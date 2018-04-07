«Буханка» на прокачку: в Монголии «уазики» превращают в люксовые авто

BMW X2: первый тест-драйв Яркий купеобразный компактный кроссовер BMW X2 появился еще не во всех дилерских салонах баварской марки. Однако мы уже успели покататься на нем, а теперь делимся впечатлениями после первого тест-драйва. Обновленный Subaru Outback — тест-драйв «Внедорожный универсал» Subaru Outback, переживший рестайлинг в апреле прошлого года, наконец добрался до нашего рынка — с модернизированными мотором, трансмиссией и шасси. Тест седана Ravon R4: тихой сапой Узбекский Ravon тихонько роет подкоп под вазовские бюджетные седаны, а Равон R4 — это мина под саму Ладу Весту.