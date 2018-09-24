Внедорожники УАЗ теперь можно купить и в Мексике

Российский завод заключил соглашение с местной компанией, которая планирует продавать по несколько сотен УАЗов в год.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

УАЗ > Профи

УАЗ Pickup
УАЗ Pickup

УАЗ > Pickup

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

Партнером ульяновцев стала Logistics Dynamics Corporation, которая возьмет на себя все заботы по импорту, продажам и гарантийному обслуживанию. Пока компания открыла один дилерский центр в Монтеррее.

Изначально мексиканцы закупили партию УАЗ Хантеров для омологации и изучения спроса. По итогам исследования они и открыли дилерский центр и намерены продавать весь модельный ряд УАЗ, от Патриота до «буханки».

Сейчас Logistics Dynamics Corporation заканчивает сертификацию Патриота, Профи, Пикапа и «буханки». До конца года УАЗ намерен поставить в Мексику сто Хантеров и тестовые экземпляры Патриота, Пикапа и Профи. В следующем году Logistics Dynamics планирует продать уже 300 ульяновских машин.

По словам представителей УАЗа, Мексика является ключевым рынком в Центральной Америке — здесь продается более миллиона новых автомобилей в год. Впрочем, наполеоновских планов на российском заводе не строят: экспорт ограничится несколькими сотнями внедорожников в год.

Помимо дилерского центра в Монтеррее, мексиканцы хотят открыть центры в Канкуне и Гвадалахаре и даже организовать внедорожную школу UAZ Off-road Driving School в Мехико.

Фото: УАЗ

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