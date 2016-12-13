Перед «старичком» открылись новые перспективы! На базе классической модели разрабатываются версии с электрической силовой установкой и правосторонним расположением руля.

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Компания MW Motors — частный мелкосерийный производитель премиальных электрокаров из Чешской Республики — анонсировала выпуск двух новых модификаций на базе ульяновского внедорожника УАЗ Хантер. Первая — это созданный на основе Хантера электромобиль MWM Spartan. Внешне он останется прежним, изменения коснутся лишь технической части. В автомобиль установят мощный электродвигатель, который в данный момент проходит финальные испытания, и блок аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВт·ч. А геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижайкой позволят сохранить внедорожные возможности автомобиля на прежнем уровне.

Почему выбор пал именно на Хантер? Он конструктивно прост, ремонтопригоден, практичен и доступен — это и стало решающими факторами.

Автомобили линейки Spartan создаются для того, чтобы закрыть фактически пустующую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний, чья деятельность напрямую связана с оффроудом и требуются недорогие и ремонтопригодные машины.

MWM Spartan также готовит УАЗ с правым расположением руля. Производство внедорожников с бензиновой и электрической силовыми установками для Великобритании по окончанию сертификационных испытаний запланировано на третий и четвертый кварталы 2020-го соответственно. Версию EV для остальной Европы обещают представить в конце года.

Собирать машины будут в Чехии, на заводе MW Motors.

С недавних пор внедорожник УАЗ Хантер поставляют и в Чили.



Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России Перед «старичком» открылись новые перспективы! На базе классической модели разрабатываются версии с электрической силовой установкой и правосторонним расположением руля. Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России

Фото: УАЗ