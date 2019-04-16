УАЗ ответил «За рулем» на критику Патриота

В испытательном комплексе имеется термокамера с барабанами. При температуре 40

В рамках модернизации 2018 года изменена программа управления климат-контролем, изменено управление потоками за счет изменения конструкции, что значительно повысило эффективность работы климатической установки. Вытяжная вентиляция перемещена под бампер, на внутренних боковинах багажника установлены решетки

Лада Веста: «В условиях очень влажного горячего или холодного воздуха, например, при сильном дожде, при мойке автомобиля на внутренних поверхностях рассеивателей осветительных и светосигнальных приборов на непродолжительное время может образовываться конденсат. Для исчезновения конденсата не требуется проводить какие-либо специальные меры. Исчезновение конденсата должно происходить при эксплуатации автомобиля, а для ускорения процесса необходимо включать соответствующие осветительные приборы».





Skoda: «Фары могут на некоторое время запотевать изнутри. При включении фар область прохождения света быстро освобождается от запотевания».





Renault: «Наличие конденсата может быть закономерным следствием изменения температуры наружного воздуха и уровня влажности.

В этом случае при включении фар конденсат быстро исчезает»



