Честное слово: УАЗ Патриот «будет только лучше»

Об этом на официальной страничке завода в соцсети заявили представители марки.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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УАЗ ответил «За рулем» на критику Патриота

На официальной странице УАЗа в Facebook появился исторический обзор интерьера Патриота, начиная с модели 1993 года УАЗ-3160 и заканчивая современной версией салона, получившей в 2016 году большой цветной монитор, кожаную обивку и вставки под хром.

Появление поста объясняется его авторами просто — интересным фактом:

«До модели 3160 интерьеров в общепринятом смысле слова у УАЗов не было».

Выпуск модели УАЗ-3160 начался спустя четыре года после ее разработки — в 1997 году. В топовых комплектациях автомобиль тогда оснащался лишь электрическими стеклоподъемниками, да люком в крыше. Позже, в Симбирах, появились новые панель приборов и центральная консоль.

Салон УАЗа Патриота образца 2016 года
Салон УАЗа Патриота образца 2016 года

«Несмотря на то, что салон Патриота оставался одним из лучших среди российских автомобилей того времени, завод не почивал на лаврах, и в 2012 году мы представили новый интерьер», — рассказывают представители УАЗа.

Пластик панели тогда стал мягче и отливалась она сплошным монолитом, без мелких деталей и сочленений, в том числе, без поручня около бардачка. Для большей прочности монтировали ее на трубчатом каркасе. Немного позже салон стали опционально оборудовать фронтальными подушками безопасности.

Новый салон автомобиля, появившийся в 2016 году, оборудовали мультимедийной системой с большим экраном, который удобно расположился в самом верху центральной консоли. Рулевое колесо получило приятную на ощупь кожаную оплетку и подогрев, а подушка безопасности водителя стала устанавливаться во всех комплектациях.

«Впрочем, расслабляться нам некогда и сейчас. Можете быть абсолютно уверены, дальше будет только лучше», — этими словами заканчивается короткий экскурс в историю салона УАЗа Патриота.

  • Известно, что сегодня УАЗ работает над созданием нового внедорожника, который на предприятии окрестили «Русским Прадо».
  • Об основных болезнях современного Патриота можно прочитать здесь.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (181)

УАЗ 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Комментарий:

Люди, если вы сейчас стоите на перепутье, брать ли УАЗ Патриот или лучше купить иномарку в кредит (или даже не в кредит), я задам один вопрос: для чего вам нужен автомобиль? Если просто кататься по городу дом-работа-дом, то можете взять любой кроссовер. Но если вы планируете ездить на природу, на...

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