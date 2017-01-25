УАЗ представил новую версию Профи: ей высокие цены на бензин не страшны!

В скором времени при выборе автомобилей основное внимание покупатели будут уделять экономичности машин из-за роста цен на топливо. УАЗ нашел решение данной проблемы.

УАЗ Профи получил новую модификацию, которая позволит владельцам автомоиля экономить деньги на заправках. Речь идет о появлении в модельном ряду компании авторефрижератора на базе Профи с газобаллонным оборудованием, работающего как на бензине, так и на пропан-бутане.

ГБО итальянской фирмы Lovato устанавливается на автомобиль непосредственно на заводе. Постепенно предприятие дополняет версиями на газу все модификации своего коммерческого автомобиля.

Авторефрижератор УАЗ Профи оснащается двигателем ЗМЗ ПРО, который при работе на газу имеет 143 л.с. и 227 Нм при 2650 об/мин. При 100-литровом запасе газа, который хранится в баллоне, расположенном слева, за кабиной, запас хода автомобиля может достигать 900 км.

В продаже ездящий на газу авторефрижератор УАЗ Профи появится в феврале 2019 года, а его стоимость составит от 1 181 900 рублей.

В конце прошлого года УАЗ обновил модель Профи: усилил его заднюю подвеску и улучшил шумоизоляцию кабины.

УАЗ продолжает работы над созданием преемника легендарной «буханки» — капотным микроавтобусом, подробнее о котором можно узнать здесь.

Фото: УАЗ