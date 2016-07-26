Таких УАЗов вы еще не видели! Первый тест новой «буханки»

В мире не так много машин, которые с минимальными изменениями выпускаются с середины прошлого века. Одна из них — ульяновская «буханка», которой в этом году стукнуло 60 лет. В честь знаменательной даты выпущена эксклюзивная юбилейная версия. Авторы «За рулем» стали первыми, кто ее протестировал.

То, что «буханке» увеличили пенсионный возраст, многие воспримут с энтузиазмом. Ее ценят за простоту, вместимость, высокую проходимость и скромную цену — базовая версия стоит 646 590 рублей. Других полноприводных микроавтобусов за такие деньги нет.

Колеровка придала машине особый шарм: готовый персонаж для мультика «Тачки»!

УАЗ‑220695-511-04 Длина / ширина / высота / база 4390 / 1940 / 2064 / 2300 мм

Снаряженная/полная масса 1995/3070 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 82,5 кВт / 112 л. с. при 4250 об/мин; 198 Н·м при 2500 об/мин

Максимальная скорость 127 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑92 / 77 л

Расход топлива при 80 км/ч 11,2 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М5

Знакомство с родителем

Алексей Васильевич Винокуров в свои 85 лет помнит все нюансы разработки первой «буханки».

Я регулярно бываю на УАЗе и не без удовольствия замечаю, что с каждым визитом завод становится более ухоженным и благоустроенным — о разрухе десятилетней давности уже почти ничто не напоминает. А любимое место по ту сторону забора — заводской музей, в котором собрана шикарная коллекция ульяновских машин. Сегодня там у меня назначена встреча с Алексеем Васильевичем Винокуровым, бывшим ведущим конструктором УАЗа. Мы прогулялись по музею и остановились у фургончика УАЗ‑450, самой первой «буханки».

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— Еще в бытность студентом Горьковского политехнического института я узнал, что в Ульяновске работают над новым автомобилем. Партия дала указание начать производство развозного фургона и санитарной машины. А поскольку своего конструкторского отдела на УАЗе тогда еще не было, в разработке принимало участие сразу несколько структур. Дизайном занимались в НАМИ под руководством Юрия Ароновича Долматовского. Изначальный вариант кузова, с горбатой крышей и плоским ветровым стеклом, был отвергнут. В такую машину не входило четверо носилок, а это категорически не устраивало заказчика. Проект пришлось перерабатывать, и получилось… то, что получилось. Сверху спустили еще одно указание — использовать шасси ГАЗ‑69. Чтобы водрузить на него монообъемный кузов, пришлось нарастить раму и установить другие рессоры. Но куда сложнее было сконструировать рулевой привод — для машины с бескапотной компоновкой он должен быть совсем другим. Справились! УАЗ‑450 планировали запустить в производство в 1957 году, но не успели — на конвейер машина встала годом позже. Почти сразу ее в народе прозвали «буханкой». Кстати, знаете, каким решением я горжусь более всего? Спрятанным в кузов, прямо за водительской дверью, запасным колесом, - и Алексей Васильевич постучал по кузову выставочного автомобиля.

Это первый товарный знак УАЗа, разрабо­танный специально под выход модели 450.

На боковинах юбилейной машины — наклейки, стилизованные под старый логотип.



Еще одна интересная особенность — отсутствие боковой двери пассажирского отсека. Предусматривались только задние распашные створки. Дополнительная правая дверь появилась только восемь лет спустя, при запуске в производство модернизированной версии — УАЗ‑452. Мог ли кто тогда подумать, что с минимальными изменениями эта машина продержится на конвейере до наших дней?

Хрусть-печаль

Продержалась. И прошла все стадии, дозрев до статуса классики жанра. Проверенная временем, она всё еще пользуется спросом у лесников и рыболовов‑охотников. Да и как «санитарка» в сельской местности по-прежнему незаменима. На кого же рассчитана юбилейная «буханка»? Захочет ли целевая аудитория доплачивать за нее 111 000 рублей?

На УАЗе не сомневаются — покупатели найдутся. Выпущенный в прошлом году юбилейный Hunter клиенты раскупили с энтузиазмом — за ним приходила и состоятельная публика, как за отдушиной! Кстати, у Хантера «буханка» позаимствовала двухцветную окраску кузова: серо-зеленый низ, белый верх. Эти колеры придали машине особую привлекательность. Готовый персонаж для мультика «Тачки»!

