УАЗ обновил грузовичок Профи

Грузовичок появился в продаже чуть больше года назад, но обновления тем не менее потребовались. Улучшенный УАЗ Профи можно купить в дилерских центрах по цене от 774 900 рублей.

Легкий коммерческий автомобиль УАЗ Профи обновили: во-первых, усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

С помощью обновления шумоизоляции в кабине стало тише, изнутри на стойках кузова появились ручки. Теперь садиться в машину удобнее. У заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником.

На УАЗ Профи можно заказать круиз-контроль, а для улучшения аэродинамики автомобиля на все версии с однорядной кабиной предлагают спойлер-обтекатель, который поможет немного снизить расход топлива.

За обновленный УАЗ Профи в комплектации «Стандарт» со 149-сильным мотором ЗМЗ ПРО и задним приводом просят от 774 900 рублей. В качестве дополнительного оснащения грузовик можно оснастить газобаллонным оборудованием, полным приводом и блокировкой дифференциала заднего моста.

Дилеры предлагают множество модификаций коммерческого УАЗ Профи: с задним и полным приводом, одинарной или двойной кабиной, а также грузовой платформой различной ширины и вместимостью четыре или пять европаллет. Для автомобиля доступно несколько вариантов надстроек, а также есть возможность оснастить его заводским ГБО с сохранением гарантии производителя.

Грузовичок УАЗ Профи, как только он появился, сразу же нарекли убийцей ГАЗели. Наш автор разбирался, так ли это на самом деле.

Возможно, УАЗ Профи вслед за Патриотом получит 6-ступенчатую механическую коробку передач от китайского производителя BAIC.

Выгодно ли приобрести такой автомобиль для решения задач своего бизнеса? Об этом читайте в наше материале «6 причин задуматься о покупке УАЗ Профи».

Фото: УАЗ