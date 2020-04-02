АВТОВАЗ обрабатывают хлоркой

На предприятии с помощью клининговой компании производят дезинфекцию всех производственных и административных корпусов.

Пока сотрудники АВТОВАЗа находятся на карантине, все производственные и служебные площади завода обрабатывают хлорсодержащим препаратом. Задача у клининговой компании не из легких, масштаб площадей впечатляет, а тщательно обработать нужно все поверхности, с которыми могли соприкоснуться руки. Дезинфекции также подвергают полы, вестибюли, санузлы, но особенно тщательно — ручки дверей.

Сейчас на предприятии остались лишь те, кто контролирует печи в металлургическом производстве, отвечает за подачу воды и тепла и служба охраны. Остальным сотрудникам в течение нерабочих дней доступ на предприятие запрещен.

Для поддержки работников им заранее выплатили заработную плату за март 2020 года.

Видео:YouTube