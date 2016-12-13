Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — журнал За рулем

Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России

Перед «старичком» открылись новые перспективы! На базе классической модели разрабатываются версии с электрической силовой установкой и правосторонним расположением руля.

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

Материалы по теме
На Эльбрус! Экстремальный тест УАЗ Хантера

Компания MW Motors — частный мелкосерийный производитель премиальных электрокаров из Чешской Республики — анонсировала выпуск двух новых модификаций на базе ульяновского внедорожника УАЗ Хантер. Первая — это созданный на основе Хантера электромобиль MWM Spartan. Внешне он останется прежним, изменения коснутся лишь технической части. В автомобиль установят мощный электродвигатель, который в данный момент проходит финальные испытания, и блок аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВт·ч. А геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижайкой позволят сохранить внедорожные возможности автомобиля на прежнем уровне.

Почему выбор пал именно на Хантер? Он конструктивно прост, ремонтопригоден, практичен и доступен — это и стало решающими факторами.

Автомобили линейки Spartan создаются для того, чтобы закрыть фактически пустующую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний, чья деятельность напрямую связана с оффроудом и требуются недорогие и ремонтопригодные машины.

MWM Spartan также готовит УАЗ с правым расположением руля. Производство внедорожников с бензиновой и электрической силовыми установками для Великобритании по окончанию сертификационных испытаний запланировано на третий и четвертый кварталы 2020-го соответственно. Версию EV для остальной Европы обещают представить в конце года.

Собирать машины будут в Чехии, на заводе MW Motors.

Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России

Перед «старичком» открылись новые перспективы! На базе классической модели разрабатываются версии с электрической силовой установкой и правосторонним расположением руля.

Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087868Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087866Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087867Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087865Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России

Фото: УАЗ

Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России

Перед «старичком» открылись новые перспективы! На базе классической модели разрабатываются версии с электрической силовой установкой и правосторонним расположением руля.

Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087866Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087868Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087867Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России — фото 1087865Новая версия УАЗ Хантер — электрическая! Но не в России
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...