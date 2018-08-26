5 поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»

Производство «буханки» началось 60 лет назад и продолжается до сих пор. Завод выпустил юбилейную спецверсию легендарного УАЗ-2206.

«Буханку» покупают для определенных целей и эксплуатируют порой в таких жестких условиях, какие иным автомобилям и не снились. Многого из списка привычного для сегодняшнего автомобиля оборудования здесь нет вовсе. Но, возможно, оно и не нужно.

1. Цена

Обновленную «буханку» ждут не только любители раритетов: высокая проходимость, хорошая вместимость салона, простота в обслуживании — и все это за довольно скромные деньги. Найти альтернативу полноприводному микроавтобусу за 757 700 рублей (такова начальная стоимость юбилейной модификации) просто не получится.

2. Коррозия кузова — больше не проблема

Не поверите, но, похоже, УАЗ наконец решил одну из главных проблем своих машин —склонность к коррозии кузова. Детали нынешних УАЗов покрывают американским катафорезным грунтом от компании PPG. По словам специалистов, коррозионную стойкость автомобиля удалось увеличить в два раза.

На боковинах юбилейной машины — наклейки, стилизованные под старый логотип.

3. Измененная внешность

Новый УАЗ позаимствовал у юбилейного Хантера двухцветный окрас: серо-зеленый низ и белый верх, а кузов украсили новые дверные ручки и наклейки, напоминающие старый логотип УАЗа. Микроавтобус наконец-то обзавелся единым ключом зажигания. Осталось только добавить центральный замок, о котором в этот раз на заводе решили не думать.

«Буханка» обрела ручки нового образца и единый ключ.

4. Улучшенный салон

Начинка, впрочем, осталась аскетичной: не прикрытые кожухами рычаги управления, огромная нерегулируемая баранка. Остался в неприкосновенности и столик, столь любимый пассажирами.

Сиденья, получившие пару лет назад подголовники и продольную регулировку, весьма удобны — во всяком случае, по сравнению с прежними. Обтянуты практичной тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой — она обеспечивает повышенную износостойкость.

По-прежнему обстоят дела и с кондиционером — его нет. Зато семь сидений с подголовниками обтянуты тканью с повышенной износостойкостью и водоотталкивающим эффектом. Доступен и обогрев передних сидений.

В пассажирском отсеке семь раздельных кресел и столик, за которым уазоводы любят устра­ивать посиделки.

5. Хорошая проходимость

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Подушки безопасности для УАЗа, видимо, по-прежнему ненужная роскошь. Поэтому их нет. «Буханка» в принципе не предназначена для быстрой езды по асфальту. Ее конек — бездорожье. И здесь ей трудно найти равных на нашем рынке.

Машине не страшны дороги с ухабами и размытыми дождями колеями: энергоемкость шасси выше всяческих похвал! Препятствия УАЗ преодолевает с легкостью — спасибо малым свесам и весьма внушительному ходу подвески. Лишь в отдельных, наиболее разбитых участках приходится подключать переднюю ось и понижающую передачу. До принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала (а это стандартное оснащение машины) дело не доходит в принципе. Да и сложно представить ситуацию, в которой она может понадобиться столь проходимой машине. Так что охотники с рыболовами и жители глубинки ждут новинку с особым нетерпением. И их не смущает капризная в работе китайская 5-ступенчатая механическая коробка BAIC. На тестовой машине вылетала первая передача и не всегда получалось с ходу переключиться на четвертую с пятой. Любителям оффроуда придется потратиться на доводку этого узла.

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Имейте в виду

Двигатель «буханки» выдает 112 л. с. Работает он ровно, если не считать привычного вздрагивания при старте. Отклики на поворот руля затянутые, а прямую машина держит плохо. Даже при езде по ровной дороге «буханка» гуляет из стороны в сторону весьма ощутимо. Боязно разгоняться до 90 км/ч. Что уж говорить о заявленной максималке в 127 км/ч.

Так что юбилейный УАЗ оправдывает народную поговорку «Тише едешь — дальше будешь». Разогнаться на нем не получится, а далеко (но небыстро) доехать можно.

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Кстати!

На заводе планируют расширить линейку модификаций «буханки» и выпустить осенью версию «Трофи» — с защитным цветом кузова, экспедиционным багажником и лестницей на крышу. Автомобиль обзаведется также задней блокировкой колес и внедорожными мишленовскими шинами BF Goodrich. Цена, как обычно, будет весьма доступной.