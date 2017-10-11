УАЗ, которого еще не было: тест эксклюзивной «Буханки»

Самая явная особенность юбилейной машины — двухцветная окраска кузова: серо-зеленый низ, белый верх. Такая колеровка становится традиционной для спецверсий «уазиков». Какие еще изменения получила «Буханка», смотрите в нашей галерее.
Подробнее об юбилейной версии УАЗ-3741 читайте в ближайшем выпуске журнала «За рулем».
- Фотоподборка неизвестных моделей УАЗ — по ссылке.
- Какой могла стать ульяновская легенда, смотрите тут.
- Пару лет назад «Буханку» «прокачали» создатели мультсериала «Маша и Медведь». Получилось очень прикольно!
- А в Монголии микроавтобус УАЗ превратили в люксовый автомобиль. Это надо видеть!
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