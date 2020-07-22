Подъемная крыша, четыре спальных места, походная кухня и пневмоподвеска — запрос на постройку Байкала, как назвали кемпер на базе «буханки», поступил из Германии. Вот бы все УАЗы были такими!.. Но подешевле.

Весна 2020 года войдет в историю человечества. Страны, как по команде, закрыли государственные границы, перестали летать самолеты, прекратили работать рестораны и гостиницы. Куда деваться в отпуске, если дачи нет?

Автокемпер! Не спасение — но прекрасная идея! В России туризм на колесах развит плохо: хромает инфраструктура, да и дорожная сеть оставляет желать лучшего. Обе проблемы решает автодом УАЗ Байкал на базе ульяновской «буханки». Даже странно, что подобный проект появился только сейчас — в нашей стране нечто подобное напрашивается само собой.

— Это звучит забавно, но запрос на постройку Байкала поступил из Германии, а вовсе не из России.

Руководитель фирмы «Люкс Форм» Валерий Земляной объясняет, почему к ним с таким предложением обратилась немецкая фирма Made in Russia. Оказывается, у «буханки» в ФРГ есть немногочисленная, но преданная группа фанатов. И многие хотят путешествовать именно на УАЗах. Так почему не дать людям то, чего они хотят, — тем паче если у них есть деньги?

Сначала — перебрать

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— Немцы особо привередливы к качеству, а у стандартных «буханок» оно не всегда стабильное. Вот мы и арендовали один из цехов на территории УАЗа, в котором почти полностью разбираем машины — даже снимаем кузов с рамы. Ставим дополнительные шумо- и виброизолирующие маты, делаем дополнительную антикоррозийку, затягиваем все, что не затянуто, и регулируем все, что не отрегулировано. Ну и перекрашиваем кузов!

Даже при беглом осмотре видно, что пересборка пошла на пользу: все панели подогнаны ровнехонько, нигде ничего не люфтит и не шатается — все бы УАЗы были такими! Этот набор операций стандартен для всех автомобилей, которые делает фирма «Люкс Форм». А дальше начинается работа под индивидуальный заказ.

Чем Байкал отличается от обычной «буханки»?

Не только новыми бамперами, но и доработанным шасси. Установлены рулевой демпфер, другие амортизаторы, а самое главное — пневмобаллоны с индивидуальным управлением! Их разработали и выпускают в Петербурге. Да и вообще, практически все допоборудование Байкала произведено в нашей стране .

Как отразились переделки шасси на поведении? На ровной дороге разницы нет. Управляемость — «приблизительная». А 2,7‑литрового 112‑сильного атмосферника ЗМЗ‑40911 хватает лишь для подчеркнуто неспешного передвижения.

Амортизаторы и пневмобаллоны — дополнительное оборудование. Общий для всех пневмобаллонов компрессор спрятан в мебельном гарнитуре, ресивер — под ступеньками пассажирского отсека. Разница между стандартным и нижним положением кузова более чем наглядна.

Как он едет?

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Вне асфальта Байкал — как танк. Благодаря «злым» шинам BFGoodrich берет большинство препятствий на одном заднем приводе. С подключенным передним мостом, понижайкой и жестко заблокированным задним дифференциалом легко заезжает туда, куда Макар телят не гонял.

Дополнительную степень свободы дают именно пневмобаллоны: кузов можно поднять относительно земли с 220 до умопомрачительных 300 мм (но только кузов — просвет под мостами остается неизменным) . Причем регулировать просвет можно отдельно на каждом колесе. Какой еще кемпер сможет форсировать тяжелое бездорожье? Fiat Ducato или Mercedes-Benz Sprinter?

Запаску подвесили на кронштейне. Освободившееся место под днищем планируют использовать под еще один (третий!) бензобак — чтобы увеличить автономность машины.

На привале

К доработкам по части проходимости «буханок» мы уже привыкли, но переделки этого «минивэна» в кемпер — в диковинку. К перегородке между первым и вторым рядом прикручен мебельный гарнитур: шкафчик для одежды, ящики для кухонной утвари. Есть раковина, емкость для чистой и грязной воды, одноконфорочная плитка. А вот и выдвижные столики. Все продумано, все функционирует. Можно заказать подключение к бытовой электросети — в кемпинге пригодится.

Механизм раскладной кровати сварен и собран аккуратно: нигде ничего не заедает и быстро разбирается. Умывальник, раковина, газовая плитка — всё как в лучших домах.

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В двух раздельных пассажирских креслах сидеть удобно, но уж больно муторна бесступенчатая регулировка угла наклона спинки: чтобы сложить в горизонталь, уходит целая вечность. А делать это придется — иначе не получишь два спальных места. Далее легкая и жесткая сварная конструкция собирается за секунды. Ложе получается что надо — ­длиной 190 мм.

Но почему кресел четыре (по два в первом и во втором ряду), а спальных места лишь два? Потому что еще два можно организовать на крыше, благо у Байкала есть подъемный потолок. Стеклопластиковая крыша поднимается на ромбовидных шарнирах-ножницах — и высота салона вырастает до двух метров .

В пассажирском отсеке установлены два раздельных сиденья. Ширина спального места на первом ярусе позволит разместиться и втроем. На «мансарде» уютно. Сон могут потревожить разве что шелестящие на ветру боковины.

Чтобы забраться на верхотуру, приходится использовать в качестве ступеньки мебель или кожух мотора. Второй ярус по простору лишь немного уступает первому — он поуже. Но вдвоем здесь все равно неплохо и даже уютно.

Есть еще вариант с подъемной крышей, площадь которой совпадает с длиной-шириной «буханки». В этом случае вообще королевские условия. Хотя для четверых путешественников и базового варианта хватает за глаза. Я бы лучше доплатил за маркизу — закрепленный вдоль правого борта рулон, из которого вытягивается тент и встает на три стойки-колышка. Пять минут работы — и компания сидит под навесом, наслаждаясь дымком от костра и ароматами дикой природы.

Розетка и пара силовых USB-портов — явно не лишнее оборудование для автодома. Потолочная консоль с лотками позволяет разместить немало мелкой поклажи.

Новый руль, затянутая практичным легкомоющимся АБС-пластиком передняя панель и — впервые на «буханке»! — электростекло­подъемники.

Ряд из четырех клавиш отвечает за управление пневмоподвеской. Сверху — приборы, показывающие давление в системе. В отличие от заводской версии, есть кармашки в дверях.

Цены

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И почем такая музыка? Байкал, на котором я прокатился, обойдется в 1 900 000 рублей. Для большинства россиян — запредельно дорого. Но немцы готовы платить. Потому как автодом на базе Ducato минимум на миллион дороже. А если отказаться от масштабного тюнинга и ограничиться переделкой салона, такой УАЗ можно взять за 1 250 000 рублей. Конечно, УАЗ — машина специ­фическая. Чтобы отправиться на нем в дальнее путешествие, надо быть фанатом. Собственно, его и заказывали одержимые брендом люди. Я бы не отважился. А вот сгонять на пару дней на рыбалку или за грибами — это да. На выходные с радостью взял бы напрокат. Но арендовать Байкал нельзя. Возможно, пока.

Функциональный салон и высокая проходимость На асфальте это по-прежнему УАЗ