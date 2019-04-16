УАЗ ответил «За рулем» на критику Патриота

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Специалисты УАЗа оперативно отреагировали, что не может не радовать и убедительно свидетельствует о том, что работа над улучшением качества действительно ведется. Вкратце напомним, каковы были претензии к машине. После каждого из пунктов процитируем ответ представительства завода.
- Перегревается мотор — у кого-то сразу, у других попозже. Очень часто виноватым оказывается вытекший антифриз. Течь системы охлаждения (от шлангов до радиаторов) — дело обычное.
В испытательном комплексе имеется термокамера с барабанами. При температуре 40°С и имитации движения по песку нарастания температуры охлаждающей жидкости не замечено. Однако в ближайшее время планируется внедрение нового основного радиатора системы охлаждения импортного производства для улучшения охлаждения. Также вводятся новые формованные шланги отопителя.
- Слабая печка. Климатическую установку следует сделать более эффективной.
В рамках модернизации 2018 года изменена программа управления климат-контролем, изменено управление потоками за счет изменения конструкции, что значительно повысило эффективность работы климатической установки. Вытяжная вентиляция перемещена под бампер, на внутренних боковинах багажника установлены решетки — данные меры решают проблему запотевания.
До конца года будет внедрена доработка системы рециркуляции охлаждающей жидкости, которая позволит ускорить прогрев салона и разморозку стекол.
Следует иметь в виду, что Патриот обладает очень просторным салоном (и это одно из его ключевых преимуществ), поэтому в случае частого использования автомобиля с пассажирами на втором ряду производитель предусмотрел возможность повысить эффективность прогрева с помощью дополнительного отопителя салона, предлагаемого в качестве опции для любой из существующих модификаций.
- Плохо работают дверные замки.
Изменено передаточное число для уменьшения усилия. Проведены работы по дополнительной регулировке механизмов ручек дверей, внедрены новые концевики открытия боковых дверей. О результатах можно судить по многочисленным обзорам и отзывам — двери легко открываются и комфортно закрываются. Новые уплотнители улучшили мягкость закрывания дверей.
Изменена конструкция двери задка. Идет подготовка производства к установке замков импортного производства в боковые двери.
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- Персональный упрек — задней двери: плохо закрывается. Бывалые уазоводы утверждают, что дверь на заводе регулируют до того, как вешают на нее запаску, а это неправильно. Да и сама конструкция жидковата
Ведутся работы по улучшению работы замка.
- Регулировать переднее сиденье можно только при открытой двери. Иначе рука не пролезает. Над эргономикой следует поработать тщательнее.
Действительно, регулировку сиденья удобнее всего проводить при открытой двери и, соответственно, на стоящем автомобиле, при первой посадке. Кто-то может воспринимать это как неудобство, кто-то — как дополнительную меру безопасности. Но и рука водителя вполне помещается между дверной обшивкой и креслом.
Что касается удобства самих сидений, то ведутся работы по внедрению опциональных сидений новой конструкции с новым наполнителем и улучшенной боковой поддержкой.
- В салоне шумно. Трансмиссия и так шумная сама по себе, а шумоизоляция, даже улучшенная после недавней модернизации — не самая сильная черта Патриота.
Активно ведутся работы по улучшению NVH (noise, vibration, harshness. Речь о характеристиках автомобиля, связанных с шумностью, вибрациями и жесткостью. — Прим. «За рулем»). Среди основных можно отметить внедрение улучшенной обивки щита моторного отсека, уплотнителя в зоне выхода рычага коробки передач, улучшение шумоизоляции в районе туннеля пола и педальных узлов за счет увеличения площади звукоизолирующего материала и прочее. В течение текущего года также запланирован целый ряд серьезных мер по улучшению показателей NVH, о которых мы сообщим позднее.
- Сцепление — капризничает по-разному...
Последовательно проведен ряд мероприятий — изменений конструкции деталей педали сцепления для обеспечения сопрягаемости деталей и исключения скрипа; внедрено сцепление Schaeffler; уменьшены колебания на холостом ходу; изменена выжимная пружина, как следствие усилие на выжим сцепления уменьшено на 20%.
- Крестовины — нормальные, но только для асфальта. А вот нагрузку при езде по бездорожью не любят
Внедрены необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом крестовин и уплотнением по шлицевому валу.
- Подтекают сальники вторичного вала коробки передач.
Введено дополнительное уплотнение подшипника вторичного вала коробки передач.
- Запотевают фары. Статистика говорит, что часто виноваты их сломанные задние крышки (отламываются защелки), а иногда и полное их отсутствие
Запотевание фар необязательно свидетельствует об их физическом дефекте, это явление считается допустимым у всех ведущих производителей. В ближайшее время планируется введение данного предупреждения в Руководство по эксплуатации.
Для примера ниже приведены выдержки из руководств по эксплуатации других брендов:
Лада Веста: «В условиях очень влажного горячего или холодного воздуха, например, при сильном дожде, при мойке автомобиля на внутренних поверхностях рассеивателей осветительных и светосигнальных приборов на непродолжительное время может образовываться конденсат. Для исчезновения конденсата не требуется проводить какие-либо специальные меры. Исчезновение конденсата должно происходить при эксплуатации автомобиля, а для ускорения процесса необходимо включать соответствующие осветительные приборы».
Skoda: «Фары могут на некоторое время запотевать изнутри. При включении фар область прохождения света быстро освобождается от запотевания».
