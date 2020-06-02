8 заблуждений об УАЗах (и честный отзыв владельца)

«За рулем» оперирует только фактами. Вы готовы? Придется поменять некоторые привычные взгляды.

Про УАЗы в народе ходит множество историй и сомнительных баек. А еще очень много негатива, в основном по поводу недостаточной надежности. Все это породило стереотипы. Но насколько они соответствуют реальному положению вещей?

1. УАЗ выпускает только полноприводные внедорожники (неправда)

Модельный ряд УАЗа шире, чем у многих других марок. Причем неправы будут те, кто считает, что УАЗы — это только полноприводные машины. Помимо вездеходных модификаций на УАЗе выпускали заднеприводные версии «буханки» УАЗ-451М и «головастика» с двухместной кабиной и бортовым кузовом (УАЗ-451ДМ).

Сегодня линейку заднеприводных автомобилей УАЗ дополнили некоторые модификациями модели Профи. Примером может бортовой УАЗ-236021.

Вообще, Профи может быть и полноприводным, с обычной или двухрядной кабиной, с бортовым кузовом с тентом либо еще с завода укомплектованным какой-то из множества надстроек.

Заднеприводная «буханка» УАЗ-451М без раздаточной коробки появилась в 1965 году. Спереди применена обычная балка.

Скорая помощь на базе «буханки» известна 60 лет и всегда была полноприводной, а сегодня устанавливают медицинский блок и на моноприводное шасси Профи.

2. УАЗ собирают только из российских комплектующих (неправда)

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Взять хотя бы коррозионную стойкость ульяновских автомобилей. В прошлом году кузова автомобилей стали покрывать катафорезным грунтом BASF 800-й марки. Этот грунт применяется на многих автозаводах в Европе. Российские грунты пока недотягивают по степени защиты тонколистовых конструкций от коррозии.

Импортные детали используются в системе управления двигателем и в самом двигателе ЗМЗ-409051.

На некоторых автомобилях семейства Патриот больше половины трансмиссии — импортные. Это коробки передач (механика и автомат), а также раздаточная коробка с удобным электронным управлением. Механическая КП и раздатка разработаны корейской фирмой Dymos, а произведены в Китае. Автоматическую КП Punch Powerglide 6L50 производят во Франции на заводе GM.

Импортные комплектующие используются и в системе кондиционирования, в панели приборов и во множестве других узлов моделей Патриот и Профи.

3. УАЗ очень медленно обновляет модельный ряд (отчасти правда)

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Тут не поспоришь. Та же «буханка» появилась еще в 60-х годах и с тех пор кардинально не менялась. Но в последнее время за самую востребованную модель — Патриот — взялись с новой силой. Освоили версию с автоматической коробкой передач, что принципиально изменило потребительские качества автомобиля в лучшую сторону.

К тому же готовится к производству версия с заводским газобаллонным оборудованием. Не секрет, что многие владельцы УАЗов ставят газ самостоятельно, а тут — заводская версия, которую сразу поставят на учет в ГИБДД с разрешением на использование альтернативного топлива.

Для будущего Патриота разработаны две версии двигателей с турбонаддувом. Моторы уже прошли испытания. Автомобиль останется рамным, но это будет новая рама. Передняя подвеска станет независимой.

4. УАЗ востребован только в России (неправда)

Около 10% автомобилей идет на экспорт. Причем, по требованию заказчика, производятся нестандартные машины, порой партиями. Например, УАЗ Хантер с мягким верхом — примерно такую же тентованную конструкцию когда-то имел УАЗ-469. Выпускают такие Хантеры с дизельным двигателем.

География поставок — широкая. Крупнейший заказчик на европейском континенте — Чешская Республика. Много автомобилей покупают страны бывшего СССР, такие как Армения, Казахстан и Узбекистан, чаще всего — для армии и структур, аналогичных нашему МЧС.

Дорожно-патрульная полиция Казахстана использует УАЗ Хантер.

