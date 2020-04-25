Автодом в кузове «буханки»: там можно жить!

Объяснений — множество: мол, таким образом обозначают сорт резины или помечают бракованную партию, которая почему-то попала в продажу. Есть даже мнение, что шины без таких полос — гарантированная некондиция. Все это выдумки.
В 1980-е и в первой половине 1990-х автомобили семейства Lada Samara неплохо продавались на многих зарубежных рынках. Там же, «за кордоном», делали модификации, о которых мы не знали и даже не мечтали.
Создавать трактор с чистого листа — долго, дорого и рискованно. Конструкция может получиться сырой, а окупаемость проекта будет поставлена под вопрос. Именно по этой причине новые машины являются сплавом проверенных временем и тысячами моточасов технических решений, которые хорошо зарекомендовали себя при работе в разных условиях.
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