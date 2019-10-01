УАЗ Патриот с автоматом: начались продажи

Выиграй обучение в прыжковой снегоходной школе от Motul и Антона Смирнова

Компания Motul совместно с фристайл-атлетом Антоном Смирновым разыгрывают обучение в прыжковой снегоходной школе. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить простые условия: купить масло SNOWPOWER SYNTH 2T 4 л и найти уникальный код на бирке, зарегистрировать его на сайте powersport.motul.com и дождаться подведения итогов. Имя победителя будет объявлено 15 января 2020 года.