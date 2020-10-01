УАЗ, в котором можно жить: тест-драйв и видео

Можно жить даже вдвоем или втроем — если поставить на пикап съемный жилой модуль Эльбрус. Потратите 980 000 рублей, но по меркам автодомов это немного.

Увидеть автокемпер на российских дорогах сложнее, чем Rolls-Royce. Удивительно, правда? Наша страна располагает к путешествиям на машине. Где захотел — там и встал, на гостиницы и рестораны не тратишься. Проблема в самих домах на колесах: цена даже сильно подер­жанных кемперов кусается.

Недавно мы опробовали в деле кемпер УАЗ Байкал на базе «буханки». Российская основа и доработки, а минимальная цена все равно 1,25 млн рублей. Если разгуляться с тюнингом, а без него путешествовать на конструкции середины прошлого века совсем туго, то еще полмиллиона сверху набегут легко. Но компания «Люкс Форм» не сдается и реализует новые идеи на базе доступных шасси.

Только на УАЗ?

Отдельный прицеп-дача удобен при наличии инфраструктуры: с ровной дороги с таким прицепом не съедешь. Выход — пикап! Его габаритов и грузоподъемности хватит для создания кемпера на двух-трех человек.

Жилой модуль Эльбрус можно установить в большинство современных среднеразмерных пикапов. Включая лидеров сегмента — Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, а также популярные на вторичке Mazda BT‑50 и Nissan Navara.

У Патриота высокие борта кузова, поэтому под жилую надстройку понадобилась подкладка. Чтобы пространство не пропадало, придумали металлическую вставку с дополнительными багажными отсеками. За круглой заглушкой в правой части скрывается слив воды из раковины. Шланг можно по-простому бросить наружу. Но правильнее использовать отдельный 40‑литровый бак. Компоненты отопителя: выхлоп (1) и забор воздуха (2). Над ними виден один из четырех крепежей для ног-домкратов (3), используемых при снятии и монтаже модуля с машины в домашних условиях. Все многочисленные рундуки закрываются на ключ. Он единый для них и входной двери. Почти ко всем багажным отсекам двойной доступ — снаружи и из жилого отсека. Через круглое отверстие в центре (4) пополняют запас воды.

Габариты надстройки по основанию — 1450 мм в длину, 1300 мм в ширину между бортами и 1050 мм в нижней части, где нужно вписаться между колесными арками. Мы взяли УАЗ Пикап, а его кузов чуть-чуть не подходит по размерам: размер площадки 1375, 1500 и 1265 мм соответственно. Не хватает десятка сантиметров в длину. Не беда — снимаем задний борт! На мой взгляд, так тоже симпатично.

Канистра на 20 л не бутафорская, но несъемная. От нее идет топливопровод к отопителю.

Крепится домик сквозь пол кузова к раме в шести точках. Надежно и просто. И это ключевое преимущество идеи. Если у вас уже есть пикап, останется купить только надстройку. Стоит она от 980 000 рублей, что по меркам автодомов немного. При этом весь функционал стандартной машины сохраняется! Примерно за час при должной сноровке в одиночку можно снять модуль или водрузить его обратно. И пикап снова готов выполнять свои обычные функции.

И как «квартирка» — со всеми удобствами?

Для жизни в доме на базе пикапа потребуется хотя бы минимальная спортивная форма. Вход высокий, ступенек минимум. Вылезать надо осторожно: либо сразу спрыгивайте на землю, либо аккуратно нащупывайте узкую площадку на заднем бампере.

Вытянуться во весь рост на природе — бесценно! Только надо помнить об упорах крыши, о которые можно приложиться головой. Металлическая планка между ярусами — это крепление для обеденного стола. На фото он опущен и накрыт подушками, чтобы стать центральной секцией нижней кровати. В боковинах автодома — продуманные окна. Три в одном: москитная сетка, прозрачное «окно», непрозрачная шторка для сна.

Открываю дверцу — да это домик хоббита! Высота в походном состоянии всего 1640 мм. Перед заселением нужно потратить минуту-другую на подъем крыши. Опоры выдвигаются электроприводом. Клавишу включения снаружи держать придется на протяжении всего процесса. Почему не сделали по аналогии с электростеклоподъемниками? Одно касание — полный ход. А потому, что нужно присматривать за мягкими боковыми секциями. Они могут сложиться неаккуратно и повредиться. Так что стой и следи.

