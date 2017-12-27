УАЗ сокращает 1000 работников — журнал За рулем

УАЗ сокращает 1000 работников

Сокращение персонала проходит как программа «добровольного высвобождения» сотрудников.

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В рамках проводимой УАЗом программы «добровольного высвобождения» сотрудников планируется сократить численность вспомогательного персонала на тысячу человек. При этом увольняющиеся люди получат единовременные выплаты, равные трем среднемесячным зарплатам. На помощь увольняемым людям пришел председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, который считает программу УАЗа просто массовым сокращением.

«Не могу оставить без внимания так называемую программу „добровольного высвобождения“ сотрудников УАЗа. На деле речь идет об элементарном сокращении персонала — порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», — приводит ТАСС слова председателя правительства Ульяновской области.


Увольнение тысячи человек отразится не только на них самих, но и на их семьях, а значит речь идет о нескольких тысячах людей, которые пострадают в результате массовых сокращений, уверен Смекалин. Чтобы как-то помочь людям, правительство области намерено организовать на территории предприятия консультационный центр, с помощью которого увольняемые сотрудники смогут найти новую работу.

«Мы планируем организовать на территории УАЗ консультационный пункт. Там работники автозавода смогут встретиться с представителями наших российских и иностранных партнеров, чьи производства работают в Ульяновской области», — заявил Смекалин.

Фото: ТАСС

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