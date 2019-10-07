Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.

1. Удобнее на бездорожье

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Гидротрансформатор обеспечивает плавный старт с места и не позволит мотору заглохнуть в сложных дорожных условиях, если у водителя недостаточно опыты езды по бездорожью. Другими словами, в распоряжении водителя Патриота теперь есть инструмент, прощающий массу ошибок в управлении. С его помощью можно уверенно двигаться по пескам и горным дорогам, не балансируя на тонкой грани между «заглохнуть» или «закопаться».

Конечно, за рулем машины с автоматом вам недоступны некоторые приемы, помогающие вызволить уже застрявший автомобиль. Но даже при том, что такая коробка не любит долгих пробуксовок, да и выбираться из ловушки «враскачку» с ним затруднительно, даже участники профессиональных ралли- и трофи-рейдов все чаще отдают предпочтение двухпедальной технике.

2. Проверенная и известная коробка

На УАЗ Патриот устанавливают автоматическую коробку передач Punch Powerglide 6L50. Агрегат относится к известному семейству, разработанному концерном General Motors. Его ставили на многие модели, в том числе на предыдущие «трешки» BMW и кроссовер BMW Х3. Сейчас этот автомат востребован только индийской Татой и УАЗом. Коробки передач, которые поступают на конвейер в Ульяновске, производят на предприятии Punch Powerglide Strasbourg, расположенном на северо-востоке Франции.

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Powerglide 6L50 — традиционный автомат с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает внушительным запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Н•м соответственно.

Автоматическая коробка передач работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Pro, развивающим 150 сил и 235 ньютон-метров. Запас двукратный. А статистика отказов аналогичной коробки передач на автомобилях других марок позволяет причислить агрегат к относительно надежным. При должном техническом обслуживании коробка способна выходить порядка 300 000 км без капитального ремонта. Завод-изготовитель традиционно уверяет, что рабочая жидкость в автомате заливается на весь срок службы. Но мы рекомендуем менять ее раз в 80 000 км или чаще, если регулярно выезжаете на бездорожье.

В свою очередь механическая коробка передач Патриота особой надежностью не отличается. Течи масла, скорый износ подшипников и синхронизаторов, а также вилок переключения передач — частое явление.

3. Меньше шумов и вибраций

У Патриота с автоматом опоры силового агрегата иной конфигурации. Это позволило снизить вибрации, передаваемые от мотора на раму и кузов. Были также использованы резиновые элементы, которые сильнее «развязали» раму и выпускную систему, что тоже позволило снизить уровень вибраций. В частности выхлопной тракт теперь подвешен не на стальных хомутах, которые от вибраций еще и нередко лопаются, а на более подвижных резиновых подушках. Позднее эта конструкция перекочует и на внедорожники с механической коробкой передач.

Тише стало в салоне и от того, что в полу кузова нет прежнего проема для рычага механической коробки — селектору с тросовым приводом переключения режимов АКП такое большое «окно» просто не нужно. Но главное, владелец Патриота с автоматом не услышит весьма назойливый гул от работы механической коробки передач. Да и постоянно хвататься за перегруженный вибрациями рычаг переключения нет необходимости.

4. Экономичность

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Обычно автомобили с автоматической коробкой передач расходуют больше топлива, нежели их собратья с механической. Тем не менее, прежде чем расстраиваться на тему прожорливости двухпедального Патриота, давайте обратимся к цифрам и фактам.

С одной стороны, передаточные числа первых пяти передач механического и автоматического Патриотов очень близки, а главные пары и вовсе идентичны. Соответственно, на выходе мы получаем близкие динамические характеристики. И да — в городе автомобиль с автоматом действительно потребляет на пару литров топлива больше.

Ситуация меняется, стоит оказаться за городом. Поскольку в активе автомата есть шестая ступень, расход топлива такого Патриота при езде по трассе оказывается уже на пару литров ниже.

Бонусом идет лучший акустический комфорт. Ведь двигатель работает на более низких оборотах (при идентичных скоростях разница достигает 800 об/мин). При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч внедорожник с АКП потребляет на 2 л меньше (!), чем с механической коробкой передач.

5. Новые сиденья

Сиденья у Патриота с автоматом стали удобнее, они выглядят современнее, сделаны из более качественных материалов. К тому же на выбор предложено три варианта отделки: кожаная, тканевая или комбинированная. Кожа может быть не только черной, но и коричневой. Единственная претензия — из-за располневших «боков» спинки сиденья добраться до крутилки, отвечающей за регулировку угла ее наклона, теперь труднее.

Новые сиденья — базовое оснащение только для версии Edition I (лимитированная, с АКП), для всех остальных комплектаций — это опция, доступная за доплату. В зависимости от выбранной обивки и количества регулировок доплатить придется от 19 900 до 59 900 рублей.

6. Новая мультимедийная система

На экране новой мудьтимедийки теперь выведены режимы работы трансмиссии. Графика стала лучше, картинка — качественнее. Есть даже встроенный гироскоп. Сама «голова» работает на Андроиде, имеет модуль GPS/ГЛОНАСС, а в нее недра залиты навигационные карты России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Заводчане утверждают, что новое устройство можно будет установить и на автомобили прежних годов выпуска. Впрочем, для среднестатистического владельца Патриота все это скорее игрушка, чем практичное новшество.

А есть ли недостатки?

Конечно, есть, как и у любого автомобиля. Самый главный — цена. УАЗ Патриот с автоматом стоит дороже версии с механикой. В среднем на 90 000 рублей, но все зависит от комплектации.

Другой недостаток — своеобразный рычаг АКП. Дело в том, что селектор автомата поставляют китайцы. Именно к этой детали основные претензии. Во-первых, рычаг в два раза короче, чем хотелось бы, — к нему приходится тянуться. Во-вторых, ход селектора слишком тугой, а положения не радуют четкой фиксацией. Однако уазовцы обещают в ближайшее время сделать ход рычага более легким, а фиксированные положения — четкими. Жаль только, что удлинять его не собираются.

Есть и еще один минус. На средних оборотах ускорения неспешны, и чтобы машину оживить, двигатель надо постоянно «выкручивать», причем нередко в красную зону тахометра, которая начинается с 5000 об/мин. Электроника стремится экономить топливо и постоянно норовит переключиться на передачу повыше. Но даже с модернизированным мотором ЗМЗ Pro, который стал более «низовым», его тяги для езды внатяг на повышенных передачах не всегда хватает. Проблема острее ощущается при езде по городу — на таких режимах порой чувствуется отчетливая детонация в двигателе. И коробка в итоге начинает метаться между ступенями, переключаясь то вверх, то вниз.

Если на пути небольшой подъем или водитель чуть отпустил педаль акселератора, автомат сразу переключается вверх, на пятую, потом при первой же возможности на шестую… И эти довольно раздражающие в дальней дороге «скачки» сопровождали нас всю дорогу.

Словом, есть еще над чем поработать. Настройки электроники, отвечающей за слаженность работу двигателя и коробки передач, не идеальны. Но в целом УАЗ Патриот с автоматом, безусловно, на голову комфортнее и удобнее в управлении, чем версия с механикой. Конечно, на старте АКП любит «подумать», на ходу тоже есть задержки с переключениями, но коробка «обучается», и когда «привыкает» к стилю движения, «тормозит» куда меньше. А вот сами переключения очень гладкие. Мы опробовали две машины с автоматом — ни одного «пинка» при переключениях за два дня тест-драйва так и не проявилось.

Фото: УАЗ