Сегодня, в 19:25 КАМАЗ возобновляет работу На заводе вводятся дополнительные меры безопасности.
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Часть персонала ПАО «КАМАЗ» вернется на работу уже в понедельник 6 апреля,
сообщает пресс-служба предприятия. Генеральный директор Сергей Когогин принял это решение после консультаций с руководством Татарстана и федеральными властями.
В сложившихся условиях техника КАМАЗ становится важным фактором для доставки продуктов питания, товаров первой необходимости, медицинского оборудования и работы жилищно-коммунального хозяйства, считают на предприятии. Пресс-служба отмечает также, что КАМАЗ является градообразующим предприятием Набережных Челнов, и его остановка негативно сказывается на социально-экономической обстановке и пополнении бюджета города и региона.
На заводе вводятся дополнительные меры безопасности: помимо ежедневного осмотра и проведения дезинфекции помещений и транспорта, там, где это возможно, будет организована дистанционная работа персонала, спланировано разведение потоков входящих на предприятие работников и применен гибкий график начала работы производств.
3 апреля стало известно, что руководство АВТОВАЗа также предпринимает шаги по возвращению к работе. Фото: Егор Алеев/ТАСС
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