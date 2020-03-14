Евроматрешка: итальянцы превратили «Буханку» в стильный автодом

Двуспальная кровать, кухня и обеденная зона на шестерых — всё это можно установить в УАЗ за полтора часа

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Компания MOLTOMENO.DESIGN из Милана запустила в продажу комплект оборудования, превращающий семиместный УАЗ СГР в кемпер. Среди главных критериев, которыми итальянцы руководствовались при разработке проекта MATRIOSKA, были быстросъемность комплекта и его компактность в демонтированном виде, отмечает uazbuka со ссылкой официальный сайт дизайн-ателье.

Действительно, вся новая начинка «Буханки» устанавливается в салон с предварительно снятыми тремя салонными креслами за 99 минут, а в снятом с автомобиля виде занимает оснащенный колесиками ящик с габаритами 75x80x175 см. Кроме него в комплекте поставки будет только 65-литровый холодильник для кухни.

После установки комплекта на кухне, размещенной в задней части микроавтобуса, вы также найдете двухкомфорочную газовую плиту с баллоном в проветриваемом отсеке, раковину со складывающимся краном и подачей воды электрическим насосом, две 12-литровых емкости для чистой и грязной воды, пару шкафчиков для хранения принадлежностей, а над ними — большую полку, трансформирующуюся в выносной стол. Пользоваться кухней можно, распахнув задние двери.

В салоне же размещается двуспальная кровать размерами 120х200 см, которая за счет сдвижных секций способна превращаться в обеденную зону со столиком в средней части. С учетом пары оставшихся в салоне штатных кресел, в машине может пообедать компания из шести человек. Вещи хранятся в нишах под кроватью, а под крышкой капота между передними сиденьями нашлось место органайзеру для мелочей.

«Матрёшка», правда, получилась недешёвой: в варианте без холодильника комплект стоит 7500 евро, что составляет около 614 000 рублей, а в полном варианте тянет на 9000 евро, то есть почти 737 000 рублей по актуальному курсу. Напомним, в России цены на стандартный УАЗ СГР в версии остекленный фургон (именно такую использовали итальянцы в своем проекте) лежат в диапазоне от 726 900 до 777 700 рублей.

А другая европейская компания превратила УАЗ Хантер в электромобиль.