Самые дешевые пикапы: большой тест «За рулем»

Два единственных в сегменте бензиновых пикапа — УАЗ Пикап и JAC T6 — стóят почти одинаково. У каждого свои сильные стороны, и сделать выбор сложно. Но можно!

В последнее время после поездок на китайских машинах коллеги стали возвращаться в несколько странном состоянии. Говорят, «китай» уже не тот, — и садятся планировать сравнительные тесты с «корейцами», «японцами» и «европейцами».

Меня до поры близкое знакомство с китайскими машинами последней волны обходило стороной. Но JAC T6 во время скоротечной российской презентации намекнул, что тоже способен удивить. Поэтому при первой же возможности взял его для более серьезной работы, - и пару ему составил УАЗ Пикап. Только у этих двух самых доступных на рынке пикапов есть бензиновый мотор.

Формально разница в цене между нашей и китайской машинами серьезная. За JAC просят от 1,3 миллиона рублей, УАЗ со старым 135‑сильным ЗМЗ стоит 839 900 рублей. А у нас УАЗ с мотором ЗМЗ-Про (150 л.с.), минимальная цена такого — 860 900 рублей. Однако сейчас в нашем распоряжении машины в максимальном исполнении. УАЗ Пикап с учетом многочисленных опций потянул аж на 1 312 600 рублей, JAC T6 — на 1 399 000. Практически паритет!

Не надо грубостей

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JAC T6 собирают в Казахстане из китайских машинокомплектов. Без всякого снобизма: цепочка Китай — Казахстан почему-то не внушает мне доверия. Но никаких видимых глазу косяков я не нашел. Пластик и «кожа» соответствуют цене, не скрипят и везде хорошо сопряжены. И даже вошедшего в фольклор характерного запаха в машине с пробегом 600 км нет. Усилия на хромированных ручках дверей чисто легковые, замки ­срабатывают мягко и с первого раза.

Вставший рядом УАЗ принял гордую позу превосходства: он на 175 мм выше. Ну чистый селянин, такого даже на многоэтажные парковки торговых центров не везде пускают — не проходит!

Дверные ручки по-прежнему требуют генеральских усилий, замки напоминают об армейском прошлом. Отходят от своих мест накладки на левой передней стойке лобового стекла и вокруг переключателя света. Я мог бы продолжить, но и так понятно, что по части интерьера JAC ­явно лучше.

Устраивайтесь поудобнее

Салоны обеих машин располагаются на втором этаже автомобильного мира — высоко! Даже не самые маленькие внедорожники по соседству порой комплексуют.

Устроиться в Джаке та еще задачка. Мои 186 см роста отнюдь не исполинские, а вариант посадки для меня всего один: руль до предела вверх (по вылету не регулируется), подушку — максимально вниз. И всё равно обод руля закрывает верхние сегменты циферблатов.

JAC T6

Диапазоны регулировок руля и сиденья малы для рослых водителей. Все органы управления — на своих местах, без ненужных «работяге» изысков.

В маршрутном компьютере четыре вкладки: средний расход, пробег на остатке топлива, давление и температура (!) в шинах. Английский язык есть, но если изначально стоит китайский, в меню до пункта с выбором языка не доберешься.

Габариты экрана объясняются наличием камеры. Качество картинки так себе, но ночью его хватает. Индикаторам на клавишах «климата» остро не хватает яркости.

И невольно заваливаюсь вправо: левому локтю тесновато, комфортно пристроить его не получается ни на подлокотник, ни на подоконник. Поясница проваливается: упор не регулируется. Частично компенсировать это можно, завалив спинку назад. Но в этом случае пугает расстояние от подголовника до головы. Случись удар сзади, лететь ей до опоры сутки с пересадкой.

У сидений «провал» в области поясницы, удобную позу найти не так-то легко. В отсутствие обогрева я предпочел бы тканевую обивку, которой отличаются базовые машины.

