УАЗ обновил грузовичок Профи

Легкий коммерческий автомобиль УАЗ Профи обновили: во-первых, усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
С помощью обновления шумоизоляции в кабине стало тише, изнутри на стойках кузова появились ручки. Теперь садиться в машину удобнее. У заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником.
На УАЗ Профи можно заказать круиз-контроль, а для улучшения аэродинамики автомобиля на все версии с однорядной кабиной предлагают спойлер-обтекатель, который поможет немного снизить расход топлива.
За обновленный УАЗ Профи в комплектации «Стандарт» со 149-сильным мотором ЗМЗ ПРО и задним приводом просят от 774 900 рублей. В качестве дополнительного оснащения грузовик можно оснастить газобаллонным оборудованием, полным приводом и блокировкой дифференциала заднего моста.
Дилеры предлагают множество модификаций коммерческого УАЗ Профи: с задним и полным приводом, одинарной или двойной кабиной, а также грузовой платформой различной ширины и вместимостью четыре или пять европаллет. Для автомобиля доступно несколько вариантов надстроек, а также есть возможность оснастить его заводским ГБО с сохранением гарантии производителя.
- Грузовичок УАЗ Профи, как только он появился, сразу же нарекли убийцей ГАЗели. Наш автор разбирался, так ли это на самом деле.
- Возможно, УАЗ Профи вслед за Патриотом получит 6-ступенчатую механическую коробку передач от китайского производителя BAIC.
- Выгодно ли приобрести такой автомобиль для решения задач своего бизнеса? Об этом читайте в наше материале «6 причин задуматься о покупке УАЗ Профи».
Фото: УАЗ
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