Таких УАЗов вы еще не видели! Первый тест новой «буханки»

В мире не так много машин, которые с минимальными изменениями выпускаются с середины прошлого века. Одна из них — ульяновская «буханка», которой в этом году стукнуло 60 лет. В честь знаменательной даты выпущена эксклюзивная юбилейная версия. Авторы «За рулем» стали первыми, кто ее протестировал.

То, что «буханке» увеличили пенсионный возраст, многие воспримут с энтузиазмом. Ее ценят за простоту, вместимость, высокую проходимость и скромную цену — базовая версия стоит 646 590 рублей. Других полноприводных микроавтобусов за такие деньги нет.

Колеровка придала машине особый шарм: готовый персонаж для мультика «Тачки»!
Колеровка придала машине особый шарм: готовый персонаж для мультика «Тачки»!

УАЗ‑220695-511-04

Длина / ширина / высота / база 4390 / 1940 / 2064 / 2300 мм
Снаряженная/полная масса 1995/3070 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 82,5 кВт / 112 л. с. при 4250 об/мин; 198 Н·м при 2500 об/мин
Максимальная скорость 127 км/ч
Топливо / запас топлива АИ‑92 / 77 л
Расход топлива при 80 км/ч 11,2 л/100 км
Трансмиссия полный привод; М5

Знакомство с родителем

Алексей Васильевич Винокуров в свои 85 лет помнит все нюансы разработки первой «буханки».
Алексей Васильевич Винокуров в свои 85 лет помнит все нюансы разработки первой «буханки».

Я регулярно бываю на УАЗе и не без удовольствия замечаю, что с каждым визитом завод становится более ухоженным и благоустроенным — о разрухе десятилетней давности уже почти ничто не напоминает. А любимое место по ту сторону забора — заводской музей, в котором собрана шикарная коллекция ульяновских машин. Сегодня там у меня назначена встреча с Алексеем Васильевичем Винокуровым, бывшим ведущим конструктором УАЗа. Мы прогулялись по музею и остановились у фургончика УАЗ‑450, самой первой «буханки».

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— Еще в бытность студентом Горьковского политехнического института я узнал, что в Ульяновске работают над новым автомобилем. Партия дала указание начать производство развозного фургона и санитарной машины. А поскольку своего конструкторского отдела на УАЗе тогда еще не было, в разработке принимало участие сразу несколько структур. Дизайном занимались в НАМИ под руководством Юрия Ароновича Долматовского. Изначальный вариант кузова, с горбатой крышей и плоским ветровым стеклом, был отвергнут. В такую машину не входило четверо носилок, а это категорически не устраивало заказчика. Проект пришлось перерабатывать, и получилось… то, что получилось. Сверху спустили еще одно указание — использовать шасси ГАЗ‑69. Чтобы водрузить на него монообъемный кузов, пришлось нарастить раму и установить другие рессоры. Но куда сложнее было сконструировать рулевой привод — для машины с бескапотной компоновкой он должен быть совсем другим. Справились! УАЗ‑450 планировали запустить в производство в 1957 году, но не успели — на конвейер машина встала годом позже. Почти сразу ее в народе прозвали «буханкой». Кстати, знаете, каким решением я горжусь более всего? Спрятанным в кузов, прямо за водительской дверью, запасным колесом, - и Алексей Васильевич постучал по кузову выставочного автомобиля.

Это первый товарный знак УАЗа, разрабо­танный специально под выход модели 450.
Это первый товарный знак УАЗа, разрабо­танный специально под выход модели 450.

На боковинах юбилейной машины — наклейки, стилизованные под старый логотип.
На боковинах юбилейной машины — наклейки, стилизованные под старый логотип.

Еще одна интересная особенность — отсутствие боковой двери пассажирского отсека. Предусматривались только задние распашные створки. Дополнительная правая дверь появилась только восемь лет спустя, при запуске в производство модернизированной версии — УАЗ‑452. Мог ли кто тогда подумать, что с минимальными изменениями эта машина продержится на конвейере до наших дней?

Хрусть-печаль

Продержалась. И прошла все стадии, дозрев до статуса классики жанра. Проверенная временем, она всё еще пользуется спросом у лесников и рыболовов‑охотников. Да и как «санитарка» в сельской местности по-прежнему незаменима. На кого же рассчитана юбилейная «буханка»? Захочет ли целевая аудитория доплачивать за нее 111 000 рублей?

На УАЗе не сомневаются — покупатели найдутся. Выпущенный в прошлом году юбилейный Hunter клиенты раскупили с энтузиазмом — за ним приходила и состоятельная публика, как за отдушиной! Кстати, у Хантера «буханка» позаимствовала двухцветную окраску кузова: серо-зеленый низ, белый верх. Эти колеры придали машине особую привлекательность. Готовый персонаж для мультика «Тачки»!

Сиденья, получившие пару лет назад подголовники и продольную регулировку, весьма удобны — во всяком случае, по сравнению с прежними. Обтянуты практичной тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой — она обеспечивает повышенную износостойкость.
Сиденья, получившие пару лет назад подголовники и продольную регулировку, весьма удобны — во всяком случае, по сравнению с прежними. Обтянуты практичной тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой — она обеспечивает повышенную износостойкость.