Сиденья, получившие пару лет назад подголовники и продольную регулировку, весьма удобны — во всяком случае, по сравнению с прежними. Обтянуты практичной тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой — она обеспечивает повышенную износостойкость.







В пассажирском отсеке — семь раздельных кресел и столик, за которым уазоводы любят устра­ивать посиделки.

Стрелки и шкалы хорошо видны, а чтобы разглядеть показания электрон­ного дисплея, приходится наклоняться.

А еще УАЗ сподобился-таки перейти на единый ключ зажигания и новые дверные ручки. Давно пора. А вот до центрального замка в Ульяновске так и не дозрели, равно как и до кондиционера. На улице почти три­дцатник, в кабине еще жарче…

Я обливаюсь пóтом, но в этом олдскульном салоне аскетичность принимаешь как должное. На водительском месте тесно. Левый локоть упирается в дверь, а справа мешает глыба моторного отсека. Огромная баранка не регулируется никак. Сверкают металлом неприкрытые многочисленные рычаги трансмиссии. Подушек безопасности нет и не предвидится. Над этим интерьером время невластно. И да, в салоне ничто не выдает «юбилейность» машины. Почему хотя бы не покрыли переднюю панель ­эмалью в цвет кузова?

Двигатель ЗМЗ‑409 оживает с привычным содроганием, но работает ровно. Мотор слабее патриотовского (112 против 135 л.с.), но об этом не особо сожалеешь — «буханка» к быстрому перемещению не располагает. Одна из причин — отвратительная 5-ступенчатая механика, которую ульяновцы закупают у китайской фирмы BAIC. Первая передача вылетает, перейти с пятой на четвертую с первой попытки не получается. Двойной выжим и перегазовка помогают не всегда. Пока копошишься, четвертая уже неактуальна, надо ­втыкать третью.

Непривычно видеть работягу-труженика в парадной ливрее. Ему идет!

С такой коробкой по дорогам общего пользования ездить просто опасно. Чтобы китайская механика заработала как надо, ее необходимо отрегулировать. А это время и деньги. Может, лучше сразу закупать правильные узлы? Хорошая коробка обойдется дороже на несколько тысяч, зато водителям не придется тратиться на доводку. Да и с какой стати — на новой-то машине?

К нареканиям в Ульяновске прислушиваются. Например, в ответ на критику гниющих кузовов УАЗ расщедрился на новый катафорезный грунт американской компании PPG — применяют его с мая. Это позволило вдвое поднять уровень коррозионной стойкости. Благодаря сульфаминовой кислоте грунт обладает повышенной проникающей способностью, лучше ложится на кромки металла и заполняет скрытые полости. Глядишь, и до коробки доберутся.

Граница двух колеров обработана небрежно. Для памятной машины могли бы и постараться.

Поворотные форточки уступили место сдвижным створкам с новым замком-фиксатором.

«Буханка» обрела ручки нового образца и единый ключ.



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На трассе «буханка» ерзает. Руль в нулевом положении гуляет чуть ли не на пол-оборота. Отклики на руление — с театральными паузами. На скорости выше 90 км/ч машина расширяет динамический коридор настолько, что инстинкт самосохранения заставляет сбавить ход. А уж разгоняться до мифической максималки в 127 км/ч желания и вовсе нет.

Зато энергоемкость шасси превосходна. Ямка? Яма? Объезжать необязательно. По пальцам одной руки можно пересчитать машины, которые способны шарашить по разбитой дороге с такой невозмутимостью. Вот в чем секрет народной любви к машине в глубинке! А уж вне асфальта «буханка» просто бесподобна. Благодаря микроскопическим свесам и огромному ходу подвески она преодолевает большинство препятствий на заднем приводе. Прошивая просеку с размытыми после дождя колеями, я подключил переднюю ось и понижающую передачу только в совсем уж гиблом месте, а принудительной блокировкой заднего межколесного дифференциала (входит в стандартное оснащение) не воспользовался ни разу — не было ­необходимости.

На УАЗе решили эксплуатировать оффроудную тематику по полной — осенью испекут «буханку» в версии Трофи. Помимо задней блокировки она получит злые шины BF Goodrich, экспедиционный багажник с лестницей на крышу и защитный цвет кузова. Так что энтузиастам стóит подождать свежего «хлеба» — пожалуй, он станет более правильным вложением средств. Каких-либо значимых модернизаций ветерана ждать наивно. Поддерживать покупательский интерес к машине ульяновцы планируют разнообразными спецверсиями. Так что, чем черт не шутит, может, через пять лет я поезжу на модификации, посвященной 65‑летию «буханки».