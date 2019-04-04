14 детских болезней УАЗ Патриот

«Не бывает двух уазиков, которые капризничают одинаково»
Житейская мудрость уазоводов
Новость про грядущее пришествие нового Патриота сразу породила волну комментариев — лейтмотивом была, конечно же, будущая семизначная цена. Впрочем, кроме нее пока обсуждать-то особо и нечего. Патриот образца 2020 года — это намек на новые двигатели (наддувные и атмосферные) и новую раздатку, а также измененная «морда лица» (решетка радиатора, бамперы, противотуманки) плюс кое-что в интерьере. Наверное, появятся новые сиденья и какие-нибудь системы помощи при вождении. И рама, вроде бы, остается — уже хорошо.
В общем, ничего суперглобального. Но коли так, то отсюда же можно сделать вывод о том, что многие недостатки нынешней модели успешно перекочуют в новую — а-ля 2020. А недостатков, честно говоря, многовато. От качества комплектующих до дефектов сборки и окраски машины. Если считать все, то пальцев точно не хватит.
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Жесткий пластик местами подогнан неидеально и уже на новом автомобиле не отличается молчаливостью.
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Алгоритм таков: усаживаетесь на водительское кресло, регулируете его под себя и только после этого закрываете дверь. Иначе никак.
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На двери багажника недавно появился уплотнитель. Правда, на весь периметр его не хватило — только на верхнюю часть.
Или хватит? Давайте попробуем. Условно разделим все недостатки на несколько групп:
Конструктивные просчеты
- Перегревается мотор — у кого-то сразу, у других попозже. Очень часто виноватым оказывается вытекший антифриз. Течь системы охлаждения (от шлангов до радиаторов) — дело обычное. Лечится просто: подтянуть, поменять и т.п. Виноваты бывают как повышенное давление в системе (неисправен клапан в пробке расширительного бачка), так и шланги, которые быстро теряют эластичность, особенно на морозе. Бывалые рекомендуют заменять заводские хомуты на более качественные и активно призывать на помощь герметики.
- Слабая печка: большой салон прогревается с таким же большим трудом. Особенно не хватает тепла пассажирам сзади (отопитель для второго ряда — опция). Климатическую установку у нового Патриота следует сделать более эффективной.
- Плохо работают дверные замки. Владельцы часто заменяют их на приоровские. Кроме того, в ряде случаев помогает обильная смазка штатных замков.
- Персональный упрек — задней двери: плохо закрывается. Бывалые уазоводы утверждают, что дверь на заводе регулируют до того, как вешают на нее запаску, а это неправильно. Да и сама конструкция жидковата. Ее, а заодно и порядок работ при сборке, следует пересмотреть создателям нового Патриота. А можно кардинально решить проблему, упрятав запаску в подпол багажного отсека.
- Регулировать переднее сиденье можно только при открытой двери. Иначе рука не пролезает. Над эргономикой следует поработать тщательнее.
- В салоне шумно. Трансмиссия и так шумная сама по себе, а шумоизоляция, даже улучшенная после недавней модернизации — не самая сильная черта Патриота. Внедренная дополнительная шумоизоляция крыши и второй контур дверных уплотнителей — это хорошо, но все же недостаточно.
Качество комплектующих
- Сцепление — капризничает по-разному. Греется, пробуксовывает и т.п. Лучший способ лечения — переход на импорт.
- Крестовины — нормальные, но только для асфальта. А вот нагрузку при езде по бездорожью не любят… Как лечить? Как и все остальное — менять на качественные.
- Подтекают сальники вторичного вала коробки передач. Гуру переходят на импортные.
- Запотевают фары. Статистика говорит, что часто виноваты их сломанные задние крышки фар (отламываются защелки), а иногда и полное их отсутствие! Пустяковый дефект — обидно, если он сохранится на новой машине.
- Амортизаторы часто помирают после первой зимы. Пессимисты заменяют их на импорт при первой возможности.
- Чрезмерное даже для бюджетного автомобиля количество сверчков в салоне: пластик следует использовать более качественный при изготовлении деталей интерьера. И, возможно, пересмотреть конструкцию некоторых соединений.
Культура производства и продажи
- Качество окраски и антикор. Дефекты ЛКП можно увидеть даже на свежей машине. А если климат — типа московского, то через пару лет эксплуатации на кузов «уазика», изъеденный коррозией, становится страшно смотреть.
- Хромает предпродажная подготовка. Часто машины пытаются продать грязными, с явными повреждениями окраски, а то и с царапинами. УАЗу царапины, конечно, идут, но не настолько.
Замечу, что все материалы про УАЗ заводчане читают самым внимательным образом. Поэтому призываем читателей дополнить наш список своими замечаниями к нынешнему Патриоту, дабы его очередная реинкарнация оказалась бы свободной от недостатков.
Хотя бы в 2020 году.
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