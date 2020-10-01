Пикап Great Wall Wingle 7: цена в России

Продажи китайского автомобиля начнутся во второй половине октября. Машины китайской сборки будут продавать дилеры дочернего бренда Haval по цене 1 749 000 рублей.

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Совсем недавно стало известно, что марка Great Wall (в ее состав входит бренд Haval) собирается вернуться в Россию с пикапом Wingle 7, а теперь появились первые подробности о продажах.

Поставлять автомобиль будут из Китая. Каким спросом он станет пользоваться, пока неизвестно, поэтому и решено первую партию завезти из Поднебесной, а потом решить вопрос о локализации в России.

По неофициальным данным, запаса завезенных автомобилей должно хватить месяца на три торговли, но сколько именно машин будет, не сообщается. Продажи начнутся во второй половина октября, цена единственной версии внедорожника, предлагающейся дилерами, — 1 749 000 рублей.

Это будет пятиместный пикап в комплектации Comfort с двухрядной кабиной, дизельным турбированным 2-литровым мотором, мощностью 143 л.с. и полным приводом. Двигатель агрегатируется 6-ступенчатой механической коробкой передач Aisin. Автомобиль будет оборудован раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей с принудительной блокировкой заднего дифференциала.

В автомобиле установлены 16-дюймовые алюминиевые колесные диски и светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в нижний бампер. Особое внимание уделено защитным покрытиям, в число которых входят усиленное антикоррозийное покрытие днища, противоскользящее и антивандальное напыление грузового отсека, а также защитное внутреннее покрытие кузова (пола, бортов, колесных арок).

В салоне — многофункциональный руль с кожаной отделкой и кнопками управления мультимедийной системой, Bluetooth и круиз-контролем. Сиденье водителя регулируется по высоте в 6 направлениях, а пассажира — в 4 направлениях.

Если автомобиль будет пользоваться спросом, позже появится и бензиновая версия.

Кроссовер дочернего бренда Грейт Волл — Haval H6 будут собирать в России. Об этом свидетельствуют шпионские фото.



Фото: Great Wall