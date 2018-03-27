Президент Намибии похвастался своим кабриолетом УАЗ Патриот

Машину, которая была сделана по спецзаказу президента Намибии, впервые использовали во время парада, посвященного 28-й годовщине независимости этой страны.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Парадный кабриолет использовал глава государства Хаге Гейнгоб, который приветствовал с него участников парада и празднеств, посвященных Дню независимости. Именно министерство обороны Намибии выступило первым и пока единственным заказчиком необычной версии российского внедорожника.

В прошлом году представители Ульяновского автозавода говорили о том, что готовы наладить производство таких машин по заказам оборонных ведомств. От обычного Патриота спецверсия отличается особыми окраской кузова и отделкой интерьера, площадкой в задней части кузова, поручнями для устойчивости пассажиров и, конечно же, отсутствием крыши. Причем, судя по всему, для данной модификации не предусмотрен даже съемный верх. С другой стороны, зачем он в засушливой Намибии?

В ноябре прошлого года представители завода говорили о том, что открытая версия внедорожника могла бы быть востребована в развлекательных парках и природных заповедниках.

Фото, видео: Namibian, YouTube

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Отзывы о УАЗ Patriot (14)

УАЗ 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Проходимость, вместимость, конструкция и мн.др.

Недостатки:

Нет существенных. Не нравится склонность производителя к "опаркечиванию", но я не против "прогресса".

Комментарий:

УАЗ для тех кто не хочет ездить на умных гаджетах с колесами и действительно любит управлять "железной"машиной, короче: самый настоящий "аналоговый" автомобиль, каких всё меньше и меньше. Ругают УАЗ в основном те, кто его не эксплуатировал никогда или те кто покупал его не пон...

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