УАЗ Хантер снялся в рекламе Мексики

Министерство туризма Мексики активно рекламирует суверенный независимый штат Южная Нижняя Калифорния для любителей активного отдыха. По мнению чиновников, лучше других автомобилей дух приключений воплощен в российском внедорожнике УАЗ Хантер, который и стал лицом рекламной кампании.
Как заявил директор и продюсер агентства Caboinclusive/Pargo Хулио Родригес, красоту штата было решено передать не через человека, как это всегда делалось, а через автомобиль.
Надо отметить, что в Южной Нижней Калифорнии предпочитают японские внедорожники, которые составляют 90% парка вездеходов. Продюсерам же требовалась машина, способная привлечь дополнительное внимание к штату и интересная для потенциальных туристов, как что-то новенькое.
«Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка», — рассказал Хулио Родригес.
На Ульяновском автомобильном заводе ролик одобрили, отметив, что создатели рекламы не исказили суть автомобиля.
«Ролик мексиканских рекламистов отлично передает суть автомобиля УАЗ Хантер. Этот автомобиль и в России часто воспринимается аудиторией как машина для активного отдыха и приключений. Применение УАЗ Хантер для продвижения туризма в одном из интереснейших штатов Мексики — удачное решение», — говорит заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия Сергей Травкин.
Во время съемок, которые длились год, Хантер понравился многим людям, которые интересовались, где можно приобрести такой автомобиль. В этой связи следует отметить, что в сентябре прошлого года УАЗ открыл в Мексике первый дилерский центр и успел продать более ста своих автомобилей. В следующем рекламном ролике, возможно, снимется другой брутальный российский автомобиль — УАЗ-452, который в России прозвали «Буханкой».
- На базе автомобилей УАЗ создано немало вездеходов. О лучших из них можно узнать здесь.
- О том, как иностранцы отзываются об УАЗе Патриоте, можно прочитать здесь.
Фото: УАЗ
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