УАЗ Профи и все его надстройки: вы такие машины видели?

Успех коммерческой машины определяется не только ее характеристиками, но и многообразием предлагаемых вариантов. Например, на базе уазовского Профи есть самосвал, автовышка, автолавка, версия с краном-манипулятором и еще много разной спецтехники, включая прообраз кемпера.

Во второй половине девяностых ГАЗели на службе умирали буквально на глазах, но, поскольку альтернатив не было, перевозчики их брали пачками. УАЗу сегодня сложнее: все ниши давно закрыты конкурентами, и не только ГАЗелью.

Но у Профи есть преимущества. Его пятиместная кабина удобна благодаря четырем полноценным дверям и более «легковой» конфигурации. А цена ниже, что для небольшого коммерческого автомобиля крайне важно.

Потому ульяновцы стремятся вывести на рынок широкий ассортимент надстроек. Еще один плюс — проверенная полноприводная трансмиссия. Значительная часть Профи продается именно в полноприводном исполнении: покупатели, которым важна проходимость, целенаправленно идут к дилерам УАЗа.

Фургоны — второй по популярности вариант полуторки после тентованной платформы. Логично, что УАЗ оставил их производство за собой. Каждая из надстроек (промтоварная, изотермическая и рефрижератор) выпускается в двух комплектациях. Различия не только в матери­алах и фурнитуре.

На фургоны попроще дается гарантия год или 60 000 км, на более дорогие — 4 года или 150 000 км, как и на само шасси. Качество сборки пристойное: огрехов у выставленных машин я не заметил. И мелочи продуманы: есть внутреннее освещение, выдвижная лесенка с поручнем, третий стоп-сигнал под крышей.

Изотермические фургоны делают в двух исполнениях — утепленный (0…+12 °C) и из сэндвич-панелей (-20…+12 °C). Цены привлекательные: от 900 тысяч за простой промтоварный до 1,19 млн за вариант подороже.

Изотермический и промтоварный фургоны, а также рефри­жератор делает сам УАЗ. Остальные версии выпускают сторонние фирмы. Но покупатель об этом порой даже не знает: любую версию он может заказать и получить у официального дилера. С такой же заводской гарантией, как и на обычный Профи. И никаких претензий со стороны ГИБДД — все оригинальные конструктивные решения легализованы.

Парадокс: в России грузовики с краном-манипулятором (КМУ) — это либо тяжелые сортиментовозы, либо праворульные среднетоннажные «японцы». А ведь даже полуторки нередко возят груз, с которым вручную не управишься. Поэтому перспективы у такого Профи интересные.

Грузоподъемность крана пи максимальном, четырехметровом вылете стрелы составляет 350 килограммов.

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Платформа под КМУ усилена, установлены оригинальные борта, кабину защищает дополнительная стенка. Для увеличения устойчивости при погрузке-разгрузке (в том числе вне асфальта) ­предусмотрены две выдвижные опоры.

Это машина с полным приводом, и передвигаться она должна преимущественно вне дорог: привозить стройматериалы на обустраиваемые дачи или, к примеру, доставлять агрегаты сломавшейся в поле сельхозтехники к месту ремонта.

Автовышка — еще один вид спецтехники, устанавливаемой у нас исключительно на полноразмерные грузовики. Гонять такой на мелкие работы — дорого. Да еще и кабина рассчитана всего на двоих, а потому бригаде нужна отдельная машина. Вот — удобный вариант на базе пятиместного Профи. Люлька позволяет обслуживать объекты на высоте до 14,7 метра. Она выдерживает нагрузку 230 кг, электроизолирована ­и оснащена розеткой на 230 вольт.

Подъемник представляет собой гибрид рычажной и телескопической схем. Для приведения его в действие не нужна коробка отбора мощности — давление в рабочих гидроцилиндрах создает электронасос, питающийся от бортовой сети автомобиля. Цену пока не объявили, но она будет однозначно ниже, чем у аналога на шасси большого Газона.

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В России не только краны и автолюльки ставят на большегрузные шасси — маленьких самосвалов у нас тоже не сыскать. Что же, фермерам или дачникам, которым нужно привезти немного песка или стройматериалов, переплачивать за доставку многотонным грузовиком? И в линейке Профи появился самосвальчик, который берет на борт 1100 кг.

Платформа усилена полуторамиллиметровыми стальными элементами. Обратите внимание на переднюю стенку кузова с ограничительными стойками по краям. На нее удобно (и безопасно) опирать при перевозке длинномеры — брус, доски, арматуру. Насос гидроцилиндра откидного кузова, как и на машинах с краном и люлькой, - электрический.

Автолавки в России начали строить, когда на рынок вышла первая ГАЗель. Популярности за четверть века они так и не снискали, однако новые варианты всё равно появляются.

«Фишка» этого экземпляра заключается в том, что витрина и стеллажи легко демонтируются и торговое помещение превращается в обычный фургон. Хочешь — продавай товар с колес, хочешь — развози продукты по стационарным магазинам. Внутренняя двухметровая высота фургона позволяет работать в полный рост, но для выдачи покупок через окошко придется сесть: оно едва выше уровня коленей.

На Коломенском опытно-механическом заводе построили Профи с пластиковой будкой и поднимающимися стенками. В белом цвете он невзрачен, но раскрасьте его мысленно в любой яркий колер или накиньте на машину ливрею пожарной охраны — и УАЗ Профи будет выглядеть не хуже ­американского «трака»!

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Доступ в модуль, выполненный из армированного стеклопластика, обеспечен с трех сторон, причем по всей длине. Прямо подарок ремонтным бригадам. А может, и любители путешествий заинтересуются. В грузовой отсек войдет вдвое больше вещей, чем в багажник Патриота. А что не влезло, отправится на крышу — там установлены рейлинги для крепления бокса.

На стоянке можно переоборудовать надстройку в кухню или спальню. Сейчас машина проходит ресурсные испытания — проверяют, выдерживает ли стеклопластиковый модуль уложенный в него груз и не рассыпается ли на бездорожье, когда под ним «играет» рама.

«Буханки» и «головастики» когда-нибудь уйдут с рынка. Профи должен будет заместить не только грузовик, но и микроавтобус. С такими стеклопластиковыми модулями на стальном основании делают школьные автобусы и автомобили скорой помощи. В некоторых регионах пассажирские модули уже поступили на службу.

В новом варианте компоновки автомобиль стал грузопассажирским. За вторым рядом из трех удобных кресел с подлокотниками — отделенный перегородкой грузовой отсек внушительных размеров. И стенку, и сиденья можно передвигать, варьируя пространство по своему усмотрению. В планах есть также машина с бóльшим количеством посадочных мест.

Всё хорошо, но кто будет покупать эти машины? Для частно-семейного использования такой Профи слишком громоздок и груб. Рабочие бригады выберут варианты попроще. Разве что оборудовать внутри лабораторию или полноценную мастерскую. Напрашивающийся вариант автокемпера вряд ли будет востребован из-за высокой цены и малой потребности в таких машинах.

УАЗ Профи и все его надстройки: вы такие машины видели? Успех коммерческой машины определяется не только ее характеристиками, но и многообразием предлагаемых вариантов. Например, на базе уазовского Профи есть самосвал, автовышка, автолавка, версия с краном-манипулятором и еще много разной спецтехники, включая прообраз кемпера. УАЗ Профи и все его надстройки: вы такие машины видели?

Многие владельце коммерческого транспорта используют присадки от VALENA, которые не только продлевают срок службы автомобиля, но и делают эксплуатацию более экономичной.

Фото: УАЗ и Кирилл Милешкин