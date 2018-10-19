УАЗ Хантер снялся в рекламе Мексики

Агентство по туризму Мексики выбрало российский внедорожник для рекламы страны для искателей приключений.

Министерство туризма Мексики активно рекламирует суверенный независимый штат Южная Нижняя Калифорния для любителей активного отдыха. По мнению чиновников, лучше других автомобилей дух приключений воплощен в российском внедорожнике УАЗ Хантер, который и стал лицом рекламной кампании.

Как заявил директор и продюсер агентства Caboinclusive/Pargo Хулио Родригес, красоту штата было решено передать не через человека, как это всегда делалось, а через автомобиль.

Надо отметить, что в Южной Нижней Калифорнии предпочитают японские внедорожники, которые составляют 90% парка вездеходов. Продюсерам же требовалась машина, способная привлечь дополнительное внимание к штату и интересная для потенциальных туристов, как что-то новенькое.

«Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка», — рассказал Хулио Родригес.

На Ульяновском автомобильном заводе ролик одобрили, отметив, что создатели рекламы не исказили суть автомобиля.

«Ролик мексиканских рекламистов отлично передает суть автомобиля УАЗ Хантер. Этот автомобиль и в России часто воспринимается аудиторией как машина для активного отдыха и приключений. Применение УАЗ Хантер для продвижения туризма в одном из интереснейших штатов Мексики — удачное решение», — говорит заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия Сергей Травкин.

Во время съемок, которые длились год, Хантер понравился многим людям, которые интересовались, где можно приобрести такой автомобиль. В этой связи следует отметить, что в сентябре прошлого года УАЗ открыл в Мексике первый дилерский центр и успел продать более ста своих автомобилей. В следующем рекламном ролике, возможно, снимется другой брутальный российский автомобиль — УАЗ-452, который в России прозвали «Буханкой».

На базе автомобилей УАЗ создано немало вездеходов. О лучших из них можно узнать здесь.

О том, как иностранцы отзываются об УАЗе Патриоте, можно прочитать здесь.

Фото: УАЗ