5. УАЗ Патриот — небезопасный автомобиль (отчасти правда)

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При выходе на рынок все автомобили проходят обязательные ударные испытания в сертифицирующей организации — в России это полигон ­НИЦИАМТ. Перед этим машину бьют сами производители, чтобы убедиться в том, что она сдаст будущий экзамен на сертификацию. Результаты испытаний не предают огласке — ни у нас, ни в Европе, ни в США. Однако специалисты Центра испытаний НАМИ по инициативе коллег изАвторевюоднажды провели краш-тест Патриота по методике, приближенной к Euro NCAP. Результаты оказались неутешительными: Патриот набрал одну звезду из пяти и лишь 4,4 балла из 16.

Но то был удар на скорости 64,9 км/ч о неподвижную (хоть и сминаемую) плиту. А что будет в реальной жизни? Снаряженная масса Патриота превышает две тонны, что, конечно, несет огромную энергию, которая при подобном сценарии будет сминать переднюю часть автомобиля. Благодаря такой массе на небольших скоростях или при столкновении с некрупными автомобилями водитель Патриота может и вовсе не пострадать. Плюс Патриот оснащен подушкой безопасности водителя, да и обзор благодаря высокой посадке у него отличный, что благотворно сказывается на активной безопасности.

6. УАЗ трудно припарковать (неправда)

Все УАЗы — это высокие автомобили, а вот места на парковке они занимают столько же, сколько и обычный легковой автомобиль. Длина 4750 мм — это как у Toyota Camry. Ширина тоже разумная — 1900 мм. Это как седан бизнес-класса с учетом боковых зеркал. Но зеркала Патриота расположены выше, чем крыша у большинства автомобилей. И как раз благодаря высокой, командирской посадке легко вписать машину в довольно тесное парковочное место. А зимой УАЗы — вообще короли парковки. Владельцы моноприводных автомобилей избегают заснеженных парковочных мест, а для владельца УАЗа такое место — подарок.

7. УАЗы — помеха при старте со светофора (отчасти правда)

Зимой полный привод и наличие электронных помощников позволяют Патриоту не отставать даже от более мощных кроссоверов. Сцепные возможности шин со скользкой зимней дорогой уравнивают возможности автомобилей. А вот летом на сухом асфальте разгонные характеристики действительно не впечатляют. Паспортную динамику даже перестали указывать в заводских рекламных буклетах. Реально хорошо отлаженные автомобили с механической коробкой передач укладываются в 18 секунд при разгоне до 100 км/ч. А полноприводный Дастер на механике с мотором 1.6, к примеру, разгоняется за 12,9 с.

8. УАЗы постоянно ломаются (отчасти правда)

У каждого автомобиля — свой ареал обитания. Конечно, при чисто городской (или «город+трасса») эксплуатации полноприводные автомобили, особенно классического модельного ряда (Хантеры и буханки с головастиками), не будут образцами надежности. Но если использовать их преимущественно в условиях бездорожья, то ресурс основных узлов и агрегатов может быть сопоставим, а то и повыше, чем у внедорожников других марок.

Мнение владельца

Мой коллега, фотограф Константин Якубов, активный пользователь УАЗ Patriot, делится впечатлениями о самой новой версии автомобиля с автоматической коробкой передач:

— Путешествуя по России, выбираю УАЗ потому, что он позволяет не просто мчаться по трассе из пункта А в пункт Б, а посмотреть глубинку. Небольшие, но очень самобытные старинные русские города. На узких дорогах областного значения можно почти не обращать внимание на качество дорожного покрытия, при этом оптимальная скорость, с точки зрения акустического комфорта и расхода топлива, находится в диапазоне 85–100 км/ч. Расход топлива с автоматической коробкой при этом не превышает 13 л/100 км. Версии с механической коробкой, с которыми доводилось иметь дело, ели на литр-два больше.

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Наверное, нет на нашем рынке другого такого автомобиля, который вызывал бы столь противоречивые чувства, какие вызывает любая из моделей УАЗа. И в особенности Патриот. Вы наверняка пару недоверчиво покачали головой, пока читали текст, а кое-где даже сказали в сердцах автору пару ласковых. Напишите свои мысли ниже!

Мы насчитали у Патриота 14 детских болезней. Специалисты Ульяновского автозавода предметно ответили по каждому пункту критики.