УАЗ Патриот в обзорах иностранцев: звук как у Харлея и 48 недостатков

Про новую Ладу Весту в иностранных изданиях десятки публикаций, есть и полноценные тесты, хотя она продается за рубежом всего год с небольшим. А что зарубежные СМИ пишут про УАЗ Патриот, который известен миру больше десятка лет?

Наверное, есть смысл уяснить, сколько вообще продано Патриотов за границей и где именно. Были подъемы и спады, сейчас дело вроде двинулось в гору. В прошлом году завод рапортовал об увеличении экспорта на 47% — отгрузил в дальние страны 5101 машину. Рекордным остается 2013 год — 10,5 тыс. автомобилей поменяли гражданство. Далеко не все из них Патриоты — продавали также Хантеры, Карго и «буханки».

Приоритетными для УАЗа остаются рынки со скромными требованиями к автомобилю — чтобы ездил и был не очень дорогой. Самый крупный покупатель — ближайший сосед Казахстан (2017 г.: 1898 штук, из них 565 Патриотов). Далее следуют такие чудесные края, как Белоруссия (932 автомобиля), Монголия (422 автомобиля), Узбекистан, Иран, Ирак, Индонезия, Сирия, Египет, Боливия, Мадагаскар, Гаити, Парагвай, Эквадор и т.п. Всего порядка сорока стран. Во многих из них, что немаловажно, плевали на Евро-6 и отсутствие звезд Euro NCAP.

Тему Кости Цзю, используемую в рекламе Патриота, охотно применяет иностранная пресса. Похожая картинка висит на бельгийском автомобильном сайте.

Кому нужен Патриот?

Если вычесть из общего числа проданных долю СНГ и предположить, что Патриоты распределяются по остальным странам равномерно, то счет пойдет на десятки единиц. Интуиция подсказывает, что армии этих стран — тоже в числе покупателей УАЗов. А в марте этого года на новейшем Патриоте в открытой версии «кабриолет» президент Намибии принимал военный парад в честь Дня независимости Намибии.

Спрашивается, имеет смысл тамошним прессам что-то писать про эту редкую экзотическую машину и тем более проводить тест-драйвы? Ну, разве что из исследовательского интереса. Патриот с его репутацией «проходимца» вроде как располагает загнать его в какие-нибудь г… грязи. Увы, иностранные журналисты сдерживают подобные позывы. Во многом потому, что при таких объемах продаж нет ни представительств завода, ни пресс-парков.

УАЗ заинтересован в освоении южноамериканского рынка, а потому три года назад отправил Патриот на ралли Дакар. Правда, лишь в качестве машины сопровождения. Уверяет, что прошла 14 тыс. км без поломок. Верим?

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К примеру, ведущий казахстанский портал motor.kz ограничивается сообщениями об этапах жизненного пути Патриота. Получил систему помощи водителю Vision Adas… Генерал оторвал дверную ручку… Новая панель приборов и один топливный бак на смену двум… Судя по отзывам владельцев, основное нарекание — слабая защита от коррозии… Завод перешел на новую технологию грунтования. И что, никаких личных ощущений?

Ладно. А продается ли Патриот в Европе? Лет десять назад крохотная немецкая фирма Baijah Automotive наладила выпуск и продажи Патриотов под названием Baijah Tulos. От оригинала он отличался множеством иных компонентов — ставили сцепление LUK, тормоза ATE, АБС Bosch, печку Eberspacher и подгоняли выхлоп под европейские эталоны. Цена при этом поднималась примерно с 15 тыс. до 22 тыс. евро. А позиционировали Tulos как непревзойденного покорителя бездорожья. Но, простите, где в Германии взять подходящее для Патриота бездорожье? Оно если и сыщется, то по нему запрещено ездить. Соответственно, продажи шли вяло, и в 2012-м фирма закрылась. Немецкая пресса в тот период коротко сообщала, что желающие могут купить слабосильный российский внедорожник Tulos, и всё.

Il motore a benzina russo ZMZ 2.7! Как звучит, черт возьми. УАЗ пытаются продавать в Италии, есть один дилерский центр. Но обширной информации о Патриоте в тамошних СМИ не найти.

