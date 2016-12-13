Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке — журнал За рулем

Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке

Речь идет о модели УАЗ Хантер.

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

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Электромобиль MWM Spartan, созданный на базе ульяновского внедорожника УАЗ Хантер, анонсировала компания MW Motors — частный мелкосерийный производитель премиальных электрокаров из Чешской Республики.

Сегодня «За рулем» стали известны некоторые подробности этого автомобиля. Движущей силой экологически чистой версии внедорожника станет синхронный электромотор переменного тока мощностью 160 л.с., развивающий внушительные 600 Нм крутящего момента.

Судя по характеристикам, наследник УАЗ-469 сможет удивить динамическими свойствами: энергию будет поставлять блок литий-ионных аккумуляторов заявленной емкостью 54 — 90 кВтч. В зависимости от выбранного варианта батареи запас хода внедорожника при полном заряде составит от 250 до 400 км. Это даже в условиях жесткого оффроуда в рамках предполагаемого использования в фермерских хозяйствах, лесной промышленности и горнодобывающих компаниях — окажется приемлемым для эффективной эксплуатации.

Увы, пока неизвестно, когда выйдет такой внедорожник и будет ли он доступен в России. Но радует, что перед «старичком» открываются новые эковозможности.

  • Напомним, внешне электрокар УАЗ Хантер останется прежним, изменится лишь «начинка». Геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижающей передачей сохранят внедорожные возможности автомобиля. Производить такие машины будут в Чехии, на заводе MW Motors.
Фото: УАЗ

Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке

Речь идет о модели УАЗ Хантер.

Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке — фото 1090979Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке — фото 1090980Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке — фото 1090972Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке
Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке

Речь идет о модели УАЗ Хантер.

Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке — фото 1090979Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке — фото 1090972Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке — фото 1090980Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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