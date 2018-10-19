УАЗ Хантер снялся в рекламе Мексики

Агентство по туризму Мексики выбрало российский внедорожник для рекламы страны для искателей приключений.

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

Министерство туризма Мексики активно рекламирует суверенный независимый штат Южная Нижняя Калифорния для любителей активного отдыха. По мнению чиновников, лучше других автомобилей дух приключений воплощен в российском внедорожнике УАЗ Хантер, который и стал лицом рекламной кампании.

Как заявил директор и продюсер агентства Caboinclusive/Pargo Хулио Родригес, красоту штата было решено передать не через человека, как это всегда делалось, а через автомобиль.


Надо отметить, что в Южной Нижней Калифорнии предпочитают японские внедорожники, которые составляют 90% парка вездеходов. Продюсерам же требовалась машина, способная привлечь дополнительное внимание к штату и интересная для потенциальных туристов, как что-то новенькое.

«Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка», — рассказал Хулио Родригес.

На Ульяновском автомобильном заводе ролик одобрили, отметив, что создатели рекламы не исказили суть автомобиля.

«Ролик мексиканских рекламистов отлично передает суть автомобиля УАЗ Хантер. Этот автомобиль и в России часто воспринимается аудиторией как машина для активного отдыха и приключений. Применение УАЗ Хантер для продвижения туризма в одном из интереснейших штатов Мексики удачное решение», говорит заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия Сергей Травкин.


Во время съемок, которые длились год, Хантер понравился многим людям, которые интересовались, где можно приобрести такой автомобиль. В этой связи следует отметить, что в сентябре прошлого года УАЗ открыл в Мексике первый дилерский центр и успел продать более ста своих автомобилей. В следующем рекламном ролике, возможно, снимется другой брутальный российский автомобиль — УАЗ-452, который в России прозвали «Буханкой».

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер снялся в рекламе Мексики
УАЗ Хантер снялся в рекламе Мексики
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые