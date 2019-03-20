На дорогах Чили появится УАЗ Хантер

Завершены сертификационные испытания внедорожника УАЗ Хантер, которые проводились совместно с южноамериканским партнером, компанией Inversions UAZ Chile.
Автомобили уже начали поставлять в Чили, проводятся презентации и тест-драйвы для потенциальных покупателей, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Интерес к внедорожникам уже проявили горнорудные компании и клубы серфинга. На протяжении двух лет в стране появится 18 дилерских центров УАЗа.
Автомобиль на местном рынке предложат в трех комплектациях — Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy. Classic Hard Top и Classic Soft Top — это стандартные Хантеры с металлической и тканевой крышей соответственно. Trophy — улучшенный вариант: внедорожник окрашен в коричнево-серый металлик и больше подготовлен к бездорожью. В нем есть защита рулевых тяг, картера и раздаточной коробки, а также установлены внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain.
Во всех автомобилях под капотом бензиновый двигатель рабочим объемом 2,7 л, мощностью 134,6 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos, а полноприводная трансмиссия дополнена демультипликатором.
Кроме того, в скором будущем ожидается сертификация модели УАЗ-2206, внедорожника УАЗ Патриот и легкого грузовика УАЗ Профи. После вывода на рынок всех моделей в Чили предполагается ежегодно продавать от 300 до 500 ульяновских внедорожников.
- В России, чтобы обойти закон и не поднимать цену, Хантер перевели в разряд грузовиков.
- В Мексике агентство по туризму сняло УАЗ Хантер для рекламы страны.
- Совсем недавно в Институте транспорта Кубы прошли испытания УАЗа Патриот — новой для страны модели.
Фото: УАЗ
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