Произведение компании Lux Form стоит под 2 млн рублей.

В качестве донора для доработки выбрали «уазик» в комплектации «Комфорт» за 1 037 000 рублей с двумя подушками безопасности, кондиционером и полным приводом.

Машину дооснастили: она обзавелась лифтом подвески, новыми пружинами, амортизаторами, колесами, силовыми бамперами, а также особым покрытием кузова Raptor.

И это еще не все. Заказчик может взять за основу топовую комплектацию Пикапа или модель с автоматом за 1 500 000 рублей и дальше тюнинговать кемпер на свой вкус и кошелек.

Кунг, в котором можно жить

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Вес жилого модуля всего 400 килограммов. Кунг выполнен из фанеры и надежно крепится непосредственно к раме, сквозь пол пикапа, в шести точках. За счет дополнительного веса задняя рессорная подвеска работает мягче. По плавности хода машина напоминает классический внедорожник. Путешествовать на ней куда приятнее, чем на стандартном пикапе.

Вообще-то, сам кунг универсальный. Он войдет в кузов практически любого среднеразмерного пикапа. У нашего «уазика» одна из самых коротких грузовых платформ в классе, поэтому ради установки жилого модуля полностью демонтировали задний борт. На других пикапах с платформой подлиннее можно обойтись и без этого. А вот с шириной придется считаться: кунг должен проходить между колесными арками. Высоту кунга можно регулировать с помощью «подкладки». Самый бюджетный вариант — брус.

Внешнее оснащение и примочки

Под кунгом разместили два уровня дополнительных багажных отсеков в виде глубоких ящиков. Дорожная сумка туда не влезет, масса других менее габаритных вещей — вполне. Для всех запираемых отсеков предусмотрен один ключ.

Рядом заглушка, за ней — сливной шланг от раковины. Сливать воду из нее можно разными способами: прямо на землю или в стоящее снаружи ведро, например. А можно воспользоваться встроенным 50-литровым баком. Вообще-то, таких баков тут два. Один предназначен для чистой воды (она попадает туда через заливную горловину), другой как раз для грязной. Можно попросить производителя сделать оба бака под чистую воду. Такого объема хватит для двух-трех человек на короткий выезд на природу. Но слив тогда будет возможен только наружу.

Над правым бортом Пикапа расположены выходы от автономного двухкиловаттного отопителя, забор воздуха и выхлоп. Есть и крепления для четырех домкратов, так называемых «ног».

На задней стенке кунга расположена канистра. Она лишь выглядит съемной. На самом деле она подключена топливопроводом к автономному отопителю, который установлен в модуле. Канистра рассчитана на 20 л топлива.

Жилой отсек: обеденная и спальная зоны

На стоянке крышу кунга можно поднять, и автомобиль превратится в полноценный автодом. При входе — обеденная зона. За столом могут сидеть четыре человека, правда, в тесноте. В той части кунга, которая нависает над кабиной, под поднятой маркизой находится полноценное двухспальное место. Если сложить стол, появится еще одно — для взрослого или двоих детей.

По левому борту расположена тумба с выдвижным ящиком и нишей под автомобильный холодильник, внутри предусмотрена 12-вольтовая розетка. На тумбе можно установить одно- или двухконфорочную газовую плитку. Боковины подъемной маркизы имеют три варианта оформления. В жару проще всего оставить только москитную сетку. Когда прохладно и хочется света, можно закрыть боковины прозрачной пленкой, а на ночь — непрозрачным тентом.

У модуля есть аккумулятор на 100 ампер-часов. Он расположен в нише под полом. Там хватит места и для второго аккумулятора, если нужно повысить автономность. Можно реализовать подключение к 12-вольтовой сети самого автомобиля. Чтобы не сажать его аккумулятор, придется завести двигатель, и штатный генератор машины будет питать энергосистему модуля.

Блок управления электрикой находится под раковиной. На нем есть три индикатора: на первом отображается остаточный заряд штатного либо автомобильного аккумулятора, на втором — запас воды в баке, на третьем — заполненность бака грязной воды. Отдельным тумблером включается насос для раковины, есть две резервные клавиши для дополнительного оборудования. Здесь же управление автономным отопителем и розетка на 12 В. Розеток, кстати, в модуле достаточно: две на 220 и две на 12 В, два USB-разъема. Под раковиной — небольшой шкафчик для кухонной утвари.

Кунг освещают шесть светодиодных линий, каждая с индивидуальным выключателем. В крыше есть люк. На «стационарной» кровати может спать человек ростом до 190 сантиметров. Тому, кто лежит в углу, надо быть осторожнее: носом или макушкой можно разбить ночник или удариться об электропривод подъема крыши. Нижний ярус теснее и одновременно комфортнее. Розеток вокруг больше, рядом раковина с водой и окна с трех сторон.

Цена вопроса

Жилой модуль в стандартной комплектации — с отопителем, раковиной, но без холодильника и газовой плитки — стоит 980 000 рублей. Цены на самый доступный новый носитель УАЗ Пикап начинаются от 860 000. Все удовольствие вместе с парой допов обойдется миллиона в два. Это дороже «буханки»-кемпера, но куда выгоднее по уровню ездового комфорта. Если же смущает «уазик» в качестве носителя, то кунг можно установить на пикап любой другой марки.

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