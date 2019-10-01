УАЗ Патриот с автоматом: начались продажи — журнал За рулем

УАЗ Патриот с автоматом: начались продажи

Сегодня в России стартовали продажи УАЗа Патриот с АКП. Цены на автомобиль с новой коробкой начинаются от 1 034 000 рублей, комплектаций четыре: Оптимум, Премиум, Статус и Edition I.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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УАЗ Патриот теперь оснащается шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide 6L50 французского производства с электронным управлением и режимом принудительного переключения передач. Коробка работает в паре с 2,7-литровым обновленным двигателем ZMZ Pro мощностью 149,6 л.с. Мотор получил улучшенную систему охлаждения и новые опоры, заметно снижающие уровень шумов и вибраций.

За автомобиль в комплектации Оптимум попросят 1 034 000 рублей, в версии Премиум — 1 180 000 рублей, Статус обойдется в 1 268 000 рублей, а топовый Edition I — в 1 298 000 рублей.

Производитель дает гарантию на автомобиль три года или 100 тысяч километров пробега. Все Патриоты с автоматом можно приобрести со скидкой в 50 тысяч рублей по программам «УАЗ Трейд-ин» или «УАЗ Финанс», кроме версии Edition 1. 

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (252)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

С оглядкой на цену это лучший внедорожник, что можно найти сейчас в продаже. Б\у я не брал в расчет. А если надо японца или британца с похожими характеристиками, то там будет совсем другая цена. Что не понравилось, так это отсутствие АКП в линейке. Ну и сварку кузова можно бы делать поаккуратнее....

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