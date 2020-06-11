УАЗ на грамотной прокачке: получилась «Буханка»-кемпер

Главные изменения — внутри. Переднюю панель автодома УАЗ Байкал обшили прочным АБС-пластиком очень хорошего качества. На ней разместили две кнопки, управляющих электростеклоподъемниками, — в стандартной машине такого не увидишь. Поменяли руль, а рулевую колонку одели в пластиковый кожух.

Передние сиденья отодвинули на 10 см назад, и это, с точки зрения ощущений для водителя, самое заметное изменение. Сидеть за рулем «уазика» стало комфортнее. Благодарить можно рослых немцев — основных заказчиков таких автодомов.





Пассажирская часть

USB

УАЗ Байкал — четырехместный. Соответственно, и спальных мест предусмотрено тоже четыре. Перед креслами в пассажирском отсеке расположился жилой блок. Над ним — розетка на 220 В,—разъемы и клавиши, с помощью которых включается свет в пассажирском отсеке.

В жилом блоке предусмотрены баки для чистой и грязной воды. Под столешницей (ее можно поднять) находится раковина со смесителем (есть горячая и холодная вода), а также газовая плита. Кроме того в столешницу встроены выдвижные столики с доводчиками. Сбоку шкаф, куда можно повесить одежду или что-то положить.

Чтобы получить два полноценных спальных места длиной 1,9 м, необходимо откинуть вперед спинки сидений, выдвинуть специальную панель и положить на нее матрас. Еще двое могут устроиться наверху. Для этого нужно выдвинуть крышу (у нашего Байкала она, кстати, самая низкая из трех возможных вариантов) и встать в полный рост, после чего разложить пол. Чтобы в салоне стало светлее, можно расстегнуть молнию на тканевом чехле под крышей и открыть окошко. Также в крыше предусмотрено дополнительное искусственное освещение: светодиодная полоса с одной стороны и плафон с другой.

Допоборудование

«Буханка»-кемпер обзавелась мощными бамперами, защитой двигателя марки «РИФ» и дополнительными пневмобаллонами, которые установили на мостах. Благодаря этому дорожный просвет «уазика» увеличился до невероятных 30 см. Интересно, что подвеска каждого колеса может подниматься индивидуально. Давление в пневмобаллонах показывают два манометры на передней панели, рядом четыре управляющих тумблера. Геометрия у такой «прокачанной» «Буханки» запредельная. Да и проходимость впечатляющая. УАЗ Байкал наверняка пролезет там, куда те же Volkswagen Multivan или Fiat Ducato даже не доберутся. А значит, путешествуя на «Буханке», вы сможете найти место для отдыха, где вас точно никто не потревожит.

Цена

Готовый набор для кемпинга: раскладная крыша, спальное место внутри и мебельный корпус, — обойдется примерно в 500 000 рублей. Допоснащение, как на нашем автомобиле: доработанная подвеска, дополнительная обивка салона и прочие «примочки», — потянет на 1 180 000 рублей, не считая стоимости самой машины. Для УАЗа дороговато, но если сравнивать с европейскими аналогами, цена гуманная.

УАЗ на грамотной прокачке: получилась «Буханка»-кемпер Специалисты фирмы Lux Form превратили обычную «Буханку» во внедорожный кемпер. Доработки обошлись в 1 680 000 рублей. УАЗ на грамотной прокачке: получилась «Буханка»-кемпер