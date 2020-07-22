Весна 2020 года войдет в историю человечества. Страны, как по команде, закрыли государственные границы, перестали летать самолеты, прекратили работать рестораны и гостиницы. Куда деваться в отпуске, если дачи нет?
Автокемпер! Не спасение — но прекрасная идея! В России туризм на колесах развит плохо: хромает инфраструктура, да и дорожная сеть оставляет желать лучшего. Обе проблемы решает автодом УАЗ Байкал на базе ульяновской «буханки». Даже странно, что подобный проект появился только сейчас — в нашей стране нечто подобное напрашивается само собой.
— Это звучит забавно, но запрос на постройку Байкала поступил из Германии, а вовсе не из России.
Руководитель фирмы «Люкс Форм» Валерий Земляной объясняет, почему к ним с таким предложением обратилась немецкая фирма Made in Russia. Оказывается, у «буханки» в ФРГ есть немногочисленная, но преданная группа фанатов. И многие хотят путешествовать именно на УАЗах. Так почему не дать людям то, чего они хотят, — тем паче если у них есть деньги?
Сначала — перебрать
— Немцы особо привередливы к качеству, а у стандартных «буханок» оно не всегда стабильное. Вот мы и арендовали один из цехов на территории УАЗа, в котором почти полностью разбираем машины — даже снимаем кузов с рамы. Ставим дополнительные шумо- и виброизолирующие маты, делаем дополнительную антикоррозийку, затягиваем все, что не затянуто, и регулируем все, что не отрегулировано. Ну и перекрашиваем кузов!
Даже при беглом осмотре видно, что пересборка пошла на пользу: все панели подогнаны ровнехонько, нигде ничего не люфтит и не шатается — все бы УАЗы были такими! Этот набор операций стандартен для всех автомобилей, которые делает фирма «Люкс Форм». А дальше начинается работа под индивидуальный заказ.
Чем Байкал отличается от обычной «буханки»?
Не только новыми бамперами, но и доработанным шасси. Установлены рулевой демпфер, другие амортизаторы, а самое главное — пневмобаллоны с индивидуальным управлением! Их разработали и выпускают в Петербурге. Да и вообще, практически все допоборудование Байкала произведено в нашей стране.
Как отразились переделки шасси на поведении? На ровной дороге разницы нет. Управляемость — «приблизительная». А 2,7‑литрового 112‑сильного атмосферника ЗМЗ‑40911 хватает лишь для подчеркнуто неспешного передвижения.
Как он едет?
Вне асфальта Байкал — как танк. Благодаря «злым» шинам BFGoodrich берет большинство препятствий на одном заднем приводе. С подключенным передним мостом, понижайкой и жестко заблокированным задним дифференциалом легко заезжает туда, куда Макар телят не гонял.
Дополнительную степень свободы дают именно пневмобаллоны: кузов можно поднять относительно земли с 220 до умопомрачительных 300 мм (но только кузов — просвет под мостами остается неизменным). Причем регулировать просвет можно отдельно на каждом колесе. Какой еще кемпер сможет форсировать тяжелое бездорожье? Fiat Ducato или Mercedes-Benz Sprinter?
На привале
К доработкам по части проходимости «буханок» мы уже привыкли, но переделки этого «минивэна» в кемпер — в диковинку. К перегородке между первым и вторым рядом прикручен мебельный гарнитур: шкафчик для одежды, ящики для кухонной утвари. Есть раковина, емкость для чистой и грязной воды, одноконфорочная плитка. А вот и выдвижные столики. Все продумано, все функционирует. Можно заказать подключение к бытовой электросети — в кемпинге пригодится.
В двух раздельных пассажирских креслах сидеть удобно, но уж больно муторна бесступенчатая регулировка угла наклона спинки: чтобы сложить в горизонталь, уходит целая вечность. А делать это придется — иначе не получишь два спальных места. Далее легкая и жесткая сварная конструкция собирается за секунды. Ложе получается что надо — длиной 190 мм.
Но почему кресел четыре (по два в первом и во втором ряду), а спальных места лишь два? Потому что еще два можно организовать на крыше, благо у Байкала есть подъемный потолок. Стеклопластиковая крыша поднимается на ромбовидных шарнирах-ножницах — и высота салона вырастает до двух метров.
Чтобы забраться на верхотуру, приходится использовать в качестве ступеньки мебель или кожух мотора. Второй ярус по простору лишь немного уступает первому — он поуже. Но вдвоем здесь все равно неплохо и даже уютно.
Есть еще вариант с подъемной крышей, площадь которой совпадает с длиной-шириной «буханки». В этом случае вообще королевские условия. Хотя для четверых путешественников и базового варианта хватает за глаза. Я бы лучше доплатил за маркизу — закрепленный вдоль правого борта рулон, из которого вытягивается тент и встает на три стойки-колышка. Пять минут работы — и компания сидит под навесом, наслаждаясь дымком от костра и ароматами дикой природы.
Цены
И почем такая музыка? Байкал, на котором я прокатился, обойдется в 1 900 000 рублей. Для большинства россиян — запредельно дорого. Но немцы готовы платить. Потому как автодом на базе Ducato минимум на миллион дороже. А если отказаться от масштабного тюнинга и ограничиться переделкой салона, такой УАЗ можно взять за 1 250 000 рублей. Конечно, УАЗ — машина специфическая. Чтобы отправиться на нем в дальнее путешествие, надо быть фанатом. Собственно, его и заказывали одержимые брендом люди. Я бы не отважился. А вот сгонять на пару дней на рыбалку или за грибами — это да. На выходные с радостью взял бы напрокат. Но арендовать Байкал нельзя. Возможно, пока.
|Функциональный салон и высокая проходимость
|На асфальте это по-прежнему УАЗ