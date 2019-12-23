Самые дешевые пикапы: большой тест «За рулем»

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В последнее время после поездок на китайских машинах коллеги стали возвращаться в несколько странном состоянии. Говорят, «китай» уже не тот, — и садятся планировать сравнительные тесты с «корейцами», «японцами» и «европейцами».
Меня до поры близкое знакомство с китайскими машинами последней волны обходило стороной. Но JAC T6 во время скоротечной российской презентации намекнул, что
тоже способен удивить. Поэтому при первой же возможности взял его для более серьезной работы, - и пару ему составил УАЗ Пикап. Только у этих двух самых доступных на рынке пикапов есть бензиновый мотор.
Формально разница в цене между нашей и китайской машинами серьезная. За
JAC просят от 1,3 миллиона рублей, УАЗ со старым 135‑сильным ЗМЗ стоит 839 900 рублей. А у нас УАЗ с мотором ЗМЗ-Про (150 л.с.), минимальная цена такого — 860 900 рублей. Однако сейчас в нашем распоряжении машины в максимальном исполнении. УАЗ Пикап с учетом многочисленных опций потянул аж на 1 312 600 рублей, JAC T6 — на 1 399 000. Практически паритет! Не надо грубостей
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JAC T6 собирают в Казахстане из китайских машинокомплектов. Без всякого снобизма: цепочка Китай — Казахстан почему-то не внушает мне доверия. Но никаких видимых глазу косяков я не нашел. Пластик и «кожа» соответствуют цене, не скрипят и везде хорошо сопряжены. И даже вошедшего в фольклор характерного запаха в машине с пробегом 600 км нет. Усилия на хромированных ручках дверей чисто легковые, замки срабатывают мягко и с первого раза.
Вставший рядом УАЗ принял гордую позу превосходства: он на 175 мм выше. Ну чистый селянин, такого даже на многоэтажные парковки торговых центров не везде пускают — не проходит!
Дверные ручки по-прежнему требуют генеральских усилий, замки напоминают об армейском прошлом. Отходят от своих мест накладки на левой передней стойке лобового стекла и вокруг переключателя света. Я мог бы продолжить, но и так понятно, что по части интерьера JAC явно лучше.
Устраивайтесь поудобнее
Салоны обеих машин располагаются на втором этаже автомобильного мира — высоко! Даже не самые маленькие внедорожники по соседству порой комплексуют.
Устроиться в Джаке та еще задачка. Мои 186 см роста отнюдь не исполинские, а вариант посадки для меня всего один: руль до предела вверх (по вылету не регулируется), подушку — максимально вниз. И всё равно обод руля закрывает верхние сегменты циферблатов.
JAC T6 Диапазоны регулировок руля и сиденья малы для рослых водителей. Все органы управления — на своих местах, без ненужных «работяге» изысков.
Диапазоны регулировок руля и сиденья малы для рослых водителей. Все органы управления — на своих местах, без ненужных «работяге» изысков.
В маршрутном компьютере четыре вкладки: средний расход, пробег на остатке топлива, давление и температура (!) в шинах. Английский язык есть, но если изначально стоит китайский, в меню до пункта с выбором языка не доберешься.
В маршрутном компьютере четыре вкладки: средний расход, пробег на остатке топлива, давление и температура (!) в шинах. Английский язык есть, но если изначально стоит китайский, в меню до пункта с выбором языка не доберешься.
Габариты экрана объясняются наличием камеры. Качество картинки так себе, но ночью его хватает. Индикаторам на клавишах «климата» остро не хватает яркости.
Габариты экрана объясняются наличием камеры. Качество картинки так себе, но ночью его хватает. Индикаторам на клавишах «климата» остро не хватает яркости.
И невольно заваливаюсь вправо: левому локтю тесновато, комфортно пристроить его не получается ни на подлокотник, ни на подоконник. Поясница проваливается: упор не регулируется. Частично компенсировать это можно, завалив спинку назад. Но в этом случае пугает расстояние от подголовника до головы. Случись удар сзади, лететь ей до опоры сутки с пересадкой.
У сидений «провал» в области поясницы, удобную позу найти не так-то легко. В отсутствие обогрева я предпочел бы тканевую обивку, которой отличаются базовые машины.
У сидений «провал» в области поясницы, удобную позу найти не так-то легко. В отсутствие обогрева я предпочел бы тканевую обивку, которой отличаются базовые машины.
Спинка заднего сиденья Джака имеет достаточный наклон и не вынуждает сидеть навытяжку. Она не откидывается, а под поднимающейся подушкой мéста, считай, нет.
Спинка заднего сиденья Джака имеет достаточный наклон и не вынуждает сидеть навытяжку. Она не откидывается, а под поднимающейся подушкой мéста, считай, нет.
В плюсах — «хваткая» кожаная баранка, четкий ход рычага коробки передач и отличная обзорность.