Зато в стационарном положении над рабочей зоной потолок поднимается до максимальных 2580 мм. И даже в середине салона при росте выше среднего втягивать голову в плечи не нужно. Крыша отделана мягким материалом: если даже приложишься, больно не будет. А вот домкраты потолка по бокам ничем не прикрыты. О них нужно помнить, лежа на спальном месте. Я, кстати, получил свою порцию напоминаний по затылку. Но это едва ли не единственная эргономическая особенность Эльбруса.

Если вы готовы сливать использованную воду на землю или в канализацию, оба бака Эльбруса можно отвести под чистую воду — получится 80 л. Под раковиной — блок контроля остатка электроэнергии и воды, управление отопителем и розетка на 12 В.

За трапезу реально усесться вчетвером. Вспомните уроки этикета: локти прижаты к телу, движения не размашистые. Но переночевать с комфортом в Эльбрусе таким составом возможно, только если двое — дети. По левому борту пристроилась тумба под плитку и холодильник.

Раковина и двухкиловаттный отопитель установлены по правому борту и входят в базовую комплектацию. Слева — шкафчик. Наверх предполагается ставить плитку. Встраивать ее смысла нет — на кемпинг обычно выезжают в хорошую погоду, так что готовить приятнее и удобнее на улице. А внутренний стол — на крайний случай. К тому же встройка лишит выдвижного ящика, который в небольшом жилом ­ отсеке совсем не лишний.

Энергетика

В недрах шкафа притаилась автомобильная розетка на 12 В: бокс адаптирован под установку автомобильного холодильника. Можно поставить и более мощный, питающийся от стандартных 220 В. Главное, чтобы влез! Только помните об энергопотреблении. Штатно Эльбрус питается от собственного аккумулятора на 100 А·ч. Потребителей сравнительно немного: насос для воды, светодиодное освещение, а также два USB-разъема и по три на 12 В и на 220 В. Вряд ли в них будет вставлено что-то мощнее зарядных устройств для разных гаджетов.

Подъемом и опусканием крыши ведает клавиша обычного стеклоподъемника. Кричащая красная кнопка — аварийное отключение привода (хотя функция антизажима предусмотрена). До блока дотягиваешься рукой, стоя снаружи на земле.

Можно заказать питание от штатной сети пикапа-носителя. Высадить в ноль аккумулятор — так себе затея вдали от дома. Поэтому либо внимательно следите за его зарядом и вовремя запускайте двигатель для пополнения батареи, либо подключайтесь к внешней сети. Вывод на 220 В расположен по левому борту надстройки. Но где вы у нас видели такой сервис на природе? Есть экзотическое (для России) решение: компания готова поставить на крышу солнечные панели!

Аккумуляторный отсек под полом вмещает две батареи по 100 А·ч. По умолчанию ставят одну.

Отсутствие электричества — не повод замерзать на природе. Отопитель мощностью 2 кВт работает на дизтопливе из отдельного бака. Производитель утверждает: при уличных —10 °C внутри будет комфортно. А летом? Вентиляции в модуле вроде бы много: окно в крыше, два окна в складных боковых стенках, можно распахнуть дверь. Но два основных спальных места над кабиной пикапа расположены глубже, и там душновато. Особенно это заметно, когда перебираешься на нижнюю полку. В одиночку тут раздолье: выбирай, где лечь, что открыть. А вот вдвоем не угнездишься, придется страдать от недостатка свежего воздуха.

А как он едет?

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На ходу Эльбрус заметно мягче, чем порожний пикап. Масса модуля 495 кг, так что грузовичок по повадкам ближе к обычному Патриоту. Специфика, конечно есть: из-за повышенной парусности нужно быть готовым к боковому ветру. В зависимости от модели носителя и масштабов тюнинга высота автомобиля может доходить до 2500 мм. Сдувает только в путь! Плюс валкость заточенной под оффроуд подвески.

Кемпер УАЗ Эльбрус

О расходе топлива и думать страшно. Базовый УАЗ Пикап охотно берет на трассе литров 12 на сотню. А тут еще «лифт», резина, надстройка… Не разорился бы покупатель... Кстати, этот экземпляр уже оплачен клиентом из Германии. Оттуда же пришел и заказ на «буханку» Байкал.

Идея надстройки на обычный пикап понравилась. И реализация хороша. И миллион за автодом — относительно гуманно. Готовы путешествовать с такой надстройкой?

Функционально, сравнительно недорого, возможность менять машину-носитель Душно на верхних спальных местах, четверым тесно