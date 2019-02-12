Внедорожники УАЗ будут меньше ржаветь

Начиная с этого месяца на участке окраски рам внедорожников УАЗ используются новые лакокрасочные материалы. От предыдущих они отличаются тем, что лучше защищают поверхность деталей от коррозии — в два раза, как заявили на предприятии после проведения ряда испытаний. Эта двухкомпонентная грунт-эмаль имеет высокую износостойкость и не боится не только воды, но и соли, а также других агрессивных сред.
Кроме того, на заводе стали наносить дополнительный противокоррозионный материал на устанавливаемые на автомобили мосты, предварительно подготовив их поверхность для лучшего сцепления с новым покрытием, что гарантирует долгую защиту.
«Работая над качеством продукции, мы, в первую очередь, прислушиваемся к потребностям наших клиентов, многих из которых волнуют вопросы коррозии. Мы перешли к применению современных материалов: внедрили грунт нового поколения, высококачественную низкоуглеродистую сталь и улучшенные лакокрасочные материалы. В скором времени участок окраски мостов будет оснащен новыми окрасочными камерами», — рассказывает операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой.
Смена лакокрасочного покрытия, добавление новых материалов и заявленная модернизация производства — все это этапы проекта, направленного на повышение качества автомобилей УАЗ, на которые, в том числе в 2018 году, было потрачено более 250 млн рублей.
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Фото: УАЗ
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