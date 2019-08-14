7 млрд. руб. на новую платформу: УАЗ делает «Патриот-2020» — журнал За рулем

7 млрд. руб. на новую платформу: УАЗ делает «Патриот-2020»

Разработка же нового среднеразмерного кроссовера, о котором ничего не известно, приостановилась.

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Не успели мы порадоваться новой автоматической коробке для Патриота, как появилась еще одна любопытная новость из Ульяновска. УАЗ вместе с НАМИ разрабатывает перспективную платформу «Патриот-2020», в проект инвестировано 7 млрд рублей, сообщает региональное издание ulpressa.ru.

Об этом стало известно во время встречи главы региона Сергея Морозова с гендиректором УАЗа Адилем Шириновым. Кроме того, чтобы поддержать спрос на автомобили, в этом году запланированы выпуск и отгрузка в дилерскую сеть трех тысяч Патриотов с автоматом, а в 2020 году в продаже появится УАЗ-Профи повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

За счет выпуска новых продуктов завод будет восстанавливать объемы производства и продаж автомобилей.

Таким образом, сейчас известно о двух параллельных разработках новых SUV: «УАЗ Патриот-2020» — проект, предполагающий глубокую модернизацию хорошо знакомой всем модели; УАЗ-3170 — новый среднеразмерный кроссовер, информация о котором держится в секрете, так как из-за финансовых трудностей компании разработка его приостановилась.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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