Патриот, впрочем, продавался (и продается) в Венгрии в заводском исполнении. Старейшее венгерское издание Auto Motor посвятило машине три заметки. Первая сообщала о начале продаж (с единственным сочетанием мотора и трансмиссии). Третья — о грандиозном рестайлинге, когда поменяли даже форму фар и добавили светодиодной оптики. Сочетание мотора и трансмиссии так и осталось единственным, о чем венгры сожалеют. Тот дизельный Патриот, что сейчас можно купить у нас, после дизельгейта в Евросоюзе вызвал бы панику.

Не раскрыли тему

Вообще, европейцы настолько обожают мелкие хэтчбеки, что даже к компактным кроссоверам относятся прохладно. А разного рода крупные машины вызывают у них чуть ли не отторжение. Да и, честно говоря, в Европе для охоты-рыбалки и вправду сгодится хэтчбек — на Патриоте действительно особо некуда поехать. Завод пытался привить ему имидж городского автомобиля, но… мы-то с вами понимаем, где он хорош. Явно не на автобанах.

Что американцы? Судя по всему, в США до сих пор официально не продан ни один Патриот (в середине 1990-х пытались продавать UAZ 31512, даже создали СП — требовалось серьезное переоборудование машины, но дело заглохло). Компания Devolro из Майами специализируется на доработке брутальных внедорожников и в числе прочих предлагала 300-сильный Patriot V8 1UZ-FE, в котором осталось не так много родных узлов. Продан он или нет — неизвестно.

Хроп — механик! Объявление о продаже подержанного Патриота на профильном монгольском сайте. Они серьезно считают, что это пикап УАЗ-3151? Образец идеально неприхотливых покупателей.

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Однако американская пресса знакома и с серийным Патриотом — год назад начались его продажи в Мексике. Но взгляд американцев на машины представляется поверхностным: «Он был бы у нас недорогой, 13–15 тысяч долларов. Звук двигателя как в Харлей-Дэвидсоне. Огромное пространство салона, здесь все большое, пять комфортных мест, и везде огромный запас пространства. И огромный багажник. И полно дополнительных ёмкостей. Прожорливый. Прекрасно переносит бездорожье, но во время теста сломался замок двери. Самый большой плюс этого транспортного средства — много места».

Ну, честно говоря, немного можно из этого узнать о машине. По уму, чтобы понять Патриот, с ним надо некоторое время пожить. Если он новый, только что из салона — тема будет не раскрыта.

Всё течет, но движется!

Некто Берндт Бертольд, по профессии журналист, купил в 2014-м новый Патриот — «последний с витрины» — для личного пользования. Три года на нем ездил, а затем отправил большую статью на один из немецких автопорталов.

Похоже, иностранцы никогда не проводили полноценных испытаний Патриота. А связано это, скорее всего, с мизерными продажами — экзотичная немассовая модель для тонких ценителей.

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Основная часть материала — перечень мелких неисправностей и неполадок из 48 пунктов. Течь из раздатки (о да!), умер датчик сиденья водителя, отказ стоп-сигнала, отвалилось крепление дворника, развалилась дверная ручка, произвольно елозит сиденье, провалилась кнопка в дверь, течь антифриза, разлетелся ролик ремня, лопнула резинка, облезла краска с бампера, ржавчина тут, ржавчина там, умерло сцепление, умер компрессор кондиционера, затем вентилятор и топливный насос, течь топлива и т. д.

Плюсы: большая машина, может проехать где угодно, едет при поломках и течах, очень вместительная, комфортное сиденье. Минусы: низкий уровень безопасности, постоянно что-то течет, отвратительное лакокрасочное покрытие, плохой металл, ужасное качество деталей, нет уверенности в завтрашнем дне. Общий вывод: великолепно задуманная, но безобразно исполненная машина.

Согласитесь, достаточно объективная оценка, хотя и немец.

А Патриот продолжает штурмовать «заграницу». Завод сообщил о возобновлении сборки в Казахстане из машинокомплектов и намерен к 2020 году продавать за рубежом по 20 тысяч машин. Может, тогда и публикаций о них будет больше. А пока — чем богаты, тому и рады.