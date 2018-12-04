УАЗ обновил грузовичок Профи

Грузовичок появился в продаже чуть больше года назад, но обновления тем не менее потребовались. Улучшенный УАЗ Профи можно купить в дилерских центрах по цене от 774 900 рублей.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

УАЗ > Профи

Легкий коммерческий автомобиль УАЗ Профи обновили: во-первых, усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

С помощью обновления шумоизоляции в кабине стало тише, изнутри на стойках кузова появились ручки. Теперь садиться в машину удобнее. У заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником.

На УАЗ Профи можно заказать круиз-контроль, а для улучшения аэродинамики автомобиля на все версии с однорядной кабиной предлагают спойлер-обтекатель, который поможет немного снизить расход топлива.

За обновленный УАЗ Профи в комплектации «Стандарт» со 149-сильным мотором ЗМЗ ПРО и задним приводом просят от 774 900 рублей. В качестве дополнительного оснащения грузовик можно оснастить газобаллонным оборудованием, полным приводом и блокировкой дифференциала заднего моста.

Дилеры предлагают множество модификаций коммерческого УАЗ Профи: с задним и полным приводом, одинарной или двойной кабиной, а также грузовой платформой различной ширины и вместимостью четыре или пять европаллет. Для автомобиля доступно несколько вариантов надстроек, а также есть возможность оснастить его заводским ГБО с сохранением гарантии производителя.

  • Грузовичок УАЗ Профи, как только он появился, сразу же нарекли убийцей ГАЗели. Наш автор разбирался, так ли это на самом деле.
  • Возможно, УАЗ Профи вслед за Патриотом получит 6-ступенчатую механическую коробку передач от китайского производителя BAIC.
  • Выгодно ли приобрести такой автомобиль для решения задач своего бизнеса? Об этом читайте в наше материале «6 причин задуматься о покупке УАЗ Профи».

УАЗ обновил грузовичок Профи

Фото: УАЗ

УАЗ обновил грузовичок Профи
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о УАЗ Профи (19)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На просторах рунета заметил много споров про новый УАЗ ПРОФИ. Он вышел на рынок этой зимой как коммерческая полуторка. Сначала у него был только задний привод, а сейчас уже есть и полноприводные версии. Всё-таки УАЗ не стоит на месте и постоянно обновляет ПРОФИ. У меня на днях как раз была возмож...

Написать отзыв

Читать комментарии (8)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые