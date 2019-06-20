Внедорожники за 900 тысяч: 4 достойных варианта

За эти деньги рынок предлагает немало интересных полноприводников с пробегом — от классических рамных внедорожников до кроссоверов со скрытым потенциалом.

GREAT WALL HOVER H5

Это рамный внедорожник с подключаемым передним приводом и понижающим рядом. За 900 тысяч можно купить максимально свежий автомобиль с небольшим пробегом.

Great Wall Hover H5

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2014–2015

Двигатели: бензиновый, Р4, 2,4 л (136 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (143 и 150 л.с.)

Коробки передач: М5, А5

Привод: полный

КУЗОВ: очагов коррозии на кузове нет, но появляющуюся ржавчину запускать нельзя — металл лишен оцинковки. Качество лакокрасочного покрытия посредственное, стойкость к сколам низкая. Качество отечественной сборки хромает.

МОТОРЫ: бензиновый двигатель Mitsubishi 2.4 4G69 — проверенный временем, надежный агрегат. А вот дизель 2.0 отличился неприятным дефектом: нередки случаи прогорания прокладки ГБЦ на пробеге до 100 000 км. Если вовремя не заметить неисправность, из-за локального перегрева может даже повести головку блока.

ТРАНСМИССИЯ: корейский автомат производства Hyundai хлопот не доставляет, но идет в паре только с дизельным мотором. Меха­ническая коробка не вызывает особенных нареканий, как и система полного привода.

Great Wall Hover H5

ШАССИ: явных расходников среди деталей подвески рамного шасси и рулевого управления нет.

САЛОН: интерьер Ховера позаимствован у прародителя Isuzu Axiom, который появился еще в начале 2000‑х, - но его, конечно, освежили. Китайцы явно сэкономили на качестве отделки салона: обивка изнашивается довольно быстро.

Great Wall Hover H5

ХОЧУ ПРОДАТЬ: китайские бренды не в почете у покупателей, особенно когда речь идет об автомобилях с пробегом. Однако Hover успел сделать себе имя на нашем рынке и стал исключением из этого правила.

ИТОГ: Hover H5 — добротный рамный внедорожник, построенный на удачных узлах и агрегатах. Потребительские качества не на высоте, но H5 всё равно остается конкурентоспособным в своей нише. Японские одноклассники, предлагаемые за те же деньги, гораздо старше и со значительно бóльшим пробегом.

LAND ROVER FREELANDER (второе поколение, первый рестайлинг)

Пример «кроссоверной» компоновки полноприводной трансмиссии: механические блокировки и понижающий ряд отсутствуют, зато есть неприхотливая муфта Haldex в приводе задних колес и система Terrain Response.

Land Rover Freelander

Годы выпуска: 2011–2012

Двигатели: дизельный, Р4, 2,2 л (150 и 190 л.с.)

Коробки передач: М6, А6

Привод: полный

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КУЗОВ: не отметился проблемами с коррозией, качество лакокрасочного покрытия хорошее.

МОТОРЫ: дизель 2.2 — разработка концерна PSA. Он хорошо известен по коммерческой технике марок Ford и Peugeot, а среди его легковых носителей — Mondeo четвертого поколения. Двигатель считается довольно удачным на фоне конкурентов и не имеет серьезных недостатков. В плане надежности предпочтительнее версия мощностью 150 л.с.

ТРАНСМИССИЯ: 6-ступенчатый автомат Aisin серии TF‑80 по праву завоевал хорошую репутацию, откровенных недочетов у него нет. Механическая коробка Ford также не вызывает нареканий. Элементы трансмиссии с муфтой Haldex, несмотря на свою «паркетную» компоновку, довольно живучие, за исключением заднего редуктора.

Land Rover Freelander

ШАССИ: все детали подвески имеют продолжительный ресурс, серьезные вложения требуются только после 150 000 км. В рулевом управлении слабыми местами являются лишь тяги и наконечники, которые частенько приходится менять уже после 50 000 км.

САЛОН: если оценивать качество отделки салона, Freelander значительно отстает от более дорогих Роверов, но среди одноклассников он очень хорош. Комфорт и эргономика на высоте.

Land Rover Freelander

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Freelander продается очень хорошо даже с большим пробегом, причем мощность дизеля особого значения не имеет. Однако машина в дешевой комплектации может довольно долго ждать покупателя.

