АВТОВАЗ просит правительство о возобновлении производства

Компания готова взять на себя повышенные обязательства по соблюдению санитарного режима, но вернуться к работе.

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Компания АО «АВТОВАЗ» обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой о досрочном выходе сотрудников на работу, пишет сайт региональной телекомпании «Терра» со ссылкой на слова губернатора. В адрес областных властей поступило несколько обращений от крупных трудовых коллективов, и АВТОВАЗ является одним из предприятий области, готовых функционировать, взяв на себя повышенные обязательства по соблюдению санитарного режима.

Комментируя продление президентом РФ нерабочих дней до 30 апреля, Азаров напомнил, что у субъектов Федерации, в соответствии со словами президента, есть право на самостоятельное определение режима, ведь в каждом регионе ситуация с коронавирусом выглядит по-разному.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

— Мы работаем над региональным постановлением, в котором попытаемся максимально найти баланс между экономикой и сохранением здоровья жителей области. Будут приниматься отдельные решения по отраслям экономики.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, в котором пояснил, что нерабочая неделя позволила выиграть время, но пик эпидемии не пройден, и поэтому нерабочие дни с сохранением зарплаты сотрудникам продлеваются до 30 апреля.

На заводе АВТОВАЗа в Тольятти в данный момент проводится дезинфекция всех производственных, инженерных и административных корпусов.

Фото: Яков Князев/ТАСС