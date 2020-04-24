УАЗ выпустил «скорую помощь» на базе Профи — журнал За рулем

УАЗ выпустил «скорую помощь» на базе Профи

Уже собрано 132 машины, и это только первая партия.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

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В мае первая партия реанимобилей УАЗ поступит в медицинские учреждения — на Ульяновском автозаводе подготовлено 132 машины скорой помощи класса С. Реанимобиль, получивший название УАЗ АСМП (автомобиль скорой медицинской помощи), разработан на базе коммерческой модели УАЗ Профи в рамках государственного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ. Спецавтомобили предназначены для оказания помощи, транспортировки и мониторинга состояния больных до прибытия в больницу. Первая партия машин будет использоваться в Ульяновской области.

УАЗ АСМП отличается лимонным цветом кузова и оснащен термо- и шумоизолированным каркасным модульным блоком, в котором размещены носилки на тележке, вакуумный иммобилизационный матрас, реанимационная укладка, термоизоляционный контейнер, бифазный дефибриллятор и реанимационно-анестезиологический монитор. Технические характеристики остались стандартными для внедорожников УАЗ: 2,7-литровый 150-сильный ЗМЗ Про, 5-ступенчатая МКП, подключаемый полный привод.

На реанимобили распространяется стандартная гарантия УАЗа — три года или 100 000 километров пробега. Первую партию из 132 машин собрали буквально за неделю, сборка стартовала 13 апреля.

Фото: УАЗ
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Отзывы о УАЗ Профи (477)

УАЗ 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Комментарий:

Взял себе профи, езжу на нем чуть больше полугода, машина, в целом, не плохая, но своей цены она не стоит. На пробеге в 10 тысяч уже менял вентиляторы, решетка радиатора слишком большая, вся грязь и мусор летят в нее, забивает радиатор и ломает вентиляторы, радиатор, кстати, тоже успел уже замени...

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