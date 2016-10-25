УАЗ Патриот с АКП: большой тест-драйв

На Патриот установили автоматическую коробку. И это — событие!

Запоздалая мечта

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Патриот с двумя педалями должен был появиться еще лет десять назад — когда стало очевидно, что рукастыми покупателями, способными спокойно управляться с механической коробкой, круг потребителей не ограничивается. Более того, он постепенно сужается! Коробок рассматривалось много, но основные критерии были неизменны: надежность, цена и современная конструкция, чтобы после запуска в производство не менять трансмиссию еще пять — восемь (а то и десять!) лет.

Постепенно в поле зрения осталось лишь два шестиступенчатых кандидата — ZF 6HP и джиэмовская коробка 6L50. В конце концов выбор пал на достаточно современную шестиступку 6L50, которую выпускают в Страсбурге, на заводе Punch (бывшее подразделение концерна General Motors). От момента выбора трансмиссии до появления первых серийных машин прошло без малого два года.

Коробка рассчитана на 500 ньютон-метров и 320 сил. Так что запас огромен — мотору ЗМЗ-Про нужно вдвое нарастить мускулы, чтобы приблизиться к пределу коробки. Адаптацией занимались инженеры фирмы Punch — опыта им не занимать. Автоматы GM там выпускают с 1968 года: начинали с трехступенчатых, а сейчас есть коробки и о восьми передачах.

Селектор автомата — единственное, что поставляют из Китая. Усилие на нем неожиданно и неоправданно большое. Однозначный плюс АКП — большинству водителей будет удобнее дозировать тягу на бездорожье.

Шестиступенчатый автомат 6L50 уже разошелся двухмиллионным тиражом. Его ставили на многие модели, в том числе на предыдущие «трешки» BMW и кроссовер BMW Х3. Сейчас эти коробки востребованы только индийской Татой и УАЗом.

Основные испытания для калибровок прошли в Сочи. Упор делали не на скорость переключения, а на плавность. А также на работу коробки при низких и средних скоростях. Например, в блок управления добавили режим движения со склона — на небольших скоростях при отпущенной педали газа коробка не переключится вверх, а будет держать низкую передачу, имитируя ассистент спуска с горы. Пришлось доработать систему стабилизации, чем занялись специалисты фирмы Bosch. А вот настройки подвески остались прежние: Патриот потяжелел на 33 кг, а это, по словам инженеров, не те изменения, ради которых стóит что-то менять.

Не успел автоматический «патрик» выйти на рынок, как по интернету пошел слух, что коробка полностью китайская. Это настолько сильно врезалось в умы, что убедить людей в американо-европейском происхождении автомата почти нереально.

Конечно, китайские комплектующие есть: это селектор (собственно рукоять, которую видит водитель) и его привод. Но остальное поставляется с головного завода в Страсбурге. И так будет всегда — у фирмы Punch есть контрактные обязательства перед General Motors, в соответствии с которыми французы не могут перевести производство в Китай.По этой же причине автомат никогда не будет локализован у нас.

Изменения коснулись и мотора ЗМЗ-Про. У него новые опоры, одноклапанный термостат вместо двухклапанного, новый водяной насос. Забор охлаждающей жидкости для отопителя ведется из головки блока, а не из собственно блока.

Автоматы полностью собираются в Страсбурге и поставляются на УАЗ уже с залитым маслом.

Масло заливается на весь срок службы, а меняют по регламенту только фильтр. В качестве трансмиссионки используется «шестой» Dexron, которого нужно десять литров. Гарантия на автомат такая же, как и на весь автомобиль, - три года или 100 тысяч километров. «Гибкий» маховик — фирмы Schaeffler.

Чтобы поставить новую коробку, пришлось изменить пол кузова в передней его части — нет нужды делать отверстие под рычаг переключения, необходимое в машинах с механикой.

Изменили также состав резины передних опор кузова и полностью переработали заднюю опору, в результате вдвое снизился уровень вибраций.

Передний карданный вал стал длиннее, а задний — наоборот, короче. Главная пара та же. В отличие от машин с механикой, на которые ставят как раздаточные коробки Dymos, так и индийские Divgi, автоматическим Патриотам полагается только Divgi. Она та же — цепная, с отношением понижающей передачи 2,48.

