Автодом в кузове «буханки»: там можно жить!

Авторы проекта УАЗ Байкал утверждают, что даже комфортно.

Материалы по теме Евроматрешка: итальянцы превратили «буханку» в стильный автодом

Это далеко не первый пример того, что происходит, когда независимые тюнеры берутся создать автодом в габаритах УАЗ СГР. Но, например, от итальянской «Матрешки» о которой мы рассказывали в марте, детище российской компании Lux Form отличается куда большим количеством внедренных в салон элементов. Перечислим хотя бы основные.

Под поднимающейся крышей размещена двуспальная кровать, а в задней части кузова еще одна, детская. Чтобы она могла вместить двух-трех чад, сиденья сделали складывающимися, а когда кровать не используется, она трансформируется в две вертикальные секции. Около перегородки между кабиной и салоном есть три шкафа: один для одежды и два кухонных. В одном из них прячется газовая плитка, в другом — раковина с электронасосом и пара баков для чистой и грязной воды.

На крышке каждого ящика есть выдвижной столик. А для размещения вещей можно использовать пространство под кроватью, а также выдвижные платформы, устанавливаемые на направляющие в боковинах. Одну из них можно использовать как стол «во дворе» автодома, его можно закрыть тентом-маркизой.

Перекрытие спального места второго этажа служит потолком для первого. В нем есть съемный сегмент, через который можно попасть наверх. Вход на второй этаж находится около кухонного блока. Здесь можно стоять в полный рост. В верхней «палатке» есть окна, боковые распахиваются на замках-молниях.

Вариантов крыши — три, но в любом случае, как пишет Уазбука, получается автодом для многодневного путешествия вчетвером. Хотя если нужно перевезти объемный груз, все оборудование из этой «Буханки» демонтируется в течение получаса.

Первые отзывы о проекте УАЗ Байкал противоречивые. Кто-то восхищается предоставляющимися возможностями, а кто-то утверждает, что внутреннее пространство получилось слишком загроможденным.

Если независимые компании, работающие на ниве тюнинга УАЗов, смотрят в безоблачное будущее, наполненное увлекательными путешествиями, то сам Ульяновский автозавод работает на злобу дня, предоставляя российским медикам первую партию реанимобилей УАЗ АСМП.

Фото: Уазбука