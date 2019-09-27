Автомат армии не положен — УАЗ Патриот для войск остался с ручкой — журнал За рулем

Автомат армии не положен — УАЗ Патриот для войск остался с ручкой

Для государственного оборонного заказа УАЗ сертифицировал новые версии Патриотов. Они не получили автоматических коробок передач.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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Для нужд российской армии УАЗ разработал две новые модификации внедорожника Патриот с повышенной грузоподъемностью. Это версии 3163-103-61 для повседневной деятельности и 3163-103-62 для дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции.

Обе модификации оснащаются тем же двигателем, что и гражданская версия внедорожника, — 150-сильным 2,7-литровым ЗМЗ-40906. В качестве трансмиссии используется исключительно 5-ступенчатая механическая коробка.

Главное и единственное отличие УАЗов Патриотов для армии — это их грузоподъемность, которая на 200 кг выше, чем у гражданских версий, пишет РГ. Чтобы автомобили могли перевозить два лишних центнера, их оснастили гидропневматическими амортизаторами телескопического типа двухстороннего действия вместо гражданских газонаполненных.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (253)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

С оглядкой на цену это лучший внедорожник, что можно найти сейчас в продаже. Б\у я не брал в расчет. А если надо японца или британца с похожими характеристиками, то там будет совсем другая цена. Что не понравилось, так это отсутствие АКП в линейке. Ну и сварку кузова можно бы делать поаккуратнее....

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