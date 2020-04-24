УАЗ выпустил «скорую помощь» на базе Профи

По прогнозам Счетной палаты, число безработных может вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек уже в ближайшее время. Причина — тяжелое положение бизнеса. Как тут не поддаться мрачным мыслям? Однако эксперт «За рулем» считает, что главное — не паниковать и не принимать поспешных решений.
Создавать трактор с чистого листа — долго, дорого и рискованно. Конструкция может получиться сырой, а окупаемость проекта будет поставлена под вопрос. Именно по этой причине новые машины являются сплавом проверенных временем и тысячами моточасов технических решений, которые хорошо зарекомендовали себя при работе в разных условиях.
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