ИТОГ: Freelander имеет существенный запас прочности: хорошая платформа, удачные узлы и агрегаты. Несмотря на кроссоверное строение, демонстрирует неплохой внедорожный потенциал. Однако рестайлинговые машины за 900 тысяч имеют средний пробег под 150 000 км, поэтому при подборе надо быть особенно внимательным.

MITSUBISHI L200 (четвертое поколение, дорестайлинг)

L200 — классический рамный полноприводный пикап. За 900 тысяч можно ­присмотреть довольно свежий автомобиль в хорошем состоянии с пробегом 100 000–150 000 км.

Mitsubishi L200

Годы выпуска: 2011–2013

Двигатель: дизельный, Р4, 2,5 л (136 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: полный

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия неплохое. Участков, чрезмерно страдающих от коррозии, на кузове не найти. Жесткость рамы меньше, чем у L200 предыдущих генераций.

МОТОРЫ: безальтернативный дизель 2.5 (136 л.с.) очень надежен и неприхотлив. Это один из самых удачных моторов среди одноклассников.

Mitsubishi L200

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ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка передач и автомат не вызывают нареканий. Агрегаты довольно древние, зато неубиваемые. Компоненты полноприводной трансмиссии также не доставляют хлопот. Предпочтительнее вариант с трансмиссией Super Select, как более универсальной и удобной при эксплу­атации, чем схема с жестко подключа­емым передним мостом.

ШАССИ: в подвеске и рулевом управлении нет откровенно слабых мест. При бережной эксплуатации все элементы ходят долго. Первыми обычно сдаются шаровые опоры и ступичные подшипники.

САЛОН: комфортность и эргономика имеют специфические особенности, свойственные многим пикапам. Однако в этом плане L200 выглядит лучше одноклассников. Износостойкость элементов отделки — на хорошем уровне.

Mitsubishi 200

ХОЧУ ПРОДАТЬ: рынок пикапов небогат, и L200 является одним из лучших предложений. Покупатель на него найдется всегда. Версии с механикой и автоматом пользуются примерно одинаковым спросом.

ИТОГ: Mitsubishi L200 — кондовый и неприхотливый классический пикап, построенный на удачных узлах и агрегатах. При адекватной эксплуатации его ресурс сравним с ресурсом коммерческой техники, при этом — высокий внедорожный потенциал. Лучше обходить стороной машины с внедорожным тюнингом — такие обычно гоняют в хвост и гриву.

MITSUBISHI PAJERO (четвертое поколение, дорестайлинг)

Pajero может похвастаться легендарной трансмиссией Super Select II с понижающим рядом и блокировками межосевого и заднего дифференциалов. Средний пробег автомобилей, оцениваемых в 900 тысяч, - 200 000 км.

Mitsubishi Pajero

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Годы выпуска: 2007–2008

Двигатели: бензиновые, V6, 3,0 л (178 л.с.); 3,8 л (250 л.с.); дизельный, Р4, 3,2 л (165 и 190 л.с.)

Коробка передач: А5

Привод: полный

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия невысокое, сколы образуются довольно быстро. Основные ржавеющие места — задняя дверь и направляющие стекол. Из-за невысокой жесткости кузова со временем увеличиваются зазоры между наружными деталями.

МОТОРЫ: линейка двигателей удачная. Каждый из них обладает высокой надежностью и ресурсом, явных слабых мест нет. Самый-самый неприхотливый — бензиновый мотор 3.0 серии 6G72, родом из 1980‑х годов.

Mitsubishi Pajero

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ТРАНСМИССИЯ: 5-ступенчатый автомат Aisin не вызывает нареканий, при разумной эксплуатации живет долго. Компоненты полноприводной трансмиссии надежны, единственное слабое звено — подвесные подшипники карданных валов.

ШАССИ: все элементы подвески ходят долго, однако часто закисают болты в задних рычагах, отвечающих за регулировку углов колес. Недолго живут также тормозные колодки и диски.

САЛОН: просторный и вполне комфортабельный. Качество отделки — на достойном уровне.

Mitsubishi Pajero

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Pajero обладает хорошей ликвидностью. Версии с дизелем дороже бензиновых, но и продаются лучше. Кожаный салон сильно повышает привлекательность машины.

ИТОГ: цены на подержанные Pajero четвертой генерации не просто так держатся на высоком уровне. Автомобиль надежен, необременителен в содержании и, несмотря на интегрированную раму, обладает хорошим внедорожным потенциалом, свою лепту в который вносит эффективная полноприводная трансмиссия Super Select.

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