6 Китайский JAC T6, в гамме которого помимо 177‑сильного бензинового двигателя, есть 136‑сильный дизель, чуть дороже: от 1,4 млн до 1,6 млн рублей. Коробка — только механическая. Toyota Hilux Toyota Hilux — самый популярный пикап нашего рынка после УАЗа. Цены — от 2,6 млн до 3,3 млн рублей. Моторы дизельные (позже появится и бензиновая версия) объемами 2,4 литра (150 л.с., М6) или 2,8 литра (200 л.с., А6). Isuzu D‑Max Isuzu D‑Max: в этом году на наш рынок выходит машина нового поколения. Двигатель пока только один — трехлитровый дизель в 177 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые механика и автомат. Цены на нынешнее поколение — в диапазоне от 2,4 млн до 2,8 млн рублей. По заверениям Isuzu, новый D‑Max будет стоить примерно столько же. Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok — самый дорогой и самый мощный пикап нашего рынка. Помимо двухлитровых дизелей (140 и 180 сил) есть трехлитровый V6 (224–258 л.с.). Цены стартуют с 2,5 млн и финишируют в районе четы­рех миллионов рублей.

Что брать?

Wingle 7 заметно дешевле Mitsubishi L200, но и конструктивный разрыв велик. Поведешься на вкусную цену, вместительный кузов и экономичный дизель — и тут же попадешь на жесткую подвеску, косяки в эргономике и, в перспективе, на проблемы с надежностью и частым ремонтом. Но когда в автосалонах пусто, люди охотно берут Wingle 7. К слову, JAC T6 тоже раскупили быстро: у импортера проблема не продать, а привезти новые машины для нашего рынка!

L200 лучше по большинству параметров, но цена… Золотой середины — чтобы качественно, надежно и недорого — нет Разве что на вторичном рынке, где L200 пользуется стабильным спросом.

GWM Wingle 7 не годится на роль внедорожника и в качестве рабочей машины не вариант — слишком дорого.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GWM WINGLE 7 MITSUBISHI L200 Длина / ширина / высота / база 5395 / 1800 / 1760 / 3350 мм 5305 / 1815 / 1795 / 3000 мм Снаряженная / полная масса 1992 / 2967 кг 2075 / 2850 кг Время разгона 0–100 км/ч 20 с н.д. Максимальная скорость 155 км/ч 177 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 70 л ДТ / 75 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,0 / 7,0 / 10,0 л / 100 км 9,9 / 7,8 / 8,6 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1996 см³ 2442 см³ Мощность 105 кВт / 143 л.с. при 4000 об/мин 133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин Крутящий момент 315 Н·м при 1400–2800 об/мин 430 Н·м при 2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач М6 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,18/2,33/1,44/1,00/0,84/0,70/4,22 3,60/2,09/1,49/1,00/0,69/0,58/3,73 Передаточное отношение понижающей передачи 2,56 2,48 Главная передача 4,56 4,27 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади торсионная / рессорная пружинная / рессорная Рулевое управление реечное, с гидроусилителем реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / барабанные Шины 235/70 R16 265/60 R18

Редакция «За рулем» благодарит администрацию отеля «Кантри Резорт Вербилки» за помощь в фотосъемке.