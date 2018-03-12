По продолжительности жизни это семейство — в мировых лидерах. Общее производство фургонов, микроавтобусов, санитарок и бортовых грузовичков (их некогда называли головастиками) давно перевалило за миллион. Их знают на всей территории бывшего СССР и, кстати — не только. Конечно, автомобили с годами все-таки менялись, совершенствовали моторы и коробки передач, иные узлы и агрегаты. Но автомобили по сей день узнаваемы, их по-прежнему ценят за проходимость (хотя в былые годы выпускали и моноприводные версии — УАЗ-451), возможность обслуживать двигатель не выходя из теплого салона, что на большой территории нашей страны далеко немаловажно, и, конечно, за низкую цену.
Неизвестные УАЗы: таких «буханок» вы еще не видели!
Знаменитой ульяновской «буханке» нынче 60 лет! Отметим юбилей, вспомнив самые необычные и малоизвестные версии за всю историю ее долгой и, в общем, счастливой жизни.
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