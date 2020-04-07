УАЗ возобновляет производство автомобилей

Со вторника начинается подготовка, а конвейер запустят 13 апреля.

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Во вторник, 7 апреля, УАЗ начал поэтапное возвращение к сборке автомобилей — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя группы Sollers, куда входит ульяновское предприятие. На работу вернется 25% персонала — именно столько сотрудников разрешается задействовать заводу по распоряжению правительства Ульяновской области. Сотрудники, не занятые в производстве, продолжат трудиться дистанционно.

Сборка машин начнется на УАЗе 13 апреля. На предприятии закуплены маски и средства дезинфекции, а приоритетными задачами называются обеспечение безопасности работающих и выполнение госзаказа на изготовление автомобилей скорой помощи.

УАЗ не работал в течение недели, с 30 марта по 3 апреля, а затем, после продления нерабочих дней до конца апреля, Sollers обратился к властям регионов с просьбой разрешить работу заводам УАЗ, ЗМЗ, Ford и Mazda. К данному моменту на просьбу откликнулось правительство Пермского края, одобрив запуск предприятия Mazda Sollers.

Отметим, что к сборке автомобилей также должен вернуться АВТОВАЗ — по официальному разрешению региональных властей, первые работы по перезапуску производства начались 4 апреля, а 6 апреля на работу вышли около 6800 человек, но линии конвейера, по данным «За рулем», пока не запущены.

Фото: Егор Алеев/ТАСС