УАЗ смог отыграться за поражение в первом раунде. Сиденье излишне жесткое, но профиль удобнее, а регулировок больше. Руль регулируется и по вылету! Обивка дверей более продуманная — есть куда локоть пристроить. И обзорность лучше.
УАЗ Пикап Салон УАЗа оборудован лучше, чем у Джака, а вот собран хуже.
Салон УАЗа оборудован лучше, чем у Джака, а вот собран хуже.
Приборы и трип-компьютер УАЗа информативнее китайских, но расход топлива не отображается — видимо, чтобы не расстраивать водителя.
Приборы и трип-компьютер УАЗа информативнее китайских, но расход топлива не отображается — видимо, чтобы не расстраивать водителя.
Камера заднего вида смотрит широко и превосходит китайскую качеством изображения. Парктроника нет: стальная труба вместо пластикового бампера избавляет владельца от заботы о сохранности товарного вида.
Камера заднего вида смотрит широко и превосходит китайскую качеством изображения. Парктроника нет: стальная труба вместо пластикового бампера избавляет владельца от заботы о сохранности товарного вида.
Комплектации Джака обескураживают. Выбирай любую из двух, но обогреваться будет только заднее стекло. Сиденья? Ага, даже боковые зеркала не греются! Нам такой южный вариант решительно не подходит. И лишний повод не переплачивать 100 тысяч за дорогую версию: базовые тканевые сиденья уютнее. Правда, в представительстве фирмы JAC не знают, когда и сколько таких машин привезут. Пока есть только «кожаные».
Сиденья — с хорошим профилем, достойным набором и диапазонами регулировок. Но уж очень жесткие!
Сиденья — с хорошим профилем, достойным набором и диапазонами регулировок. Но уж очень жесткие!
Вертикальная спинка делает посадку на заднем сиденье УАЗа не столь удобной, как в «китайце», зато — обогрев, подлокотник, подстаканники и больше мéста для ног. Для размещения вещей есть пространство и за откидной спинкой, и под подушкой.
Вертикальная спинка делает посадку на заднем сиденье УАЗа не столь удобной, как в «китайце», зато — обогрев, подлокотник, подстаканники и больше мéста для ног. Для размещения вещей есть пространство и за откидной спинкой, и под подушкой.
В пасмурные дни каждый из нас стремился улизнуть в «уазик»: ветровое стекло, все сиденья и даже баранка обогреваются. Однозонный «климат» в автоматическом режиме почти не требует вмешательства. А «ручная» печка Джака скучать не дает: то жарко, то холодно, малейшая сырость снаружи — включай кондиционер, суши запотевшие стёкла. Такое ощущение, что блок управления дает какие-то абстрактные команды в недра системы, а каков будет результат — загадка.
Два полюса
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Немолодой мотор
УАЗа на удивление приятно звучит. Этим положительные эмоции за рулем Пикапа исчерпываются, если подходить к оценке с легковым мерилом. Управление им — это изрядно облагороженная атрибутами комфорта, но все-таки работа. Подвеска всеядна, она стала гораздо лучше после прошлогодней модернизации и вкупе с доработанным рулевым привила бывшему вояке какие-никакие манеры на асфальте. Однако вибрации на рычаге коробки и посредственная четкость его хода никуда не делись. Обратной связи на руле не хватает и от подруливаний никуда не денешься.
JAC — натуральный гражданский внедорожник. Причем не самый плохой, что для безвестного «китайца» комплимент. Легко держит прямую, охотно отзывается на повороты руля, не пугает излишне глубокими кренами. Что особенно ценно, не стремится в неровных виражах прописать порожней кормой траекторию по своему усмотрению. На органах управления нет никаких посторонних эффектов, а 6-ступенчатая механика щелкает на загляденье.
JAC заставляет осторожничать: просвет меньше 200 мм, защита картера пластиковая, проушин сзади нет.
JAC заставляет осторожничать: просвет меньше 200 мм, защита картера пластиковая, проушин сзади нет.
Мы не ожидали от китайского пикапа столь рафинированных асфальтовых повадок. К динамике и управляемости никаких претензий, но тормозá хотелось бы помощнее.
Мы не ожидали от китайского пикапа столь рафинированных асфальтовых повадок. К динамике и управляемости никаких претензий, но тормозá хотелось бы помощнее.
Получив «приставку» Про и возмужав до 150 сил, мотор ЗМЗ наконец-то
стал тянуть на низах. По сравнению с предшественником — супер! Наш главред взял на денек пикап, повесил Racelogic и вернулся с круглыми глазами: говорит, до 100 км/ч УАЗ без напряга пуляет за 12,9 секунды!
Но если вывести УАЗ из замкнутой на нем самом системы координат, все комплименты растворяются.
В поле УАЗ как у себя дома. Поглядев, с каким трудом, задействовав весь внедорожный арсенал, он выбрался, JAC следом мы не пустили — сел бы на брюхо.
В поле УАЗ как у себя дома. Поглядев, с каким трудом, задействовав весь внедорожный арсенал, он выбрался, JAC следом мы не пустили — сел бы на брюхо.