Спинка заднего сиденья Джака имеет достаточный наклон и не вынуждает сидеть навытяжку. Она не откидывается, а под поднимающейся подушкой мéста, считай, нет.

В плюсах — «хваткая» кожаная баранка, четкий ход рычага коробки передач и отличная обзорность.

УАЗ смог отыграться за поражение в первом раунде. Сиденье излишне жесткое, но профиль удобнее, а регулировок больше. Руль регулируется и по вылету! Обивка дверей более продуманная — есть куда локоть пристроить. И обзорность лучше.

УАЗ Пикап

Салон УАЗа оборудован лучше, чем у Джака, а вот собран хуже.

Приборы и трип-компьютер УАЗа информативнее китайских, но расход топлива не отображается — видимо, чтобы не расстраивать водителя.

Камера заднего вида смотрит широко и превосходит китайскую качеством изображения. Парктроника нет: стальная труба вместо пластикового бампера избавляет владельца от заботы о сохранности товарного вида.

Комплектации Джака обескураживают. Выбирай любую из двух, но обогреваться будет только заднее стекло. Сиденья? Ага, даже боковые зеркала не греются! Нам такой южный вариант решительно не подходит. И лишний повод не переплачивать 100 тысяч за дорогую версию: базовые тканевые сиденья уютнее. Правда, в представительстве фирмы JAC не знают, когда и сколько таких машин привезут. Пока есть только «кожаные».

Сиденья — с хорошим профилем, достойным набором и диапазонами регулировок. Но уж очень жесткие!

Вертикальная спинка делает посадку на заднем сиденье УАЗа не столь удобной, как в «китайце», зато — обогрев, подлокотник, подстаканники и больше мéста для ног. Для размещения вещей есть пространство и за откидной спинкой, и под подушкой.

В пасмурные дни каждый из нас стремился улизнуть в «уазик»: ветровое стекло, все сиденья и даже баранка обогреваются. Однозонный «климат» в автоматическом режиме почти не требует вмешательства. А «ручная» печка Джака скучать не дает: то жарко, то холодно, малейшая сырость снаружи — включай кондиционер, суши запотевшие стёкла. Такое ощущение, что блок управления дает какие-то абстрактные команды в недра системы, а каков будет результат — загадка.

Два полюса

Немолодой мотор УАЗа на удивление приятно звучит. Этим положительные эмоции за рулем Пикапа исчерпываются, если подходить к оценке с легковым мерилом. Управление им — это изрядно облагороженная атрибутами комфорта, но все-таки работа. Подвеска всеядна, она стала гораздо лучше после прошлогодней модернизации и вкупе с доработанным рулевым привила бывшему вояке какие-никакие манеры на асфальте. Однако вибрации на рычаге коробки и посредственная четкость его хода никуда не делись. Обратной связи на руле не хватает и от подруливаний никуда не денешься.

JAC — натуральный гражданский внедорожник. Причем не самый плохой, что для безвестного «китайца» комплимент. Легко держит прямую, охотно отзывается на повороты руля, не пугает излишне глубокими кренами. Что особенно ценно, не стремится в неровных виражах прописать порожней кормой траекторию по своему усмотрению. На органах управления нет никаких посторонних эффектов, а 6-ступенчатая механика щелкает на загляденье.

JAC заставляет осторожничать: просвет меньше 200 мм, защита картера пластиковая, проушин сзади нет.

Мы не ожидали от китайского пикапа столь рафинированных асфальтовых повадок. К динамике и управляемости никаких претензий, но тормозá хотелось бы помощнее.

Получив «приставку» Про и возмужав до 150 сил, мотор ЗМЗ наконец-то стал тянуть на низах. По сравнению с предшественником — супер! Наш главред взял на денек пикап, повесил Racelogic и вернулся с круглыми глазами: говорит, до 100 км/ч УАЗ без напряга пуляет за 12,9 секунды!

Но если вывести УАЗ из замкнутой на нем самом системы координат, все комплименты растворяются.