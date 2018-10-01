6 причин задуматься о покупке УАЗ Профи

Эта новинка рынка легких коммерческих автомобилей — интересная и в чем-то уникальная модель. Рассказываем, почему она будет выгодна вашему бизнесу.

УАЗ Профи

Слышали когда-нибудь об УАЗоляндии? Если не были в Якутии, то вряд ли. Так этот край иногда называют местные жители из-за большой популярности там автомобилей УАЗ. Впрочем, немало других регионов страны тоже можно было бы так назвать. Легкие грузы у нас в стране возят в основном на устаревших «буханках» или «головастиках», которые способны брать максимум 1200 кг. Эти автомобили давно пора сменить на более грузоподъемные, динамичные и безопасные. УАЗ Профи, например.

1. Приспособленность к плохим дорогам

Российские дороги даже в ХХI веке часто далеки от идеала. Нам нужны особо выносливые автомобили. Хватает в стране и глухих мест, куда вовсе не проложен асфальт. Зимой и в распутицу они становятся доступными только для внедорожников. Полноприводный УАЗ Профи по проходимости значительно превосходит прочие легкие грузовики. Большой дорожный просвет, довольно мощный двигатель, рама закрытого сечения, полный привод, блокировка заднего дифференциала, неплохие геометрические параметры и одиночная ошиновка (этой машине не нужна двойная колея) — в общем Профи может пройти там, где проедет чистокровный внедорожник УАЗ Патриот.

УАЗ Профи

2. Возможность купить автомобиль с заводским ГБО

Установка качественного газобалонного оборудования — дорогое мероприятие. Тем более что ГБО требуется регистрировать в ГИБДД (а это не самая приятная процедура, также требующая затрат). УАЗ предлагает заводскую комплектацию с ГБО пятого поколения хорошо зарекомендовавшей себя марки Lovato. Баллон емкостью 93 литра заправляется пропан-бутаном и обеспечивает запас хода более 750 км (суммарно с возможным пробегом на бензине). УАЗ Профи с ГБО дороже базового автомобиля всего на 40 000 рублей.

УАЗ Профи

3. Экономия при покупке

Не секрет, что главный конкурент УАЗ Профи — нижегородская Газель. Эта модель в базовой комплектации стоит сегодня 875 000 рублей. Прайс-лист на УАЗ Профи начинается с 749 000 рублей. Разница — 126 000 в пользу УАЗа! При этом ульяновский автомобиль изначально оборудован более щедро.

4. Забота о безопасности

В список стандартного оборудования УАЗ Профи входят центральный замок, иммобилайзер, электрозеркала и стеклоподъемники, а главное — водительская подушка безопасности, ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (электронная система распределения тормозных сил). У основного конкурента предлагается только ABS, и то за доплату. Плюс к этому сама капотная компоновка Профи делает машину безопаснее. Как говорится, «полметра жизни». К тому же некоторым водителям легковая посадка нравится больше автобусной: удобство за рулем также влияет на безопасность.

УАЗ Профи

5. Проверенная марка

Несмотря на специфику ульяновских машин, поклонников у них немало по всей стране. Старые уазики любят за невероятную проходимость в сочетании с простотой, дешевизной и доступностью запчастей. «Патриоты» стали дороже, но зато куда более комфортными и к тому же просторными. «Профи» особенно понравится тем, кто не изменяет марке много лет.

6. Сбалансированная модель для бизнеса

Автомобиль идет в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт», с полным и задним приводом. Дополнительно предлагается блокировка заднего моста Eaton, работающая на скорости до 30 км/ч. Благодаря достаточно мощному двигателю УАЗ Профи неплохо едет даже при полной загрузке. На газовом питании двигатель теряет всего 7 л.с. от максимальных 150. Крутящий момент достигает 235 Нм при 2650 об/мин. Двигатель ZMZ Pro надежен. Гарантия на него составляет 4 года или 200 000 км пробега.

Для «Профи» предусмотрены две грузовые платформы: стандартная, на 4 европоддона, и увеличенная, на 5. Кроме однорядной кабины предлагается еще и двойная.

Для улучшения маневренности Профи конструкторы применили переднюю подвеску с оригинальными кулаками. Это важно при городской эксплуатации. А УАЗ отнюдь не отвергает такое применение автомобиля. Легко ориентироваться в городе, не скучать в пробках, всегда быть на связи с офисом и заказчиками поможет опциональная мультимедийная система на платформе Android.

УАЗ Профи

И, как положено технике такого рода, УАЗ Профи можно приобрести в лизинг и заключить с дилером выгодный сервисный контракт.