Доработали систему охлаждения: термостат теперь одноклапанный вместо двухклапанного. Появился новый водяной насос, а отвод охлаждающей жидкости производится от головки блока, а не от блока цилиндра. Это должно улучшить прогрев салона на 20 %. Сработало или нет, узнаем зимой.

Стрельба с упреждением

Патриот с автоматом можно вычислить по решетке радиатора (вместо хрома она обрамлена черным лаком) и оригинальным колесам. Понравилось новое водительское сиденье. Такое будет на всех автомобилях новой серии Edition I — с лучшей боковой поддержкой и в меру жесткой набивкой (не «табуреточной», как это было прежде). На фоне селектора автомата и двух педалей затерялась даже новая мультимедийная система, хотя ее тоже основательно перетряхнули и дополнили функционал. Изменилось меню, улучшены отклики экрана на касания — теперь вместо чрезмерно медленных они просто медленные.

Новая мультимедийка: изменен функционал, переработано меню, отклики стали быстрее. Но всё равно экран реагирует с задержкой.

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С пуском двигателя становится ясно, что над опорами колдовали не зря: вибраций от работающего двигателя заметно меньше. Спасибо надо сказать и селектору, который не связан с коробкой механически, - ведь на рычаг механики передавалось много зуда. Вот только усилие на селекторе непомерное. Чтобы дать понять, что он не для слабого пола?

Трогается уазик резво. В городском потоке коробка вовремя меняет передачи, не заставляя сильнее давить на педаль. Но быстрыми очередями автомат 6L50 стрелять не умеет: если резко давишь на педаль газа, он, выдержав легкую театраль­ную паузу, уходит вниз. После этого Патриот разгоняется под оглушительный рев двигателя. «Спортивного» режима нет и не нужно: желания держать высокие обороты — ноль. Впрочем, хороший саунд — это вообще не к УАЗу. Обидно, что даже при спокойном перемещении звук от выпускной системы порождает ассоциации разве что с пищеварительными процессами.

На панели приборов появилась пиктограмма включенной передачи.

Сиденье версии Edition I заметно лучше стандартного как по профилю, так и по плотности набивки.

В разгоне до сотни внедорожник проигрывает самому себе с механикой около секунды. Скажу честно, это смехотворная расплата за возможность не замешивать тесто длиннющим рычагом. В городе комфорт на голову выше! Да и на трассе тоже — благодаря шести ступеням (отношение высшей передачи автомата — 0,67 против 0,88 у механики) обороты на крейсерской скорости ниже, как и расход. А вот в пробках автоматический УАЗ ест больше — за 70 км пути у нас ушла четверть бака, а это около 15 литров.

И всё же новая версия «патрика» — отличный подарок для целевой аудитории. Той, что не хочет смотреть на подержанные Mitsubishi Pajero Sport или Land Cuiser Prado. Столь большого нового автомобиля с автоматом за эти деньги на рынке не найти. Делиться автоматом с другими, в первую очередь с Хантером, Патриот тоже не собирается.

В разгоне до сотни Патриот с автоматом проигрывает самому себе с механикой около секунды. Невелика плата за комфорт!

Поддон автомата не имеет защиты, но висит высоко, а потому вне зоны риска. Патриот с автоматом способен преодолевать 70‑сантиметровый брод.

Наиболее дорогой Патриот с автоматом обойдется в 1 298 000 рублей. Стоимость автоматической коробки в чистом виде — порядка 100 тысяч рублей. Выходит, остальное — доплата за доработки, испытания и «прочие» ­расходы.

Опытная сборка на конвейере уже идет полным ходом, а товарные машины появятся у дилеров в сентябре. Уазовцы сказали, что квота первой партии уже выкуплена. А план — 8000 «автоматических» Патриотов в год.

Каким бы ни оказался рыночный расклад, автоматическая коробка — лучшее, что случалось с Патриотом за последние годы. А ведь изначально этот автомат рассматривался для нового внедорожника УАЗ‑3170. Но, как бы нас ни уверяли в том, что этот проект жив, ситуация напоминает скорее искусственную кому. А жаль — нельзя же вечно выезжать на «патриотической» вере в то, что чем больше и «железнее» авто­мобиль, тем он надежнее ­и безопаснее.

Езда на Патриоте с приличным автоматом намного приятнее, чем с механикой Расход велик. И настройте уже выпускную систему!

Фото: Александр Виноградов и УАЗ