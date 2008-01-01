Самые интересные автодома на нашем рынке. Топ-7

Все они реально продаются, и цены известны.

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Спрос на автодома по России в апреле-мае вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Авито Авто. Специалисты компании, по просьбе «За рулем», проанализировали рынок и выявили самые интересные предложения.

Самые бюджетные варианты стоят в пределах 300 000 рублей. Правда, за такую цену предлагают не автодома, а прицепы.

Например, за 240 000 рублей можно купить подержанный караван со всем необходимым — душ, плита, холодильник, множество шкафчиков для хранения, а диван быстро трансформируется в кровать.

Трейлер — производитель неизвестен

Для тех, кто хочет «берлогу» попросторнее, чтобы путешествовать с большим комфортом, но оставаться максимально мобильным, найдутся варианты подороже. Например, караван за 750 000 рублей напоминает небольшую уютную гостиную — деревянные шкафчики, мягкие диваны, шторки. Владелец особо подчеркивает, что у автомобиля нет пробега по России, куда машина была привезена в 2019 году. Газ, плита, два телевизора и баки для чистой и грязной воды — в этом трейлере есть все удобства для путешествий.

Автодом-прицеп. Производитель не указан

Автодома, в среднем, дороже прицепов. Например, в Московской области за 650 000 рублей предлагают приобрести автомобиль 2009 года с жилым модулем на базе коммерческого автомобиля ГАЗ Фермер. Автодом с кроватью и дополнительными удобствами вроде отопления, телевизора с цифровой антенной и морозильной камеры подойдет для рыбаков и охотников.

Автодом на базе Газели Фермер

Цены на более просторные и новые модели подбираются к миллиону. Например, можно приобрести четырехместный прицеп-дачу 2012 года стоимостью 982 000 рублей. Этот кемпер привезен из Англии, у него нет пробега по России. На нем можно отправиться и в зимнее путешествие — есть отопление и бойлер для горячей воды, а также туалет, душ, плита, холодильник и даже микроволновая печь. А отдыхать можно будет на двуспальной кровати и двух отдельно стоящих спальных местах.

Прицеп-дача Lunar Clubman

Для тех, кому важно, чтобы транспортное средство было уникальным, подойдет автодом кастомной сборки 2020 году — яркий УАЗ Патриот с жилым модулем. За ним придется съездить во Владимир. По интерьеру трейлер напоминает небольшую квартиру, где есть все необходимое — душевая комната, полный комплект бытовой техники, два телевизора. На четырех спальных местах поместятся даже высокие люди, длина каждого спального места — 1,9 м. Цена соответствующая — 2,69 млн рублей.

Автодом на базе УАЗа Патриот

Если выбирать вариант для большой семьи, можно рассмотреть этот Ford Transit за 2,8 млн рублей. Шестиместный трейлер выпущен в 2008 году. В нем есть «маркиза», которую можно выдвинуть на 3 метра и устроить семейный пикник на природе. В самом трейлере для приготовления пикника найдется все необходимое — плита, холодильник, много ящиков для хранения продуктов и не только, бак для технической воды и т.д.

Автодом на базе Ford Transit

Цены на автодома могут превышать и 10 млн рублей. Такие модели отличаются повышенной проходимостью, простором, богатой комплектацией и высокой степенью комфорта. В Москве, например, за 14,5 млн рублей продают полноприводный автодом на шести колесах. В нем могут с комфортом разместиться 6 человек — в кухне есть вся необходимая техника, выдвижной козырек создаст тень, где бы вы ни остановились, а вместительный багажник позволит взять с собой сколько угодно вещей.

Автодом Mercedes Sprinter Individual 6x6

А это кемпер-Buhanka для экстремальных путешествий по Кавказу. Ее предлагает в аренду один грузинский туроператор.

Фото: Авито.Авто