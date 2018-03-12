Неизвестные УАЗы: таких «буханок» вы еще не видели!

Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина: 90 лет «За рулем» и 100 лет пожарной охране С 7 по 11 марта в Сокольниках прошла очередная, 27-я по счету Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. На этот раз ретровыставка была посвящена столетию Пожарной охраны СССР. Со своим стендом выступила и наша редакция, отмечающая в этом году 90-летний юбилей. А звездой нашей экспозиции стал автомобиль, про который было написано в самом первом выпуске «За рулем». Если держать телефон в руке, оштрафуют или нет? Времена, когда разговаривать по мобильному телефону можно было только держа его возле уха, остались в далеком прошлом. Разберемся, за какие действия водителя с этим гаджетом можно сегодня получить штраф. Девушки у красивых авто в Женеве-2018 Девушки (были опасения, что их заменят на таблички с характеристиками) и суперкары, по-моему, были, как всегда в автомобильной Женеве, на высоте. Пишу, еще не остыв от премьерных впечатлений и с весенними чувствами...