В пассажирском отсеке — семь раздельных кресел и столик, за которым уазоводы любят устра­ивать посиделки.
В пассажирском отсеке — семь раздельных кресел и столик, за которым уазоводы любят устра­ивать посиделки.

Стрелки и шкалы хорошо видны, а чтобы разглядеть показания электрон­ного дисплея, приходится наклоняться.
Стрелки и шкалы хорошо видны, а чтобы разглядеть показания электрон­ного дисплея, приходится наклоняться.

А еще УАЗ сподобился-таки перейти на единый ключ зажигания и новые дверные ручки. Давно пора. А вот до центрального замка в Ульяновске так и не дозрели, равно как и до кондиционера. На улице почти три­дцатник, в кабине еще жарче…

Я обливаюсь пóтом, но в этом олдскульном салоне аскетичность принимаешь как должное. На водительском месте тесно. Левый локоть упирается в дверь, а справа мешает глыба моторного отсека. Огромная баранка не регулируется никак. Сверкают металлом неприкрытые многочисленные рычаги трансмиссии. Подушек безопасности нет и не предвидится. Над этим интерьером время невластно. И да, в салоне ничто не выдает «юбилейность» машины. Почему хотя бы не покрыли переднюю панель ­эмалью в цвет кузова?

Двигатель ЗМЗ‑409 оживает с привычным содроганием, но работает ровно. Мотор слабее патриотовского (112 против 135 л.с.), но об этом не особо сожалеешь — «буханка» к быстрому перемещению не располагает. Одна из причин — отвратительная 5-ступенчатая механика, которую ульяновцы закупают у китайской фирмы BAIC. Первая передача вылетает, перейти с пятой на четвертую с первой попытки не получается. Двойной выжим и перегазовка помогают не всегда. Пока копошишься, четвертая уже неактуальна, надо ­втыкать третью.

Непривычно видеть работягу-труженика в парадной ливрее. Ему идет!
Непривычно видеть работягу-труженика в парадной ливрее. Ему идет!

С такой коробкой по дорогам общего пользования ездить просто опасно. Чтобы китайская механика заработала как надо, ее необходимо отрегулировать. А это время и деньги. Может, лучше сразу закупать правильные узлы? Хорошая коробка обойдется дороже на несколько тысяч, зато водителям не придется тратиться на доводку. Да и с какой стати — на новой-то машине?

К нареканиям в Ульяновске прислушиваются. Например, в ответ на критику гниющих кузовов УАЗ расщедрился на новый катафорезный грунт американской компании PPG — применяют его с мая. Это позволило вдвое поднять уровень коррозионной стойкости. Благодаря сульфаминовой кислоте грунт обладает повышенной проникающей способностью, лучше ложится на кромки металла и заполняет скрытые полости. Глядишь, и до коробки доберутся.

Граница двух колеров обработана небрежно. Для памятной машины могли бы и постараться.
Граница двух колеров обработана небрежно. Для памятной машины могли бы и постараться.

Поворотные форточки уступили место сдвижным створкам с новым замком-фиксатором.
Поворотные форточки уступили место сдвижным створкам с новым замком-фиксатором.

«Буханка» обрела ручки нового образца и единый ключ.
«Буханка» обрела ручки нового образца и единый ключ.
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На трассе «буханка» ерзает. Руль в нулевом положении гуляет чуть ли не на пол-оборота. Отклики на руление — с театральными паузами. На скорости выше 90 км/ч машина расширяет динамический коридор настолько, что инстинкт самосохранения заставляет сбавить ход. А уж разгоняться до мифической максималки в 127 км/ч желания и вовсе нет.

Зато энергоемкость шасси превосходна. Ямка? Яма? Объезжать необязательно. По пальцам одной руки можно пересчитать машины, которые способны шарашить по разбитой дороге с такой невозмутимостью. Вот в чем секрет народной любви к машине в глубинке! А уж вне асфальта «буханка» просто бесподобна. Благодаря микроскопическим свесам и огромному ходу подвески она преодолевает большинство препятствий на заднем приводе. Прошивая просеку с размытыми после дождя колеями, я подключил переднюю ось и понижающую передачу только в совсем уж гиблом месте, а принудительной блокировкой заднего межколесного дифференциала (входит в стандартное оснащение) не воспользовался ни разу — не было ­необходимости.

На УАЗе решили эксплуатировать оффроудную тематику по полной — осенью испекут «буханку» в версии Трофи. Помимо задней блокировки она получит злые шины BF Goodrich, экспедиционный багажник с лестницей на крышу и защитный цвет кузова. Так что энтузиастам стóит подождать свежего «хлеба» — пожалуй, он станет более правильным вложением средств. Каких-либо значимых модернизаций ветерана ждать наивно. Поддерживать покупательский интерес к машине ульяновцы планируют разнообразными спецверсиями. Так что, чем черт не шутит, может, через пять лет я поезжу на модификации, посвященной 65‑летию «буханки».

Живой классик! Качество сборки оставляет желать лучшего

Таких УАЗов вы еще не видели! Первый тест новой «буханки»
Таких УАЗов вы еще не видели! Первый тест новой «буханки»
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