Renault: «Наличие конденсата может быть закономерным следствием изменения температуры наружного воздуха и уровня влажности. В этом случае при включении фар конденсат быстро исчезает»
Степень защиты блок-фар в отношении вредного воздействия на оборудование в результате проникновения воды внутрь lPX5 по ГОСТ 14254 (защищено от сплошного обрызгивания). По ГОСТ 14254 (п.14.2 абз.4) это явление считается естественным: «Во время испытаний может частично конденсироваться влага, содержащаяся внутри оболочки. Накапливающийся конденсат не следует путать с водой, просачивающейся внутрь оболочки извне во время испытаний».
Что касается сломанных задних крышек фар, анализ гарантийных обращений по данному вопросу за последние 2 года показывает, что проблема не носит массового характера. Однако мы стремимся улучшать качество наших а/м и рассмотрим возможность модернизации материалов данного узла.
- Амортизаторы часто помирают после первой зимы
За последний год последовательно проведен ряд мероприятий — переход на амортизаторы с улучшенными характеристиками, переход на новую конструкцию уплотнения и замена технической жидкости.
- Чрезмерное даже для бюджетного автомобиля количество сверчков в салоне: пластик следует использовать более качественный при изготовлении деталей интерьера. И, возможно, пересмотреть конструкцию некоторых соединений.
УАЗ постоянно отслеживает нарекания на возникновение сверчков. Компания применяет соответствующие меры по устранению причин неисправностей.
Например, чтобы избавиться от стука вещевого ящика по панели приборов, изменили конструкцию буфера и сменили поставщика; добавлены уплотнители в конструкцию «солдатиков» дверей; внедрены дополнительные крепления жгутов проводов в панелях боковых дверей.
- Качество окраски и антикор.
1. Коррозия по сварным швам крыши кузова, 4 точки, слева/справа; Мероприятие: внедрено нанесение защитной полиуретановой пленки ф. 3М.
2. Коррозия по сварным швам стыка боковины с панелью крыши у проема ветрового окна. Мероприятие: внедрено нанесение защитной полиуретановой пленки ф. 3М.
3. Коррозия под уплотнителем бокового стекла передней двери в области крепления зеркала. Мероприятие: внедрено изменение конструкции панелей дверей. Теперь радиус крепления составляет 7 мм +/- 1, что дает дополнительную жесткость, металл не деформируется.
4. Коррозия под уплотнителями боковых стекол передних дверей. Мероприятия: в сварочном производстве усилен контроль за выполнением операции, внедрена операция зачистки заусенцев, образовавшихся после точечной сварки по периметру оконного проема всех дверей.
5. Коррозия под петлями дверей. Мероприятие: выполнен переход на оцинкованные ответные части петель боковых дверей и двери задка, покрытие цинком.
6. Коррозия в проеме двери задка, слева/справа, 10 точек. Мероприятие: внедрен дополнительный процесс нанесения пластизоля Betaguard по проему двери задка, внедрен процесс нанесения ленточного герметика ф. 3М, осуществлен переход на более эластичный герметик JetaPro.
7. Коррозия под подпятником двери задка. Мероприятие: нанесение защитной полиуретановой пленки фирмы 3М после комплексной окраски на место установки опоры подпятника для исключения вредного контакта подпятника с ЛКП.
8. Коррозия и растрескивание пластизоля Betaguard в районе лобового стекла и панели. Мероприятие: нанесение сварочного клея фирмы 3М взамен пластизоля Betaguard.
9. Излом с последующей коррозией на двери задка. Мероприятие: окрасочное производство наносит дополнительную магнитную прокладку; сварочное производство наносит клей между панелями.
10. Коррозия в проеме и на крышке лючка бензобака по периметру. Мероприятия: внедрено дополнительное нанесение мастики пластизольной по всему периметру и на стыке петли лючка; выполнен переход на оцинкованные петли лючка бензобака; осуществлён переход на люк бензобака 2018 года.
11. Коррозия в районе замка капота. Мероприятие: закупка оцинкованного металла и проведение опытных работ по усилителю верхней рамки радиатора.
12. Коррозия под кронштейнами крепления крыльев в подкапотном пространстве. Мероприятия: внедрен дополнительный процесс нанесения мастики по периметру передней части крыла; внедрение в СП проставки из оцинкованных лент.
13. Коррозия в месте сопряжения боковины с усилителем проема двери задка. Мероприятие: для предотвращения коррозии и создания дополнительной герметичности боковины внедрен дополнительный процесс нанесения мастики пластизольной.
14. Коррозия по периметру кронштейна крепления крыла к переднему каркасу боковины. Мероприятие: установка полиуретановой плёнки перед установкой крыла (под крепление).
15. Коррозия в местах дуговой сварки на семействе УАЗ. Мероприятия: исключить дуговую сварку, шлифовку, припой. Наносить сварочный клей, заменяющий процесс дуговой сварки.
16. Коррозия рамы на всем модельном ряду УАЗ. Мероприятие: окраска рамы защитным материалом, позволяющим дополнительно защитить раму от коррозии.
17. Меры по увеличению коррозионной стойкости к сколам и царапинам: переход на катафорез нового поколения, омологированный для Renault/Nissan; Замена металла 08Ю → 006/IF. (Перевод 6 профилей (20 лицевых деталей) на более пластичную и коррозионно-стойкую марку х/к стали 006/IF.); Описанные в этом пункте мероприятия позволят замедлить коррозию в 2 раза.
- Хромает предпродажная подготовка
Проводится обучение персонала дилерских центров по оптимизированной методике.
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