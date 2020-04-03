Вчера, в 21:20 АВТОВАЗ вновь запускает производство! Компания обратилась к правительству Самарской области с просьбой вернуться к работе.
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После недельного простоя тольяттинский завод АВТОВАЗа возвращается к производству автомобилей. Об этом
сообщает самарская телерадиокомпания «Губерния». 2 апреля автозавод в Тольятти вошел в список десяти системообразующих предприятий Самарской области, за показателями которых будут следить на федеральном уровне, оказывая максимальную поддержку. А 3 апреля было принято постановление, в котором этим предприятиям разрешается возобновить деятельность в период с 4 по 30 апреля.
Кроме АВТОВАЗа, к работе возвращаются расположенные в Самарской области предприятия «Электрощит-Самара», Новокуйбышевская нефтехимическая компания, РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш», «Нова», компания «Биотон», а также Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, химзаводы «Куйбышевазот» и «Тольяттиазот». Помимо этого, постановление разрешает возобновление деятельности целому ряду компаний, работающих в сферах ключевой важности.
На АВТОВАЗе количество вернувшихся к работе сотрудников и дополнительные меры безопасности пока не озвучены. Однако очевидно, что первые процедуры по перезапуску сборки автомобилей и обеспечения санитарных норм начнутся уже в субботу, 4 апреля — первый официально разрешенный рабочий день.
Фото: Яков Князев/ТАСС
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