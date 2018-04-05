УАЗ открыл интернет-магазин запчастей для иностранцев. В нем ничего не работает

Ульяновский автозавод запустил специальный интернет-магазин, на котором иностранцы смогут заказать запчасти с доставкой.

На заводе говорят, что заказать запчасти можно из ряда стран СНГ (Туркменистан, Азербайджан, Армения, Узбекистан), Европы (Италия, Чехия, Венгрия, Греция, Германия, Сербия, Болгария, Молдавия, Литва) и мира (Куба, Гана, Китай, Либерия, Никарагуа, ОАЭ, Парагвай, Мексика, Эквадор, Перу, Гаити, Сенегал, КНДР, Доминиканская Республика, Египет, Панама, Филиппины, Монтенегро, Боливия, Вьетнам и др.). Впрочем, сайт интернет-магазина позволяет выбрать в качестве страны нахождения даже США.

Однако, прорвавшись через капчу и зарегистрировавшись на сайте, нам не удалось оформить до конца заказ ни в Венгрию, ни уж тем более в США: при переходе в корзину там есть только кнопка Clear Basket («Очистить корзину»).

Кнопки заказать в корзине нет. Со скидкой тоже ситуация непонятна. А есть ли нажать на «?», то деталь удаляется из корзины

Тем не менее на УАЗе говорят, что уже отгрузили первую партию запчастей в Чили самолетом. В рамках запуска интернет-магазина компания предоставляет скидку в 5% от стоимости первого заказа. Цены на запчасти указаны в долларах. Например, выжимной диск сцепления обойдется клиенту в 50,63 доллара без учета скидки. То есть в пересчете на рубли это примерно 2900 руб., что в принципе соответствует средней цене на эту деталь в розничных магазинах запчастей России. С самой скидкой также путаница: в корзине напротив детали указан дисконт в 10%, но при подсчете окончательной цены скидка пересчитывает в 5% от изначальной стоимости, но в итоговой сумме не учитывается.

Доставка заказов иностранным клиентам будет осуществляться с центрального склада УАЗа, расположенного в Подмосковье. Срок доставки: от 2 до 10 дней в зависимости от местонахождения.

УАЗ идет в ногу с современными технологиями: на заводе работают над гибридной версией внедорожника Патриот.

А еще у Ульяновского автозавода есть собственная линия фирменной одежды.

Фото: УАЗ