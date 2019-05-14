Честное слово: УАЗ Патриот «будет только лучше»

Об этом на официальной страничке завода в соцсети заявили представители марки.

Материалы по теме УАЗ ответил «За рулем» на критику Патриота

На официальной странице УАЗа в Facebook появился исторический обзор интерьера Патриота, начиная с модели 1993 года УАЗ-3160 и заканчивая современной версией салона, получившей в 2016 году большой цветной монитор, кожаную обивку и вставки под хром.

Появление поста объясняется его авторами просто — интересным фактом:

«До модели 3160 интерьеров в общепринятом смысле слова у УАЗов не было».

Выпуск модели УАЗ-3160 начался спустя четыре года после ее разработки — в 1997 году. В топовых комплектациях автомобиль тогда оснащался лишь электрическими стеклоподъемниками, да люком в крыше. Позже, в Симбирах, появились новые панель приборов и центральная консоль.

Салон УАЗа Патриота образца 2016 года

«Несмотря на то, что салон Патриота оставался одним из лучших среди российских автомобилей того времени, завод не почивал на лаврах, и в 2012 году мы представили новый интерьер», — рассказывают представители УАЗа.

Пластик панели тогда стал мягче и отливалась она сплошным монолитом, без мелких деталей и сочленений, в том числе, без поручня около бардачка. Для большей прочности монтировали ее на трубчатом каркасе. Немного позже салон стали опционально оборудовать фронтальными подушками безопасности.

Новый салон автомобиля, появившийся в 2016 году, оборудовали мультимедийной системой с большим экраном, который удобно расположился в самом верху центральной консоли. Рулевое колесо получило приятную на ощупь кожаную оплетку и подогрев, а подушка безопасности водителя стала устанавливаться во всех комплектациях.

«Впрочем, расслабляться нам некогда и сейчас. Можете быть абсолютно уверены, дальше будет только лучше», — этими словами заканчивается короткий экскурс в историю салона УАЗа Патриота.

Известно, что сегодня УАЗ работает над созданием нового внедорожника, который на предприятии окрестили «Русским Прадо ».

Об основных болезнях современного Патриота можно прочитать здесь.

Фото: УАЗ