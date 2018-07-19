На АВТОВАЗе досрочно выдали мартовскую зарплату

Все сотрудники находятся в отпуске и недавно получили аванс.

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В соответствии с указом президента, на предприятиях АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске нынешняя неделя является нерабочей, об этом стало известно 27 марта. Тогда же руководство предприятия приняло решение выплатить заработную плату сотрудникам за текущий месяц уже сейчас, в конце марта. Отметим, что совсем недавно трудящимся был перечислен мартовский аванс (23–25 марта), а основная часть заработной платы должна была быть отправлена на карты лишь в конце первой декады апреля.

«Для дополнительной поддержки вазовцев в наступающие нерабочие дни администрацией автозавода было принято решение заранее выплатить заработную плату за март 2020 года. В этой ситуации мы просим вас избежать незапланированных трат, не создавать чрезмерные запасы товаров и продуктов и рационально использовать свой семейный бюджет в апреле», — цитирует ресурс Nesluhi профсоюзную организацию предприятия.

По информации «За рулем», все работники тольяттинского предприятия уже получили зарплату за март в пятницу, 27 марта. Возможно, что досрочная выплата связана с опасениями руководства о продлении вынужденного отпуска, ведь если он затянется на следующую неделю, бухгалтерии придется рассчитываться с сотрудниками, работая удаленно.

27 марта АВТОВАЗ в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции объявил следующую неделю оплачиваемым отпуском и остановил производство, оставив на местах только охрану и сотрудников, занятых в непрерывных производственных процессах.

Фото: Thomas Körbel/DPA/TASS