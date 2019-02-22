Чтобы обойти закон и не поднимать цену, УАЗ перевел Хантер в разряд грузовиков.

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Теперь УАЗ Хантер будет считаться малотоннажным грузовым автомобилем, что на самом деле мало соответствует действительности. Сделано это было для того, чтобы внедорожник не стал слишком дорогим из-за дополнительного оснащения разными системами безопасности, как того требует закон в отношении легковых машин.

Новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) УАЗа Хантера опубликовано на сайте Росстандарта. Если бы внедорожник остался легковым автомобилем, его пришлось бы в обязательном порядке оснащать подушкой безопасности водителя, без которой продажа новых легковушек в России запрещена.

Тем не менее Хантер все-таки получил пару новых систем. Это не только обязательная ЭРА-ГЛОНАСС, но и антиблокировочная система тормозов, от которой у завода не получилось отвертеться, так как она по закону обязательна и для грузовых автомобилей. Больше никаких дополнений в оснащение и конструкцию Хантера не вносилось.

Новое ОТТС УАЗ оформил и на Патриот, у которого заменили рессоры, благодаря чему автомобиль стал ниже на 50 мм.

Недавно на заводе УАЗ стали применять новые технологии окраски рам и мостов, из-за чего увеличилась их антикоррозионная стойкость.

Автомобили УАЗ выпускаются и в версиях, работающих на природном газе. Недавно была представлена очередная новая модификация.

Фото: УАЗ