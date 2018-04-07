«Буханка» на прокачку: в Монголии «уазики» превращают в люксовые авто

Есть запрос — есть ответ. В MXM Motors буквально выпотрошили «буханку», разобрав ее, выбросив штатную шумоизоляцию, спилили лишнее, установили новые усилители кузова. Затем занялись интерьером. Между водителем и салоном появилась перегородка с телевизором, глухие окна заменили на сдвижные форточки, спереди появились электростеклоподъемники.
Вместо обычных сидений была обустроена «зона комфорта» с мягкими диванами и столиком. В потолке — оригинальные светодиодные светильники. Здесь есть даже небольшой бар! Да, материалы отделки (кожзам и фанера) далеко не люксовые, но даже такая работа преобразила до неузнаваемости салон ветерана автопрома.
В 40-минутном видео представители компании подробно рассказывают о переделках автомобиля. Правда, на монгольском, но мы включили легкую музыку и с интересом смотрели, как преображается «буханка».
- Накануне УАЗ запустил интернет-магазин для зарубежных владельцев автомобилей его производства.
- У «буханки» была масса необычных и малоизвестных версий. Познакомиться с ними можно в нашем материале.
Фото: Facebook/MXM автосервис
Видео: YouTube
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